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Espreso.tvОбществоКак нам защитить президента Зеленского?

Как нам защитить президента Зеленского?

Еще совсем недавно позиция России по урегулированию конфликта на Донбассе была пренебрежительно-равнодушной

Любые движения или инициативы в этом направлении использовались Кремлем только для продвижения собственного пропагандистского дискурса, а попытки найти компромисс разбивались железобетонной логикой российских переговорщиков: урегулирование нужно Украине, поэтому она и должна идти на уступки.

Сохранение статус-кво в Донбассе не только не вредило интересам Путина, но и давало ему определенные козыри как в геополитической стратегии, так и в тактических вопросах. Война сохраняла мобилизацию патриотического электората внутри России, трудоустройством наемников, превратились в особую и достаточно многочисленную категорию населения РФ, позволяла продолжать утилизацию промышленного, сырьевого и человеческого потенциала оккупированных территорий. На Донбассе была сосредоточена ударная сила "русского мира", которой отводится особая роль и во внешней экспансии, и в подавлении возможных беспорядков внутри РФ.

Кроме того, Донбасс оставался мощным инструментом давления на Украину, на ее власть, ограничивал возможности ее интеграции с Европой и просто препятствовал возвращению к нормальной жизни украинского общества. "Выйти из Донбасса" Путин мог только в обмен на очень существенные уступки Западу: забыть о Крыме, признать доминирование Москвы на постсоветском пространстве, сохранить позиции РФ на мировых нефтяных и газовых рынках и, конечно же, никакого вмешательства во внутреннюю политику режима.

Все остальное Путина не интересовало. Он мог подыграть Макрону и поменять украинских военнопленных на своих диверсантов. Мог что-то пообещать Меркель для сохранения проекта "Северный поток-2". Но это ни к чему на самом деле не обязывало российскую сторону в практической плоскости.

Но похоже, что ситуация в последние месяцы стала меняться.

Челночная дипломатия Козака, переговорная активность Москвы и Берлина, заявления российского МИД о том, что Россия не планирует военного вторжения в Украине, показывают, что ситуация вокруг Донбасса перестала быть для Кремля комфортной. И дело здесь не в Украине.

За последние полгода позиции Путина существенно изменились в худшую сторону. Мировой экономический кризис, связанный с распространением коронавируса, резкое снижение цен на нефть и сокращение спроса на российский газ ударили по ресурсам Кремля. Переход в статус пожизненного правителя совпал по времени с резким снижением легитимности Путина и ростом протестных настроений в российском обществе.

Внешняя ситуация также меняется. В условиях кризиса, на глобальной политической арене события начинают развиваться очень динамично, а Россия, связанная по рукам и ногам своими авантюрами в Крыму, на Донбассе, Сирии, Ливии и Венесуэле, рискует остаться статистом, которому просто перестанут считаться главные игроки.

Поэтому есть высокая вероятность того, что в Кремле решили как-то выйти из тупика на Донбассе, и сделать это в ближайшее время. Правда, не за счет собственных уступок, а с помощью растущего давления на Украину. Если ранее российская позиция звучала «вам надо, то вы и уступайте», то теперь она стала более агрессивной - "нам надо, потому уступайте немедленно!".

Принуждение Украины "к миру" происходит в формате политико-дипломатической войны. И сегодня мы видим ее подготовительную фазу, целью которой является уменьшение сопротивляемости жертвы агрессии, парализация его воли и потеря ею ориентации во времени и пространстве. На эти цели работают ресурсы, вложенные Россией в восторг информационного пространства Украины, легализацию пророссийских сил в политике, экспертной среде и общественному мнению, продвижение законсервированных агентов на ведущие позиции в государственном аппарате, секторе безопасности, публичной политике.

Но основной удар направляется в ту точку, которая, по расчетам противника, является самым слабым в нашей системе обороны. И эта точка - президент Украины Владимир Зеленский .

Беспрецедентный по своей наглости комментарий российского МИД по поводу первой годовщины президентства Зеленского получил свое продолжение в виде откровенно бандитского «наезда» руководителя Чечни Кадырова. Это означает, что "клиента" доводят до нужного состояния в ускоренном режиме, и скоро ему поступят предложения, от которых невозможно будет отказаться.

И это не будет иметь вид каких-то политических сенсаций. Просто наши военные должны  "перестать стрелять". Просто надо сесть за стол переговоров с "другой стороной" и начать обсуждать с ней изменения в Конституцию и специальный закон о выборах в ОРДЛО. Просто надо отмежеваться от "партии войны". Просто следует признать социальные обязательства Украины перед жителями оккупированной территории и ответственность государства за причиненный ущерб.

На первое время Москве этого будет достаточно. Для внутреннего потребления Путин объявит о "победе на Донбассе", а для внешнего мира Россия выйдет из статуса агрессора, а выступит в роли миротворца.

На фоне прогнозируемого ухудшения социально-экономического положения и усиление внутренней политической конфликтности в Украине, а также в условиях возможных вспышек агрессии и диверсий, согласие со стороны руководства государства на все эти условия выглядеть как "меньшее зло".

Поэтому возникает вопрос: как нам избежать поражения?

Если обнаружено слабую позицию в нашей системе обороны, то было бы вполне логично эту позицию дополнительно усилить и укрепить. Президент Зеленский - это наш ресурс, который должен быть использован с максимальной эффективностью для обеспечения национальных интересов. Значительная часть патриотических сил стала к нему в жесткую оппозицию. Но логика внутренней политической борьбы не должна перевесить интересы государства и поставить под угрозу ее дееспособность.

Мы должны всеми возможными средствами усилить то звено в системе нашей обороны, которая называется "президент Украины". Президент Зеленский, когда он получит предложение президента Путина, должен слышать за собой не свист и ругань,  не драку и ссору, спровоцированную агентами влияния, а монолитную и непоколебимую позицию ответственных граждан Украины. Позицию, опирающуюся на четкую аргументацию, интеллектуальное и моральное превосходство.

Ну и он должен понимать, что победа сегодня на самом деле ближе, чем может показаться. Путин спешит, а значит он слаб.

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