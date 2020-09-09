 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураРоман о скелетах в шкафу, история убийцы детей и петля для УПА - 5 бестселлеров осени

Роман о скелетах в шкафу, история убийцы детей и петля для УПА - 5 бестселлеров осени

Почти все книги из этой подборки - об исторической памяти, которая движет сюжет либо в социальной драме, либо в психологическом триллере. Ведь криминальные истории, рассказанные авторами, не имеют срока давности, а поступки, совершенные их героями, остаются преступлениями хоть в Германии времен Второй мировой, хоть в Украине в наше время

Майкл Шебон. Лунный свет. - М .: Фабула, 2020

null

Этот роман современного американского классика, лауреата Пулитцеровской премии - настоящий шедевр, который ждали, как книгу десятилетия. С одной стороны, нелинейный рассказ, постоянные флэшбеки и речь не от первого лица создают причудливый калейдоскоп сюжетов, которые достойны великой семейной саги. С другой стороны, некий автофикшн, в котором дед и баба главного героя рассказывают всю свою жизнь так, будто смотришь грандиозный военный блокбастер - правда, с другой стороны истории. Ведь оба родственника героя рассказывают о невероятных приключениях уже в конце жизни, когда дед уже неизлечимо болен, а баба все еще скрывается от призрачного коня. Ведь оба - бывшие узники немецких лагерей, и вся их молодость прошла во времена Второй мировой войны. Дед, американский еврей, страшный фанат космоса и ракетостроения, охотился на гигантского питона, который сожрал кота, за попытку убийства своего начальника попал в тюрьму, где познакомился с будущим компаньоном, пытался выйти на след Вернера фон Брауна, бывшего штурмбаннфюрера SS, автора американской космической программы и создателя ракеты Фау-2, которую собирали заключенные в лагерях смерти. Жена деда, "французская" любовь всей его жизни, которая не лучше мужа, постоянно исчезает из дома, рассказывает на телевидении страшные истории, мастерски раскладывает карты Таро, слышит голоса и грезит тем самым Конем Без Кожи, который преследует ее и сводит с ума. Союз этих двух людей представляет собой тот случай, когда близкие люди оказываются друг другу совершенно незнакомыми и узнают всю правду только тогда, когда родственные скелеты начинают выпадать из шкафа.

 

Мартин МакДона. Королева красоты из Линана. Человек-подушка. Усекновение руки в Спокане. - Л .: Издательство Анетты Антоненко, 2020

null

Пьесы современного ирландского драматурга и кинорежиссера, выданные при содействии Украинского культурного фонда, ставят ведущие театры мира, включая украинские. Проблемы, затронутые, в частности, в трех пьесах сборника, актуальные и злободневные, как, например, в "Королеве красоты из Линана" - о непонимании и недоразумении между поколениями отцов и детей, где старая эгоистичная мать держит при себе всю жизнь дочь, губя ее личное счастье, что в итоге калечит судьбы всем. Так же в "Человеке-подушке" - впечатляющей пьесе на грани абсурда и триллера, где в полиции "пытают Катуняна", писателя и жертву или убийцу детей - автор прибегает к метафорам, чтобы очертить проблему жестокого обращения с детьми, и изображает варианты того, к чему приводит искалеченная с малых лет психика. Действительность при этом уже невозможно отделить от вымысла, жертвы оживают, копы пишут рассказы, но казнь никто не отменяет.

В третьей пьесе "Усекновение руки в Спокане" показан мужчина, который всю жизнь потратил на поиск того, что ему не нужно, и вернуть это в целом не удастся. "КАРМАЙКЛ (останавливаясь): Но ты должен знать одну штуку. Это для меня важно, чтобы ты знал. Мервин кивает. Пауза. КАРМАЙКЛ: Они забрали мою руку! (Пауза.) Забрали мою руку. А не надо было. Я хочу ее обратно. Просто хочу ее вернуть". Впрочем, самым большим разочарованием для героя становится то, что искомое всегда с ним, а он этого не заметил.

 

Джанин Камминс. Американская грязь. - Х.: Vivat, 2020

null

По сюжету этой социальной драмы, жизнь Лидиии было спокойной и радостной: она - владелица уютного магазина, счастливая жена и мать. Размеренное течение будней всколыхнул Хавьер - загадочный человек, оказавшийся на пороге ее лавки. Как и Лидия, он обожает редкие книги и малоизвестных авторов. Но вскоре женщина узнает, что Хавьер - наркобарон, а ее муж Себастьян написал разгромную статью о нем. За эту ошибку журналист платит жизнью, а Лидия с сыном, чтобы спрятаться от Хавьеровой мести, должны бежать из Мексики в США. Спасаясь от смерти, мать с сыном не догадываются, что куда приведет их путь беженцев. Вместе с другими мигрантами они будут путешествовать на крышах поездов, прятаться от миграционной службы и наркокартелей, познают обман и насилие, окажутся в ужасной пустыне. Победят ли они в этой борьбе за жизнь? Или присоединятся к числу безымянных жертв...

 

Леся Ивасюк. Удавки. - Черновцы: Издательство 21, 2020

null

По сюжету этого романа, журналистка Ореста получает задание от австрийского актера: найти информацию об остарбайтерше Марие - первой жене отца. Эти поиски охватывают несколько временных пластов и жизни нескольких поколений в Австрии и Украине. Шаг за шагом Ореста распутывает клубок тайн и находит людей, о существовании которых не подозревали ни она, ни заказчик. Журналистка сталкивает два разных мира: традиционно австрийский, с его специфическим укладом, и украинский, ее родной. В этом интеллектуально-историческом триллере все герои имеют свои истории и трагедии, но общее одно: они, наконец, с интересом и ужасом открывают для себя друг друга. Для многих прошлое похоже на петлю, которая с годами затягивается все крепче, и попадают в него все без исключения - от палачей до жертв. Так же среди тем романа - голодомор в Украине 1932-1933 годов, история подпольной деятельности ОУН-УПА в Австрии, преступления НКВД, послевоенная Вена и другие проблемы того времени.

 

Ричардас Ґавялис. Вильнюсский покер. - Л.: Выдавныцтво Старого Лева, 2020

null

Автор этого романа недаром предупреждал своих читателей: "Эта книга не предназначена для тех, кто в литературе ищет развлечения и приятного отдыха". Его история - это переломное произведение в литовской литературе, ведь, будучи написано "в ящик" в 1979-1987 годах, изданное в ноябре 1989 года, сразу после падения Берлинской стены, этот роман ознаменовал иную - самостоятельную и независимую литературу. В четырех разных версиях событий раскрывается контролируемая вездесущей тоталитарной системой вильнюсская жизнь конца 70-х - начала 80-х годов ХХ века времен Брежнева. В романе читателя ожидает не только детективная интрига в духе "кто это сделал", пропитанная подозрительностью атмосфера или мрачно-серая повседневность, но и своеобразная подкладка романа - метафоры позднего советского периода, которые прославили автора и которыми концептуально пронизано все произведение.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать