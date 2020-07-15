Испытания тупостью. Как украинофоб Макс Бужанский становится лицом "Слуги народа"

15 июля, 2020, 14:54

Как вырастить врага на пустом месте? И дать ему престиж, вожжи государственного управления и права управлять миллионами человеческих судеб?

Украинцы настолько толерантна и либеральная нация, всегда находит в своей кладовке то дурацкий, с запахом нафталина и золотой цепур на шее - и несет эту диковинку в культурные массы как нечто экзотическое. Затем этот экспонат быстро отращивает добротное мех, крепкие когти - и уже не прочь перекусить наивным добряком с его ценностями.

Несколько лет назад у меня были вполне приличные знакомые граждане, которые боялись называть вещи своими именами. Что когда кто-то зажигает звезду, значит это кому-то надо - совсем как у Маяковского.

Я знаю многих людей, которым сейчас очень стыдно, но которые в 2015-2019 годы подписывались на Макса Бужанского с комментариями: "Блогер такой интересный, с альтернативной точкой зрения. Жизни повидал - я его просто читаю, он безобиден ... "

Затем гуру из рабочих районов Днепра объявил себя "историком", подкрепив свой статус книгами, которые до висят в модных онлайновых магазинах. Наташа Влащенко в каждом втором блоге пела оды нетривиальному Максу - и зацементировала его в статусе публичного лица всеукраинского масштаба.

Сейчас этот плод девяностых при поддержке толерастии "какая разница на каком языке - лишь бы человек хороший был" и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которому аж чешется стартовать с карьерой соло - объявил войну украинскому языку. Он это делает, потому что мало кто из коллег его фракции "Слуга народа" способны называть вещи своими именами и сказать "нет" человеку, который в адекватной системе правосудия должен был читать Уголовный кодекс, а не называть себя общественным и государственным деятелем ХХ века.

Это хорошо, что несколько десятков "слуг народа" репост заявления против принятия законопроекта # 2362 под хэштегом # единаДержавна, но мало кто может прямо назвать эту писанину о возвращении русскоязычных школ - антигосударственной.

Если бы все было просто ради людей Российская Федерация с 11 марта 2020 года не упрощал бы предоставление своего гражданства для украинцев и белорусов на основе владения русским языком. Или не платила бы деньги в TikTok малолетним блогерам с территории Украины за цитирование гимна ко Дню России.

Права "русскоговорящего населения" Россия всегда защищает одинаково - убивая украинцев. Причем в спину и в обход любых договоренностей - точно так как россияне убили нашего военного медика под Зайцевым, который в составе группы забирал тело нашего павшего Героя.

Есть еще другие средства защиты прав русскоязычного населения на оккупированных территориях - закрыть в гетто немногочисленных абитуриентов, которые решили поехать на обучение на подконтрольную территорию и начать жизнь "белого человека" в своем государстве. Закрыть на ключ - чтобы с уходом в прошлое бабушек, которые хотели умереть в России - не было жизни и их потомкам, которые хотят того же, что и их сверстники по всему миру: жить обеспеченно и красиво.

Пока Макс Бужанский находился в статусе писаки с Интернета - он не был опасным. Но каждая фантазия может воплотиться в жизнь - для меня этот персонаж это герои российского сериала "Реальные пацаны", которые с улицы попали прямо в реалити-шоу.

Проблема в том, что главная звезда этого телевизионного проекта Владимир Зеленский так и не нарастила в себе хотя бы почку государственника. Это не его война, не его вызовы и беды. У него не появилось намерений копаться хотя бы в авгиевых конюшнях собственной политической фракции - и случайные черви решили короновать себя, раз хозяина так за полтора года и не вышло ...

Те же, кто читал "альтернативного блогера" Бужанского, сейчас находятся в глубокой обеспокоенности: "Кто этот редкий кавалочок в государственной власти? Кто за него голосовал? " Дело в том, что на фоне политического трусости - даже это кажется политической позицией. И поэтому Макса Бужанского уже вполне серьезно толкают в мэры Днепра, а в сознании ранее коллеги как Дмитрий Кисилевський уже поют оды гопников, потому что долги по государства могли выбить.

Пока Владимир Зеленский все больше прячется в уютный кокон - руками Ермака, его советника Подоляка и своими глупостями, "Слуга народа" все больше превращается в партию Макса Бужанского, Ирины Верещук и Евгения Брагаря. Это их потеряет. Главное только, чтобы эти реальные пацаны и девушки, заваливая собственный карточный домик - не сожгли наш дом. Все упомянутые люди - ноунейм и подсадные утки с первого дня в большой и серьезной политике играют исключительно на себя. В них изначально было гораздо больше прав, чем у Зеленского на заигрывания с русским языком, флиртом с Москвой и поддакивание ОПЗЖ за лишние часы эфиров на их телевидении.

Прямое предательство главных голосов "Слуги народа", накачанных перед тем большой публичностью - убивает Зеленского окончательно. Он не выдержит конфронтацию с проукраинской Украиной. Он не найдет себя в Ростове и Сочи, потому что юмористическое поле РФ уже надежно освоено Ивлеевой, Ревой и Петросяном.

Я вполне допускаю появление Бужанского и его братьев по разуму с тем в политической силе Медведчука. В свое время экс-глава Админстрации президента Порошенко Игорь Райнин - который был тихим и неприметным - улучил момент, чтобы побежать к Юрию Бойко с соплями о притеснениях националистов. Здесь тоже не будет ничего нового - слишком предсказуемы все эти люди в своих желаниях.