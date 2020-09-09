Роман о скелетах в шкафу, история убийцы детей и петля для УПА - 5 бестселлеров осени

11 сентября, 2020, 07:00

Почти все книги из этой подборки - об исторической памяти, которая движет сюжет либо в социальной драме, либо в психологическом триллере. Ведь криминальные истории, рассказанные авторами, не имеют срока давности, а поступки, совершенные их героями, остаются преступлениями хоть в Германии времен Второй мировой, хоть в Украине в наше время

Майкл Шебон. Лунный свет. - М .: Фабула, 2020

Этот роман современного американского классика, лауреата Пулитцеровской премии - настоящий шедевр, который ждали, как книгу десятилетия. С одной стороны, нелинейный рассказ, постоянные флэшбеки и речь не от первого лица создают причудливый калейдоскоп сюжетов, которые достойны великой семейной саги. С другой стороны, некий автофикшн, в котором дед и баба главного героя рассказывают всю свою жизнь так, будто смотришь грандиозный военный блокбастер - правда, с другой стороны истории. Ведь оба родственника героя рассказывают о невероятных приключениях уже в конце жизни, когда дед уже неизлечимо болен, а баба все еще скрывается от призрачного коня. Ведь оба - бывшие узники немецких лагерей, и вся их молодость прошла во времена Второй мировой войны. Дед, американский еврей, страшный фанат космоса и ракетостроения, охотился на гигантского питона, который сожрал кота, за попытку убийства своего начальника попал в тюрьму, где познакомился с будущим компаньоном, пытался выйти на след Вернера фон Брауна, бывшего штурмбаннфюрера SS, автора американской космической программы и создателя ракеты Фау-2, которую собирали заключенные в лагерях смерти. Жена деда, "французская" любовь всей его жизни, которая не лучше мужа, постоянно исчезает из дома, рассказывает на телевидении страшные истории, мастерски раскладывает карты Таро, слышит голоса и грезит тем самым Конем Без Кожи, который преследует ее и сводит с ума. Союз этих двух людей представляет собой тот случай, когда близкие люди оказываются друг другу совершенно незнакомыми и узнают всю правду только тогда, когда родственные скелеты начинают выпадать из шкафа.

Мартин МакДона. Королева красоты из Линана. Человек-подушка. Усекновение руки в Спокане. - Л .: Издательство Анетты Антоненко, 2020

Пьесы современного ирландского драматурга и кинорежиссера, выданные при содействии Украинского культурного фонда, ставят ведущие театры мира, включая украинские. Проблемы, затронутые, в частности, в трех пьесах сборника, актуальные и злободневные, как, например, в "Королеве красоты из Линана" - о непонимании и недоразумении между поколениями отцов и детей, где старая эгоистичная мать держит при себе всю жизнь дочь, губя ее личное счастье, что в итоге калечит судьбы всем. Так же в "Человеке-подушке" - впечатляющей пьесе на грани абсурда и триллера, где в полиции "пытают Катуняна", писателя и жертву или убийцу детей - автор прибегает к метафорам, чтобы очертить проблему жестокого обращения с детьми, и изображает варианты того, к чему приводит искалеченная с малых лет психика. Действительность при этом уже невозможно отделить от вымысла, жертвы оживают, копы пишут рассказы, но казнь никто не отменяет.

В третьей пьесе "Усекновение руки в Спокане" показан мужчина, который всю жизнь потратил на поиск того, что ему не нужно, и вернуть это в целом не удастся. "КАРМАЙКЛ (останавливаясь): Но ты должен знать одну штуку. Это для меня важно, чтобы ты знал. Мервин кивает. Пауза. КАРМАЙКЛ: Они забрали мою руку! (Пауза.) Забрали мою руку. А не надо было. Я хочу ее обратно. Просто хочу ее вернуть". Впрочем, самым большим разочарованием для героя становится то, что искомое всегда с ним, а он этого не заметил.

Джанин Камминс. Американская грязь. - Х.: Vivat, 2020

По сюжету этой социальной драмы, жизнь Лидиии было спокойной и радостной: она - владелица уютного магазина, счастливая жена и мать. Размеренное течение будней всколыхнул Хавьер - загадочный человек, оказавшийся на пороге ее лавки. Как и Лидия, он обожает редкие книги и малоизвестных авторов. Но вскоре женщина узнает, что Хавьер - наркобарон, а ее муж Себастьян написал разгромную статью о нем. За эту ошибку журналист платит жизнью, а Лидия с сыном, чтобы спрятаться от Хавьеровой мести, должны бежать из Мексики в США. Спасаясь от смерти, мать с сыном не догадываются, что куда приведет их путь беженцев. Вместе с другими мигрантами они будут путешествовать на крышах поездов, прятаться от миграционной службы и наркокартелей, познают обман и насилие, окажутся в ужасной пустыне. Победят ли они в этой борьбе за жизнь? Или присоединятся к числу безымянных жертв...

Леся Ивасюк. Удавки. - Черновцы: Издательство 21, 2020

По сюжету этого романа, журналистка Ореста получает задание от австрийского актера: найти информацию об остарбайтерше Марие - первой жене отца. Эти поиски охватывают несколько временных пластов и жизни нескольких поколений в Австрии и Украине. Шаг за шагом Ореста распутывает клубок тайн и находит людей, о существовании которых не подозревали ни она, ни заказчик. Журналистка сталкивает два разных мира: традиционно австрийский, с его специфическим укладом, и украинский, ее родной. В этом интеллектуально-историческом триллере все герои имеют свои истории и трагедии, но общее одно: они, наконец, с интересом и ужасом открывают для себя друг друга. Для многих прошлое похоже на петлю, которая с годами затягивается все крепче, и попадают в него все без исключения - от палачей до жертв. Так же среди тем романа - голодомор в Украине 1932-1933 годов, история подпольной деятельности ОУН-УПА в Австрии, преступления НКВД, послевоенная Вена и другие проблемы того времени.

Ричардас Ґавялис. Вильнюсский покер. - Л.: Выдавныцтво Старого Лева, 2020

Автор этого романа недаром предупреждал своих читателей: "Эта книга не предназначена для тех, кто в литературе ищет развлечения и приятного отдыха". Его история - это переломное произведение в литовской литературе, ведь, будучи написано "в ящик" в 1979-1987 годах, изданное в ноябре 1989 года, сразу после падения Берлинской стены, этот роман ознаменовал иную - самостоятельную и независимую литературу. В четырех разных версиях событий раскрывается контролируемая вездесущей тоталитарной системой вильнюсская жизнь конца 70-х - начала 80-х годов ХХ века времен Брежнева. В романе читателя ожидает не только детективная интрига в духе "кто это сделал", пропитанная подозрительностью атмосфера или мрачно-серая повседневность, но и своеобразная подкладка романа - метафоры позднего советского периода, которые прославили автора и которыми концептуально пронизано все произведение.