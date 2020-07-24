Юноша с автоматом и письма в ад, - 5 книг, которые заставят задуматься

24 июля, 2020, 12:36

В этой подборке - только книги, чьи авторы живут в своих собственных мирах, которые являются отражением нашей реальности

Впрочем, все это чтиво стоящее, поскольку иногда даже разговор с современным творцом может стать интересной поездкой в мир древней литературы, в котором повседневную жизнь создают захватывающие истории.

Тарас Мельничук. Юнак милується автоматом. – Брустурів: Дискурсус, 2019





По стилю эта поэзия иногда похожа на американского Уолта Уитмена, образ которого автор, названный князем Росы, при жизни подражал, и одновременно - на японские хокку (и танка), именно тогда стали появляться в советских "Жемчужины мировой лирики". Конечно, Басе еще не было, а был пролетарский поэт Исикава Такубоку, но и этого было достаточно, чтобы поразить восточной эстетикой западно поэта. В принципе, народный минимализм, который практиковал автор, только тем и ценен (в отличие от урбанистической лирики), что он - о «настоящих» ценностях, которые, будучи во всем мире "олдовой" темой, никогда не устареют. Это космос даже в молчаливом жевании за столом. Причем угодно - хоть в Заполярье, хоть в Вижнице. Говорят, этот поэт вдохновлял Василия Герасимьюка и Степана Процюка - двух поэтов разных поколений, но одного и того же маргинеса, где время не имеет значения. Иногда появление любого сельского экзота в выхолощенном «столичном» контексте может выстрелить, как выстрелил в свое время целый комсомольский десант, призванный в Киев из национальных окраин, где были и тот же Герасимьюк и Иван Малкович, и Оксана Забужко.

Оксана Забужко. Планета Полин. – К.: Комора, 2020



В этой книге собраны важнейшие эссе Оксаны Забужко последних двух десятилетий, посвященные личностям и событиям, которые автор считает культурно знаковыми для сегодняшней эпохи кризиса гуманизма. От Шевелева к Ларса фон Триера, от конспекта биографии в истории рок-н-ролла по-украински - все эти тексты объединяет глубоко личное переживание автором современной истории, в которую она вписывает своих героев. "Возможно, это просто бессознательная потребность ухватиться за руки с ними - живыми и мертвыми, но вечно тебе единомышленниками, - когда история входит в полосу" темных времен ", как самолете грозовую ночь, - рассуждает она. - А может, и несколько больше - страх , вполне реальный, потерять их для будущих поколений среди стремительно прибывающего "информационного потопа" и не менее стремительно расширен "функциональной неграмотности", так сказать - инстинктивный охранительная отклик “взяти їх із собою в ковчег", навітьякщо сама не маєш жодної певности, чи те, що ти будуєш, - то справді ковчег, чи тільки вутлий плотик, і чи він і собі от-от не потоне...”

Тетяна Терен. Сотворіння світу. Сім днів із Тарасом Прохаськом. – К.: Pabulum. 2020





Герой этого сборника всегда считал, что топонимикой вполне можно обойтись, а местность иногда бывает круче любой сюжет, ведь иногда стоит заговорить же названиями в правильной последовательности, чтобы навсегда овладеть историей, которая будет держать сильнее, чем биография. Сейчас на страницах этой книги -интервью журналистка Татьяна Терен и писатель Тарас Прохасько создают собственную карту с семью важными пунктами назначения. Они размышляют о создании себе, о ландшафте, стране и мире, который нас формирует. Присматриваются к растениям, животным и людям. Пытаются понять и объяснить творчество. За эту семидневную поездку вглубь самих себя они проходят каждый из этапов Акта Творения, пытаясь понять (на своем уровне) замысел Творца. Таким образом, перед нами самый полный портрет одного из самых лучших украинских писателей современности, который всегда пытался осмыслить окружающий мир во всей его целостности.

Таїсія Наконечна. Солов’ї з Шаоліню. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2019





Этот сборник любовно-философской лирики - о поисках веры, в том числе, в себя («я знайшла Тебе не шукаючи... / чи, може, то Ти мене знайшов») и попытки не сотворить себе кумира (“Ці стіни не вірять у твою святість. / А я вагаюсь…”), зневіри (“”Я клею листи і шлю їх в пекло, / Може одержу відповідь звідти») и, конечно же, любви. При этом высокие чувства не заслоняют земные желания, а избранник лирической героини, соответственно, - это сочетание духовных добродетелей и молодецкой жажды жизни (“У твоєму гаремі для мене немає місця… / Ти віддав мені крихітний клаптик своєї душі”). И чем дальше сборником, тем чаще пылкие чувства вращаются философским прозрением, которому, собственно, и посвящена любой жизненный путь, несет опыт. Пьянящий или горький, чужой или свой, выстраданный. И никаких правил его получения на пути к святыне, кажется, не существует.

“Ти – усміхнений варвар, / Ти плюндруєш мої закони. / Я чіпляюсь за хмари, / Я молюся на всі ікони. / Знаю. Вірю. Покличеш. / Хай лиш стануть сніги дощами, / Хай лелеки курличуть / Над обвінчаними серцями». Впрочем, четких координат, как и любых указателей в этом сборнике нам не предлагают, потому что у каждого свои пути. «Мой Шаолинь это не место, - говорит автор. - Мой Шаолинь - это путь. А соловьи с Шаолиня, это волшебные птицы, которые вдоль этого долгого и порой опасного пути напевали мне тайные послания Творца. На свой страх и риск, в этой книге делюсь этими посланиями со всеми, кто хочет присоединиться ко мне и идти вместе - лелея справедливость этого мира ".

Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. - Чернівці: Видавництво 21, 2020





Главная героиня этого, условно говоря, романа - это современная женщина. На самом деле это 12 новелл, объединенных между собой главными персонажами, но не связанных хронологически, посвященные социальным и психологическим проблемам, с которыми сталкивается современная женщина. Карьера или ребенок? Как противостоять насилию? Как определить собственную сексуальную идентичность? Действительно любви и война идут рядом друг с другом? Эти и другие вопросы задают себе 12 героинь книги. “Коли я повернувся додому, перше, що зробив, відкрив її профіль, аби знайти ознаки її лесбійності, ніби не хотів вірити чи ніби не міг повірити, що таке могло бути, - згадує герой однієї з новел. - Жінка з такими ногами не могла бути з жінкою. Але зловив себе на думці, що навіть не запам'ятав зовнішність конкурентки. Це все одно не мало значення, Фотографій приватного життя, за винятком тих, на яких її “затегали”, Софія не постила. Цікаво, чому ж вони на тій вечірці були не разом? Можливо, це несерйозно чи щось зовсім нове. Чорт. Мене починало вибішувати, що я постійно про неї думав. Навіть вже був готовий написати нашій спільній знайомій, щоб розпитати про все. Але як таке розпитаєш. “Слухай, а ти знаєш, чи в Софії з тією все серйозно?” А вона точно «така»? Все це було жалюгідно. Тому я подзвонив приятелю, ми пішли в кнайпу, де я напився в дупу”.