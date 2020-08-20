Денис Улютин: Поднятие минимальной зарплаты обойдется в 3 млрд грн

20 августа, 2020, 09:44

Денис Улютин - первый заместитель министра финансов Украины. Он получил квалификацию магистра финансов в Национальной академии государственной налоговой службы

Имеет более 20 лет трудового стажа, начинал с должности главного государственного налогового инспектора. Работал в аппарате премьер-министра Украины, возглавлял патронатную службу Министерства финансов, был заместителем государственного секретаря секретариата Кабинета министров Украины.

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Денис Улютин рассказал, выполнит ли Украина бюджет в этом году и сколько государство тратит на силовиков. Ведущий программы - Андрей Яницкий, директор Центра журналистики Киевской школы экономики.

Господин Денис, вы отвечаете в Министерстве финансов за местные бюджеты, за расходы силовиков и за прогнозирование доходов бюджета. Давайте с этого начнем - какие у нас прогнозы: неутешительные или утешительные?

Прогнозы у нас оптимистичные.

Несмотря на коронакризис?

Да. По нашим прогнозам, мы должны выполнить бюджет. Несмотря на то, что когда наша команда пришла в Министерство финансов, у нас было невыполнение около 40 млрд грн.

В последнее время работа Налоговой службы по борьбе со схемами возмещения, схемами уклонения от уплаты налогов, догнали около 11 млрд перевыполнения. И это дает возможность понимать, что к концу года выйдем на стопроцентное выполнение бюджета.

Все же не забывайте, что в начале лета, кажется, откорректировали бюджет и снизили прогнозы по доходам.

Да, снизили прогнозы по доходам, увеличили дефицит бюджета. Но все равно было то недопоступления, которое сейчас нам приходится догонять. Никто в то время не понимал, насколько сильно ударит коронакризис по Украине, по нашему экономическому состоянию, по экономической активности. Но сейчас мы достаточно уверенно видим, что выполнение будет стопроцентным.

Но я так понимаю, что есть риск в виде второй волны коронакризиса, который может начаться уже в октябре или в конце сентября.

Я бы разделил эти две части на экономический кризис и кризис здравоохранения. Ни там ни там мы не видим больших проблем. Этот период, когда был карантин, дал возможность подготовиться и нам финансово и системе здравоохранения к борьбе со второй волной, если она будет настолько мощной, как пытаются прогнозировать. Но все будет хорошо.

По местным бюджетам - это тоже зона вашей ответственности - что с ними происходит сейчас?

Местные бюджеты не отрезаны от государственного бюджета. И, в принципе, на них так же влияют экономические процессы, как и на государственный бюджет. Вместе с тем, мы видим, что выполнение там достаточно неплохое. Если около 156 млрд грн их доходы (без трансфертов) - это немного выше уровня предыдущего года, где-то около плюс трех миллиардов они получили - к предыдущему году.

Ну, в абсолютных цифрах не очень понятно. Но если в относительных говорить - они выполняют планы, перевыполняют или недовыполняют?

Здесь надо разделить. Как ни странно, ряд регионов, которые достаточно мощные - это, например, Днепропетровщина, Полтавщина - они получают достаточно невысокие темпы. Некоторые из них немного даже ниже, чем показатель 100%. Это в первую очередь связано именно с экономической активностью промышленных предприятий, в них есть. Вместе с тем, Киевская, Луганская, Львовская область - они получили плюсом, достаточно неплохим плюсом где-то около 8% плюсом к предыдущему году.

Там, где добывающая промышленность, Днепропетровская - возможно, машиностроения - там хуже ситуация. Там, где больше аграрки - там лучше.

Да.

Децентрализация сама по себе сработала или не сработала в пользу местных бюджетов, как вы оцениваете?

Децентрализация в целом сработала на усиление финансовой способности местных общин. Если, например, брать период с 2015 года - это увеличение в четыре раза их ресурсов. Около 676 млрд их собственных доходов, которые они могут направлять именно на развитие своих общин.

Года два назад говорили даже, что местные бюджеты настолько переполнены, что они сохраняют свои излишки на счетах банков или на казначейских счетах. Есть ли такая проблема сейчас, что есть деньги и они их тратят, или уже такой проблемы нет?

Я бы не сказал, что это проблема. Но да, они действительно имеют возможность сохранять свой избыточный ресурс. Это средства, которые они в будущем будут направлять на капитальные расходы развития своей общины, где они находятся. И это ресурсы достаточно мощные, достаточно велики.

На днях президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом поднять минимальную заработную плату. Господин Денис, люди говорят, что 5000 очень мало. Даже если мы считаем, что это говорит сытый Киев. В регионах, думаю, скажут то же самое. Ну не 10000 скажут, а 7000. Прокомментируйте, пожалуйста, почему только 5000 минимальная?

5000 грн - это тот уровень, который мы сейчас можем профинансировать. Мы можем говорить о какой-либо сумме минимальной заработной платы, но мы должны понимать, что в первую очередь мы должны это сопоставлять со своими возможностями. Например, поднятие до 5000 грн минимальной зарплаты - это всего лишь 277 грн по отношению к сейчас, на 3 месяца стоит 3 млрд гривен. И это только по тем расходам, которые проводятся из государственного бюджета.

Но это незапланированное, насколько я понимаю, поднятие. Откуда деньги на незапланированные расходы?

На самом деле вопрос повышения с 1 сентября заработной платы минимальной обсуждается уже довольно давно. Эта инициатива президента просчитывалась, и поэтому не выходила в целом. Когда мы поняли, что это финансово возможно, когда мы посчитали, что и Пенсионный фонд, и местные бюджеты получают свою часть от этого увеличения, - президент эту инициативу внес от себя как поднятие до 5000 минимальной заработной платы с 1 сентября.

Похоже, что это такой ход перед местными выборами от президента и его фракции. Хотя, конечно, хорошо, что люди получат больше денег, я здесь ничего плохого не вижу.

Мы с вами до эфира немного поговорили о важнейшей новости, которую заранее как-то не было времени обсудить по так называемым варрантам. Если зрители помнят, еще при министре финансов Натальи Яресько Украина обменяла часть списания своего внешнего долга на новые ценные бумаги, так называемые варранты. Эти бумаги привязаны к росту нашей экономики, и мы будем очень много платить денег, если наша экономика начинает быстро расти. Здесь оказывается, что Министерство финансов выкупило часть этих бумаг. Это такой был сюрприз для меня утром. Почему так поступило Министерство?

Во-первых, Министерство финансов направляет свою долговую политику на то, чтобы замещать дорогие заимствования дешевыми заимствованиями. Это, в том числе, как я и говорил по 5000-ам, позволило сэкономить часть расходов на обслуживание долга. Что позволило профинансировать увеличение минимальной зарплаты. Почему это стало сюрпризом? Потому что такие операции любят тишину. Эта операция проводились так, чтобы не привлекать очень сильно внимание к этому процессу. Поскольку любая внимание, любой лишний шум в этой сфере давал нам меньше профит в этой операции.

То есть если бы инвесторы узнала, что мы сами выкапываем свои же долговые бумаги ...

Они бы попытались продать их нам подороже.

Теперь они увидели нашу заинтересованность. Окажется, что следующие 10% если захотим выкупить, это будет уже довольно сложно.

Это будет постепенный процесс. И постепенно, постепенно это выкуп будет осуществлен.

В заключение поговорим о вашей третьей зоне ответственности, о силовиках. Сколько тратит страна на силовиков относительно - если сравнить, можно например, с медициной или образованием.

Насколько знаю информацию - среди тех, кто смотрит на бюджет, анализирует эту финансовую историю, - что силовики получают очень много.

3,4% ВВП, я смотрел.

На самом деле на сектор безопасности и обороны ...

В целом - 5%.

Я даже больше вам скажу, учитывая уменьшение прогнозного ВВП в этом году - это около 6,2% ВВП на сектор безопасности и обороны. Вместе с тем, это не самая большая статья расходов. Например, на образование мы тратим 6,7% ВВП. И не более 4% ВВП у нас идет на здравоохранение. Кстати, здравоохранение в этом году получила дополнительно 34 млрд. И это, в принципе, логично, учитывая, какие вызовы перед ними стоят.

Но как же люди могут проконтролировать расходы на силовиков, если они преимущественно секретные? Кто этим должен заниматься? Как людям подключиться?

На самом деле расходы на оборону не все секретные. Та часть, которая действительно секретиться, потому что они проходят по расходам "совершенно секретно". Это те расходы, которые, в принципе, я не хотел бы в нашей ситуации воюющей страны, чтобы они были публичным. И это, в принципе, логично. Каждый, я думаю, понимает, почему.

Остальные расходы, которые проходят закупки, можно увидеть и на ProZorro, и на нашем сайте Е-data.