Как и зачем американские студенты изучают украинский язык

15 июля, 2020, 09:25

Татьяна Зинченко

Эспрессо-TV пообщалось с преподавательницей украинского языка Университета Индианы и его студентами и аспирантами. Интересно было узнать мотивацию изучения иностранцами нашего языка, потребность, сложности, а также услышать рассказы о его звучности и красоте

Особенно сейчас, когда языковой вопрос который раз встал острым углом прямо в сердце нации, рожденной с собственным языком, впрочем, как и все нации и народности, вопрос изучения нашего языка иностранцами особенно трогает и вдохновляет.

Нам удалось послушать через систему Zoom занятия американских студентов и аспирантов по украинскому языку. Было очень интересно и приятно слышать столько хороших слов и об Украине, и об украинском языке людей, которые далеко не все были здесь, но уже любят эту землю, народ и этот язык. С согласия студийцев украинского публикуем их украинские истории, а также рассказ преподавательницы украинского языка, кандидата филологических наук Светланы Мельник.

Светлана Мельник со студентами

Интересно знать, как украинский язык "достался" до вашего университета. Расскажите, пожалуйста, немного о нем.

Светлана Мельник: Индианский Университет (Университет Индианы) - это престижный государственный университет, главный кампус которого расположен в небольшом городке Блумингтон. Университет основанный в 1820 году и в этом году празднует свое 200-летие.

Кафедра славянских исследований, на которой работаю я, была создана в конце сороковых годов прошлого века, но украинский язык начали изучать только в конце пятидесятых. Сначала украинский язык изучали только в контексте восточнославянской лингвистики, где аспиранты овладевали "фонематическим и грамматический развитием российского, украинского и белорусского".

Полноценные курсы украинского языка начали последовательно излагать с 2006 года, и сейчас на кафедре есть начальный уровень, средний уровень и индивидуальные занятия для тех, кто хочет углубить свои знания.

Я впервые приехала в Индианский Университет летом 2007 года, когда меня пригласили преподавать в Летней языковой мастерской. С тех пор я стараюсь преподавать украинский каждое лето, правда, не всегда это удается. Эта языковая мастерская является одной из крупнейших в Соединенных Штатах.

Например, в этом году студенты изучают 23 языка, в том числе и украинский. Это интенсивный курс, который длится 8 недель, но дает студентам возможность овладеть летней языковой программой. Этим летом у меня 7 студентов и обучение проводится дистанционно. И это мой самый большой класс.

С одной стороны хорошо, что есть такая возможность. У меня в классе сейчас учатся студенты из Техаса, Миннесоты, Алабамы, Огайо и других штатов. С другой стороны, эта интенсивная программа не рассчитана на то, чтобы проводить ежедневно четыре аудиторные часа за компьютером. В дистанционном обучении есть свои преимущества и недостатки. Когда я планировала этот курс, я решила сделать его простым, чтобы студенты не тратили много времени на ознакомление с техническими особенностями.

Для языковых классов мы використоруемо Zoom, для учебных материалов и домашних заданий - университетскую систему Canvas, а еще студенты по собственной инициативе создали группу на WhatsApp, где они могут очень быстро написать какое-то сообщение.

Кроме языковых классов, я приглашаю интересных исследователей проводить виртуальные лекции, мы имели две певческие мастерские и творческую мастерскую, в которой ознакомились с основами Косовской керамической росписи. Пытаемся изучать язык весело. Разнообразные задания, упражнения, языковые игры, поем, смотрим видео. Готовлю слайды в PowerPoint для каждого класса.

И стараемся очень много говорить на украинском. Однако живого общения не хватает. Во время интенсивного курса очень важно, чтобы студенты как можно больше слышали язык и имели возможность общаться с носителями языка.

А как воспринимают студенты украинский язык? Легко он дается к изучению?

Светлана Мельник: Мне очень нравится работать со студентами. Когда они выбирают украинский, они выбирают его сознательно, они знают, что это тяжелый язык, и приходят в аудиторию, чтобы им должным образом овладеть. Мои студенты мотивированы, интересные и любопытные, и я ими очень горжусь. Всеми, кому-то язык дается легче, кому-то тяжелее, но то, что они хотят изучить твой родной язык - это трогает и вдохновляет.

А как это происходит на практике?

С. М .: Мне нравится следить за тем, как они постепенно развивают свои языковые навыки, как прогрессируют: сначала говорят заученными фразами, затем постепенно начинают творить. В преподавателей языка даже есть такое выражение - "create with language", которое как раз и описывает этот этап - этап не просто воспроизведения изученных выражений, а умение сочетать слова между собой для общения. Возможно, не всегда удачно, с грамматическими ошибками и стилистическими ошибками, но это уже живой язык. Он еще слишком хрупкий, ранимый и несовершенен, но живой и понятен.

А какая методика изучения украинского как иностранного?

Важно прислушиваться к студентам, обучение должно быть интерактивным, когда студенты являются активными участниками учебного процесса.

Коммуникативная методика, чтобы студенты могли общаться на языке и умели его использовать. Очень важно использовать аутентичные материалы.

Еще один метод - изучение языка через конкретные проекты. Например, студенты выполняли проект - работали в университетском архиве, исследовали историю становления украинских студий в университете, искали информацию об украинских библиотекарях, которые присоединились к созданию большой славистической коллекции, а потом писали о своих исследованиях на украинском.

В университете прекрасная библиотека, насчитывающая 17 тысяч источников, касающихся Украины. Есть словари, учебники, можно заказать любую книгу и ее приобретут. Кстати, в университетской библиотеке старинных книг им. Лилли есть один из экземпляров Острожской библии.

С какими проблемами в этом процессе вы сталкиваетесь чаще всего?

Самая большая проблема: заинтересовать- вовлечь- поощрить студентов к изучению украинского языка. Мы много говорим о красоте родного языка, но, к сожалению, это не то, что может привлечь американских студентов. Американские студенты очень прагматичные, обычно они изучают те предметы, которые им помогут в росте или которые они смогут как-то использовать в будущем.

Изменения в Украине усилили интерес в академической среде, среди магистрантов, аспирантов и преподавателей, но не среди студентов. Есть и внутренние причины - изучение языка не является обязательным для студентов университета. Обязательной частью программы оно только для студентов Колледжа гуманитарных и естественных наук. Но здесь возникает другая проблема - Индиана славится тем, что здесь изучают более 60 языков, поэтому у нас большая конкуренция.

Возможно, к этому добавляется общий кризис в гуманитарных науках.

А тут еще присоединяется социолингвистическая ситуация в Украине - есть студенты, настоящие энтузиасты - они настойчиво изучают язык, затем едут в Украину и работают волонтерами. Мне было очень обидно слышать, когда мой студент вернулся из Киева и сказал, что он не думал, что в Киеве так много людей говорит на русском, и украинцам следует больше говорить на украинском.

Еще обиднее, когда я увидела в социальных сетях отзыв студента, вернувшегося из Украины и написавшего, что следует изучать русский, потому что им можно общаться и в Украине, и в России.

И такая ситуация именно с языком, я не могу сказать, что нет интереса Украины. Я также преподаю общеобразовательный курс "Введение в украинскую культуру". В прошлый семестра на курс записалось 59 студентов.

В университете действует Украинское студенческое общество UkrSO, мы стараемся организовывать различные мероприятия, чтобы распространять знания об Украине и ее языке. Совместно с университетским кинотеатром была основана серия украинских фильмов, проводим различные лекции, организуем весной мастерскую писанок, действует украинский стол.

В марте 2020 года Студенческое общество организовало первую международную конференцию имени Тараса Шевченко, на которую приехали ученые из США, Венгрии, Канады, Украины. В следующем году тоже планируется такая конференция.

Отзывы студентов

Николас Госсетт (Николай):

Работает преподавателем в университете Южной Алабамы. Бывал в Киеве, привозил группу студентов в Киев.

"Я начал изучать русский язык, когда поступил в университет. В то время мало университетов преподавали украинский язык. Уже десять лет преподаю русский язык, культуру и историю Восточной Европы и лингвистику в Техасском университете и в Университете Южной Алабамы. Шесть роки назад я начал преподавать курсы по истории Украины. Потом я ездил в Украину со студентами. Я сразу влюбился в Украину и ее людей. Два года назад мы с коллегами начали писать книгу о Крымской войне. Я решил, что мне надо изучать украинский язык. Летняя языковая мастерская в Индианском Университете дает мне возможность выучить украинский язык. Мне нравится украинский язык, потому что я могу общаться с моими коллегами и друзьями. Я рад, что когда я путешествую в Украине, я могу говорить с украинцами на своем языке. Для меня самое сложное - произношение. Я больше всего люблю грамматику. Я готов вернуться в Украину".

Мере Кэтрин, или просто ЭмСи

Магистрантка в Огaйском университете, где изучает прикладную лингвистику. Интересуется украинским пословицами и украинской культурой. Имеет украинское подругу Татьяну, с которой хочет общаться на украинском.

"Я сначала заинтересовалась изучением украинского языка, когда встретила свою подругу Таню в нашей магистерской программе. Мы стали очень близкими друзьями, и я решила, что хочу изучить (один из) ее родных языков. Изучая язык, я также полюбила культуру Украины. Я учусь с декабря 2019 года, в первую очередь самостоятельно, используя такие ресурсы, как Duolingo, Ukrainian Lessons Podcast, Memrise, Discord, Facebook и iTalki.

К сожалению, некоторые из этих ресурсов имеют ограниченную применимость, поэтому мне было трудно учиться самостоятельно. Тогда один из моих профессоров обратил внимание на языковую мастерскую Индианского Университета, я подала заявление, и меня приняли. В дополнение к этому, с глобальной пандемией, Украинский Католический Университет предложил свой обычный список летних курсов в Интернете в этом году, и я могла посещать короткое время, прежде чем началось обучение в ИУ. Я чувствую, что достаточно быстро продвинулась вперед за очень короткое время для того, кто не имеет базы славянского языка.

Но моя самая большая сложность заключается в том, чтобы говорить быстро и грамотно. И наоборот, я чувствую, что моя самая большая сила - это писание, ибо успеваю обдумать свои мысли. Это, пожалуй, несколько верно и в английском (и моем другом языке, французском), потому что я всегда хорошо писала на любом языке, но часто жалею о том, что выходит из моих уст.

В общем изучение украинского языка было одной из самых полезных вещей, которые я решила сделать в своей жизни, и хотя я часто начинаю стонать, когда сижу перед компьютером 5 часов в день или всю ночь, пытаясь делать домашние задания или запоминать лексику и грамматику, и тогда вдруг что-то не работает (а что-то срабатывает каждый день), удовольствие, которое получаешь, действительно того стоит ".

Алиса Фармер

"Я аспирантка у университета Кентукки.

Мне очень нравится изучать украинский язык, но грамматика дается с трудом. Английский язык не имеет сильной грамматической морфологии, и было трудно выяснить новую грамматическую структуру, когда я не не имею хорошего понимания английской грамматики.

Интенсивный класс очень сложный. Я лично борюсь с трудностями обучения, одна из которых делает мою рабочую память не способной запомнить столько же новой информации, сколько нейротиповый мозг. Это замедляет мои речевые способности, потому что я не в состоянии так быстро или легко вспомнить слова, пока они не попадут в долгосрочную память. Одно, что на самом деле приятно об украинском, - это то, что это фонетическая речь, мне легче разговаривать, когда я больше знакомлюсь с алфавитом и язком.

Украинский язык - прекрасный язык, и я с радостью его изучаю! ".

Люк Сайерс (Лукаш), аспирант и преподаватель. Изучает английскую литературу в Университете Байлора.

Вот он делал презентацию на украинском языке.

"Сегодня я хочу говорить о Кестон-Центре религии, политики и общества, о моем исследования и о том, почему я изучаю украинский язык этим летом.

Кестон-Центр - архив и библиотека в Университете Байлор. В нем есть много документов из Советского Союза. Эти документы называются "самиздат". Я думаю, что эти документы очень интересны, потому что я изучаю литературу и историю Холодной войны.

В архиве есть документы со многих стран. Например, из России, из Чехословакии, из Польши, из Венгрии, и, конечно, из Украины. В документах есть много тем, но я думаю, что больше эти документы - о религии в Советском Союзе.

Во время Холодной войны, человек, которого зовут Майкл Бурдо, создал Кестон-Центр. Он написал книгу о религии в Советском Союзе и решил сделать архив. Там тоже много плакатов и пропаганды. Плакаты есть на русском языке, но я хочу показать вам фотографии этой пропаганды, потому что они - очень интересные. (I will include a few pictures in my presentation).

В прошлом году я работал в этом архиве, но я ничего не умел читать на украинском языке. После этого лета я думаю работать в Кестон-центре вновь, но в следующий раз я буду уметь читать документы на украинском языке ".

Педро Агликани

Педро из Ирана. Он аспирант в Индианском университете на факультете славянских языков и культур. Любит изучать славянские языки и планирует делать исследования о восточнославянских языках.

Айвери

Айвери - студентка в Йельском университете. Она интересуется политикой и политическими партиями в Украине. Хочет стать журналистом и приехать работать в Украине.

Андрей Ткаченко

Аспирант, только что закончил свою диссертацию и будет преподавателем истории.

Родился в украинской семье в Молдове. Всегда хотел выучить украинский язык.

А вот как они выполняли задачи - писали посты на Facebook

Николай

"Привет, друзья! У меня есть хорошие новости! Я только что начал учить украинский язык в Индианскому Университете. Каждый день мы разговариваем на украинском языке. Наша учительница, пани Светлана, очень хорошая и милая! Мои одноклассники тоже хорошие люди. Мы работаем как команда и мы помогаем друг другу. На прошлой неделе мы пели украинскую народную песню. Было весело! Мне нравится учить украинский язык! Это хороший язык! Николай ".

Лукаш

"Дорогие друзья! Я хочу рассказать о моем классе этим летом. Я изучаю украинский язык. Я решил делать это, потому что я хочу читать интересные украинские книги и общаться с друзьями. Обычно я работаю целый день в комнате, но я люблю это.

Наша преподавательница - очень хорошая, и мои коллеги - очень умные. Теперь мы учим падежи, местный и именительный. Тоже мы слушаем украинские песни и смотрим мультфильмы. Скажите, пожалуйста, как говорить, и поделитесь чем-то интересным, что я могу учить".

Такая история украинского языка в мире - красивая и настоящая. Его уважают, учат и любят. Надо гордиться!