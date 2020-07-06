Война на Донбассе и безработица возглавили рейтинг проблем среди жителей Львовщины

6 июля, 2020, 13:12

Военный конфликт на востоке Украины (59%) и отсутствие работы, безработица (47%) возглавляют рейтинг проблем общегосударственного значения среди опрошенных жителей Львовщины

Таковы результаты опроса , проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-22 июня 2020 года среди жителей Львовской области.

Хотя около 30% также называли проблемами низкий доход, коррупцию и эпидемии коронавируса. Лично для себя опрошенные считают проблемами вместе с военным конфликтом (35%) и безработицей (30%) также низкий уровень зарплат и пенсий (37%). Некачественная медицина, коррупция и эпидемия беспокоят каждого пятого. Безработица и низкий доход как проблемы острее ощущаются для жителей малых населенных пунктов.

Среди актуальных проблем именно своего региона опрошенные чаще всего называли проблемы с трудоустройством (43%) и некачественное медицинское обслуживание (37%). Треть определила как проблемы плохого состояния дорог, бедность, еще четверть - упадок промышленности, алкоголизм, хищения земель, каждый пятый - упадок сельского хозяйства.

Следовательно, результаты опроса показали, что респонденты лучше оценивают местне положение дел, чем общую ситуацию в области или стране. Так, только 14% считают, что страна движется в правильном направлении, 71% - противоположного мнения. 24% оценивают положение дел в области как правильный, 55% - как неправильный. Зато 40% жителей области считают, что дела в их населенных пунктах идут правильно, 46% - противоположного мнения.

Исследование было проведено 6-22 июня 2020 Аудитория: жители населения Львовской области в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.