Как карантин ударил по Львовщине: динамика безработицы и перспективы рынка труда

15 июля, 2020, 14:10

Карантин из-за пандемии коронавируса больно ударил по экономике и привел к тому, что многие люди или полностью потеряли работу, или же временно остались без заработка из-за вынужденного простоя. Львовщина по темпам роста безработицы оказалась среди лидеров в Украине

По численности официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 июля она заняла третье место после Днепропетровской и Харьковской областей, тогда как в карантин по этому показателю была лишь на 14-м месте.

Остроту этой проблемы свидетельствуют и социологические исследования. Как показал опрос , проведенный социологической группой "Рейтинг" в июне, военный конфликт на востоке Украины (59%) и отсутствие работы (47%) возглавляют рейтинг проблем общегосударственного значения среди жителей Львовщины. А проблемой лично для себя безработицы назвали 30% опрошенных.

Статистика безработицы и наиболее востребованные профессии

Как сообщили во Львовском областном центре занятости в ответ на запрос корреспондента Еспресо.TV , за период действия карантина (с 12 марта по 30 июня 2020 года) статус безработного на Львовщине получили 20,8 тыс. человек, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темпы роста объемов зарегистрированной безработицы в области - одни из самых высоких в стране. Такой же показатель лишь на Закарпатье, тогда как обычно в Украине безработица выросла в 1,8 раза.

Если говорить об отдельных городах и районах области, то самая впечатляющая цифра в курортном Трускавце - там зарегистрированных безработных увеличилось в пять раз, в Моршине, Стебнику и Дрогобычском районе - в четыре раза, во Львове, Бориславе, Новом Роздоле, Новояворовске, Стрыйском, Кам "Каменка-Бугском и Сокальском районах - втрое.

По состоянию на конец июня в области было официально зарегистрировано 29,6 тыс. безработных. Больше всего в самом Львове - 8100 или 27,5% от общей численности.

При этом больше всего среди безработных женщин - 57% или 16 900. Средний возраст зарегистрированных в службе занятости - 41 год.

Среди них больше всего представителей таких профессий:

• Продавцов продовольственных и непродовольственных товаров, продавцов-консультантов - 2370 человек (количество актуальных вакансий -183)

• Поваров - 1032 человека (67 вакансий)

• Операторов котельных - 752 человека (работа сезонная, поэтому вакансии отсутствуют);

• Водителей автотранспортных средств - 730 человек (241 вакансия)

• Руководителей (начальников) предприятий - 651 человек (вакансии отсутствуют);

• Бухгалтеров - 584 человека (53 вакансии)

• Менеджеров (управляющих) по сбыту - 489 человек (22 вакансии)

• подсобный рабочий - 480 человек (56 вакансий)

• Администраторов - 441 человек (22 вакансии)

• Охранников - 426 человек (65 вакансий) и др.

Всего на одну вакантную должность на конец июня 2020 года были восемь претендентов, тогда как в прошлом году - только двое.

За период действия карантина Службе занятости удалось найти работу для 5,1 тыс. человек. Больше всего из них трудоустроили на предприятиях перерабатывающей промышленности, в сфере торговли, а также в сельском и лесном хозяйствах.

По состоянию на 1 июля этого года количество вакансий, которые предлагали работодатели через службу занятости, - всего лишь 3800 (напомним, при почти 30 тыс. зарегистрированных безработных). А средняя зарплата в этих вакансиях - 7,8 тыс. грн.

В частности, больше есть таких предложений работы:

• квалифицированных рабочих с инструментом (швея - размер предлагаемой ЗП в среднем 7,3 тыс. грн), слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (6,5 тыс. грн), монтер кабельного производства (8,8 тыс. грн), электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (12,5 тыс. грн), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8,3 тыс. грн);

• рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (водитель автотранспортных средств (7,6 тыс. грн), оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (10,6 тыс. грн), водитель трамвая (15,10 тыс. грн), оператор линии в производстве пищевой продукции (производство сахара) (11,7 тыс. грн), водитель троллейбуса (15,0 тыс. грн);

• сферы торговли и услуг (полицейский (10,5 тыс. грн), продавец продовольственных (5,2 тыс. грн) и непродовольственных (4,9 тыс. грн) товаров, продавец-консультант (5,3 тыс. Грн), повар (5,6 тыс. грн), охранник (6,7 тыс. грн);

• профессионалов (инспектор (8,0 тыс. грн), инспектор (пенитенциарная система) (7,5 тыс. грн);

• неквалифицированных работников (дворник (5,0 тыс. грн), подсобный рабочий (5,4 тыс. грн), уборщик служебных помещений (5,1 тыс. грн);

• специалистов (бухгалтер (7,1 тыс. грн), электромеханик участка (7,3 тыс. грн).

Выплаты безработным

На период карантина упрощена процедура регистрации и получения помощи по безработице. Сейчас это можно делать дистанционно.

Минимальный размер пособия по безработице на период карантина и в течение 30 дней после его завершения повысили с 650 до 1000 грн. Кроме того, безработным пособие назначается с первого дня получения статуса, даже тем, кто был уволен в период карантина по собственному желанию (в карантин уволенным по собственному желанию помощь выплачивалась с 91-го дня получения статуса).

Личный прием клиентов непосредственно в помещениях Львовской областной службы занятости восстановится после окончания карантина.

Сейчас до официального завершения карантина, зарегистрироваться как безработный гражданин можно тремя путями:

через ящики для приема корреспонденции, расположенных в помещениях центров занятости;

по электронной почте центра занятости, где будет удобно обслуживаться;

с помощью онлайн-портала государственных услуг «Дия».

Стоит отметить, что экспериментальный проект по предоставлению электронных услуг безработным продлится до 31 декабря 2020 Поэтому зарегистрироваться, перерегистрироваться и получить решение о назначении выплаты помощи можно будет в электронной форме и по окончании карантина, объясняют в Службе занятости.

Поддержка бизнеса и новые рабочие места

Сегодня во Львовской области действует несколько государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса и сохранения рабочих мест, сообщил в комментарии корреспонденту Еспресо.TV заместитель директора департамента экономической политики Львовского ОГА - начальник управления промышленности и предпринимательства Орест Гринев.

В частности, по его словам, это программа помощи по частичной безработице на период карантина, которая реализуется через службу занятости. Речь идет о том, что малый и средний бизнес может обратиться за финансовой поддержкой, чтобы в период вынужденной остановки или сокращения деятельности из-за пандемии вернуть своим работникам часть утраченного заработка. Также на такую помощь могут рассчитывать физические лица-предприниматели, которые являются застрахованными лицами, для возмещения себе недополученного дохода.

По состоянию на начало июля во Львовский областной центр занятости и его филиалов работодатели подали более 16 000 пакетов документов для рассмотрения в отношении почти 12 000 из них уже приняты положительные решения. В общем компенсационные выплаты по частичной безработице уже назначены более 33 тысячам человек, из которых почти 21 000 - это наемные работники, занятые в таких сферах экономики как санаторно-курортное лечение, туризм и гостиничное дело, розничная торговля, здравоохранение, строительство, автотранспортные перевозки, бытовые услуги.

По данным на 3 июля, Львовский областной центр занятости уже профинансировано более чем 77,4 млн грн, а в целом уже согласован заявок на 112 млн грн. Львовщина пока на первом месте в Украине по сумме выделенных средств в рамках этой программы и по количеству утвержденных заявок.

Также реализуется программа «Доступные кредиты 5-7-9%», в которой в настоящее время участвуют 16 банков.

"Первое направление программы - это компенсация процентов по кредитам. Это дает возможность малым и микропредприятиям получить кредит на инвестиционные цели под небольшие проценты. 5% годовых - для бизнеса с годовым доходом до 50 млн грн, если вдоль квартала создается не менее двух новых рабочих мест. Под 7% - при доходе до 50 млн без условия найма новых работников и 9% - при доходе от 50 до 100 млн грн с дополнительным снижением ставки на 0,5% за каждое созданное в период кредитования рабочее место (но не ниже 5% годовых ). То есть если брать кредит под 9% годовых и создать восемь рабочих мест, то кредитная ставка опускается до 5%. Компенсацию по процентам предоставляет Фонд развития предпринимательства ", - отметил Орест Гринев.

Второе направление программы - это кредитные гарантии, предоставляемые по кредитам для микро- и малых предприятий, которые не обладают достаточным размером имущества для передачи его в обеспечение по кредиту или характеризуются повышенными кредитным рисками - например, как вновь созданные предприятия.

И третье направление - это так называемые антикризисные меры. Речь идет о пакете поддержки, введенном на время карантина, а также в течение 90 дней со дня его отмены. Предприниматели могут получить пятилетние кредиты на инвестиционные проекты и двухлетние кредиты на пополнение оборотных средств на сумму до 3 млн горн с компенсацией процентов до уровня 3% годовых. Также можно рефинансировать предварительно взятые кредиты в банках с компенсацией от государства полной суммы процентов.

По состоянию на 6 июля в Украине по этой программе выдано 1034 кредита на общую сумму 1 млрд 91 млн грн. По Львовской области свежих данных пока нет - в департаменте экономической политики обещают завершить соответствующие подсчеты в ближайшее время.

"За последние три-четыре недели существенно увеличилось количество выданных кредитов банками - участниками программы. И это связано, в частности, тем, что вступило в силу решение правительства об упрощении условий участия в этой программе. А именно были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита. Наш департамент со своей блока предлагает нововведения, чтобы предприниматели могли брать деньги в кредит и на погашение долговых обязательств перед государством, но это пока на этапе обсуждения ", - отметил Орест Гринев.

Также он добавил, что для облегчения работы бизнеса и, соответственно, сохранения рабочих мест, органы местного самоуправления принимают по своему усмотрению решение об уменьшении или отмене земельного налога, то же самое касается платы за аренду коммунального имущества и размещение наружной рекламы.

Стоит отметить, что на правительственном уровне как один из главных средств для улучшения ситуации на рынке труда в период карантина презентуется программа "Большая стройка". В мае премьер Денис Шмыгаль заявлял, что эта программа станет частью "плана по созданию 500 000 рабочих мест".

На Львовщине также реализуется программа "Большая стройка". В частности, в области планируют построить одну новую школу и завершить строительство еще четырех школ, построить три новых детских сада и достроить еще два, строительство которых начато ранее. Кроме того, обустроят девять приемных отделений больниц, завершат строительство пяти стадионов и проложат еще 202 км. Сколько новых рабочих мест будет создано именно на этих объектах - в департаменте экономической политики пока не уточняют, но уверяют, что это будет "существенное количество", ведь эта программа как раз направлена на то, чтобы "создать новые рабочие места, а также удержать тех работников, которые ранее работали за рубежом ".

Реальный уровень безработицы и перспективы рынка труда: комментарий эксперта

Экономист Центра экономической стратегии Дария Михайлишина:

- Важно понимать, что не все люди, которые теряют работу, регистрируются в Службе занятости. Некоторые не верят, что она поможет им найти работу, некоторые не считают компенсацию, которую дает государство, достаточно большой, чтобы стоило ради нее регистрироваться. Некоторым просто не поняла процедура или просто не известно, что есть такая возможность.

Стоит учитывать и то, что определенная доля людей работает неофициально, и когда они теряют работу, у них нет какого-то официального стажа. Поэтому если они и обратятся в Службу занятости, им будут выплачивать не так много денег, и, соответственно, им это не так выгодно.

Кроме того, во время карантина определенное количество людей не потеряла работу полностью официально, но была переведена на частичную занятость или отправлена в простой или неоплачиваемый отпуск. То есть это такое скрытая безработица, когда люди фактически остаются в подвешенном состоянии.

Поэтому данные о зарегистрированных в Службе занятости не полностью отражают реальную картину с безработицей в Украине.

Но есть и другие данные. Например, информация Государственной службы статистики о количестве наемных работников и то, как она менялись. По этим данным мы видим, что изменения были довольно небольшие. По сравнению с таким же периодом прошлого года - менее 200 тыс. Человек, то есть всего 2% от рабочей силы. В то же время следует понимать, что эти данные учитывают менее половины работающих украинском и не учитывают тех, которые работают неофициально, работающих в государственных органах и которые самозанятые.

Другой источник данных - это социологические опросы. Они довольно нерегулярные, поэтому за ними также нельзя увидеть точной картины. Но они показывают, что в самое период карантина довольно много людей говорили, что потеряли работу - около 10% опрошенных.

В целом можно сказать точно, что было некоторое падение занятости и определенный рост безработицы, но различные данные показывают разную картину и мы не можем точно сказать, насколько сильным и насколько большим был этот удар.

Сейчас на самом деле уже довольно существенное оживление на рынке труда. Это показывает и статистика сайтов поиска работы. По Украине мы видим, что с начала июня, после снятия жестких карантинных ограничений, значительно больше новых вакансий. Этому способствовал, например, разрешение на работу ресторанов, предприятий торговли и так далее. Если предприниматели видят, что им позволяют продолжать работу, они перестают увольнять работников и начинают ищут новых.

То есть восстановление на рынке труда уже происходит. Но в то же время большая непредсказуемость о том, что будет дальше, ведь многое будет зависеть от дальнейшей ситуации с карантином и от того, насколько быстро будет восстанавливаться экономика.

Особенность западных регионов Украины и Львовщины в частности в том, что здесь много трудовых мигрантов, многие из них из-за пандемии, приехало из-за рубежа домой. Сейчас, когда границы уже частично открываются, часть из этих людей может снова вернуться работать в других странах, а часть может остаться. Возможно, поэтому конкуренция за свободные вакансии в этих регионах увеличивается и, соответственно, найти работу будет сложнее. Если границы ближайшее время откроются, то эта проблема не будет такой острой.

Татьяна Штифурко