Герой Украины Тарас Матвиив. Факел, который всегда впереди

13 июля, 2020, 18:40

10 июля около 20 час. перестало биться сердце нового Героя Украины, младшего лейтенанта 24-й Королевской бригады имени Данила Галицкого Тараса Матвиива

"Одни говорили ей: "Гордись сыном!", А другие: "Зачем он туда пошел?.."

Парень погиб от минометного ранения, спасая своих собратьев на Востоке. Тараса ранили 10 июля около восьми вечера возле села Троицкое Луганской области. "Боевики начали обстрел по позициям сначала из стрелкового оружия, затем начали "бить" из минометов и артиллерии, - рассказал журналистке "Эспрессо-Запад" пресс-офицер 24 королевской бригады Назар Ильницкий. - Во время обстрела снаряд российских наемников попал недалеко у блиндажа, а здесь невероятная жара, поэтому все сразу начало гореть. Немного присыпало двух парней, они начали друг другу помогать. Тарас побежал помогать собратьям, а когда вывел их в безопасное место, то в него пролетела мина и взорвалась очень близко. Шансов выжить не было ".

Источник фото: Facebook / Oleksandr Makhov

Дома Тараса не дождались больные родители, которыми он занимался. Он был у них единственным сыном. Мама Тараса - Валентина Матвиив недавно написала такое стихотворение:

Одни говорили ей: "Гордись сыном!"

А другие: "Зачем он туда пошел? .." -

Горчило ей от слов таких полынью,

А порой даже стыла в жилах кровь ...

"Мне не стыдно. А вам?"

Волонтер и доброволец, депутат и общественный деятель, журналист и майдановец, активный и неравнодушный гражданин и настоящий офицер.

Тарас Матвиив, фото с его страницы в Facebook .

Тарас Матвиив родился 18.02.1989 года на Волыни. Проживал в городе Жидачов Львовской области. После окончания средней школы в 2006 году поступил учиться во Львовский национальный университет имени Ивана Франко, который закончил в 2011 году, получив специальность журналиста. Работал на телеканалах Киева и масс-медиа Львовщины.

Когда начался Майдан, понял, что одной журналистики ему мало. В 2013-2014 годах был участником Революции Достоинства. Впоследствии, вместе с группой активистов, разыскивал вести пропавших майдановцев.

Тарас Матвиив, фото с его страницы в Facebook .

"Мне не стыдно, что не стоял в стороне тогда, шесть лет назад. Мне не стыдно ни за один день от 21 ноября и до 20 февраля 2014 года. Мне не стыдно смотреть в глаза родителям погибших и пропавших. Не стыдно за людей, стоявших справа и слева в балаклавах и без. С палками и без. В Киеве или в любом месте. Что обращались ко Христу или Магомету. Уважение. Равенство. Жертвенность. Этого никто не заберет. Как бы ни старались спикеры холуйских масс нивелировать, очернить, стереть даже память о сдвиге Майдана. Вкус стихийной свободы навсегда въелся в память. Те, кто его попробовали хотя бы однажды, уже не забудут. Остальным тот вкус невыносим. Когда же меня спросит сын, что я делал в те страшные мгновения, я буду знать что ответить. По меньшей мере - не стоял в стороне. Поэтому мне не стыдно. А вам? ", - в одном из своих блогов писал Тарас Матвиив.



С началом российской агрессии помогал армии. В конце 2014-го осознал, что ему мало только волонтерской деятельности, сбора средств и ресурсов. Поставил себе цель попасть в Вооруженные силы или в ряды добровольцев. Весной 2015 вступил в отдельной добровольческой части "Карпатская Сечь" и защищал наши позиции в Песках, Водяном, Опытном, Первомайском. Позже был избран депутатом Жидачевского районного совета на Львовщине, но его все равно тянуло на фронт - Тарас не мог простить врагу гибель товарищей.

С сентября 2018 года поступил на курсы лидерства Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, чтобы стать офицером Вооруженных сил Украины. В 2019 году направлен для дальнейшего прохождения военной службы в 24 ОМБр имени короля Даниила.

Фото со страницы Тараса Матвиива в Facebook .

"Не сломаться в армии может только тот, кто имеет стержень. Кого печет внутренний огонь. Ведь трудно удерживать внутренний баланс в разбалансированной среде сегодняшних войска. Обязанность, профессиональная честь, идеологические убеждения - это светлые виды мотивации. Месть врагам, превосходство, гнев из-за потерянных братьев - темная мотивация", - был убежден Тарас.

"Он был факелом, который всегда впереди"

"Тарас Матвиив - тот человек, который нес в себе очень яркий свет. Он был факелом, который всегда впереди. Он это понимал, этого хотел, он любил это, и ему это удавалось. За ним хотелось идти. К нему притягивало. Всех" , - вспоминает журналистка Анна Герич.

По ее словам, Тарас долго искал тех, кто пропал на Майдане в 2013-м. Он был на Майдане, он был на войне с самого ее начала. А потом - организовывал военно-спортивные выходки для молодежи. Заставлял транслировать онлайн сессии районного и городского совета в Жидачеве. Останавливал вагоны с древесиной, которые ехали за границу ... Потом уже были акции по Львову и основания целого движения, которому Тарас придумал название - # стоп_лисоцид. И группу создал он.

"А однажды на улицу в Жидачеве они вынесли незаконно действующие игровые автоматы. Потому как их, типа, нету, если они есть ?! А в 2017-м вместе с молодежью Жидачева ко Дню защитника Украины он создал выставку артефактов с Майдана и фронта.

Фото с Facebook -страницы Анны Герич

В тот день, когда они вот трое на фото сидят в вышиванках - это было открытие Центра общины в Жидачеве. И мы с Тарасом сбежали с того торжественного говорения еще до половины, наверное. Просто он мне показывал городок. Сквер Небесной Сотни, озеро, костел, случайно встретили его маму ... Познакомил. Мы говорили о журфаке ЛНУ, который закончили оба в разные годы, об общих знакомых. А потом он ушел в сухопутку, перед тем подарив мне мой первый газовый баллончик. Тот баллончик так и не пригодился. Но я всегда знала, что в нем больше силы, чем просто какой-то перечный газ. Там еще немного силы духа воина. Мне подаренной ... И я думала, что через несколько лет он точно должен стать полковником, генералом. Ведь именно такая должна быть элита украинского войска", - делится Анна Герич.

"Тарас Матвиив - человек действия. Он не умел стоять на месте. Не мог. Он вел, он подталкивал. И требовал! И никогда не был половинчатым. И никогда не лицемерил", - добавляет она.

"Всегда и на любом месте боролся за справедливость"

"Наиболее признанная его черта - принципиальность во всем. Он был довольно известным активистом против незаконных рубок и несмотря на то, что эта тема тяжелая (потому что это коррупционные схемы, это опасность физического вреда активистам и т.д.), он ее не оставлял и не боялся ставить неудобные вопросы любому. Он оставался принципиальным и за время своего депутатства, что тоже немаловажно. При этом я не могу вспомнить от Тараса какой-то гордости или надменности, которая часто присуща известным активистам, которые чувствуют свою роль в обществе. Мне бы очень хотелось, чтобы люди помнили о нем не только как о Герое-Защитнике, который не остался в стороне вызова, который бросили Украине, но и как о просвещенном мужчине и сознательном гражданине, который всегда и на любом месте боролся за справедливость", - вспоминает однокурсница Тараса Валерия Печеник.

Фото со страницы Тараса Матвиива в Facebook .

"Тарас Матвиив, который искал пропавших майдановцев, который боролся с незаконными вырубками и молодые люди, эпатажно материли татар в Киеве или девушки, которые вандалилы электрички в Днепре - это и есть внешнее проявление двух Украин, в которых мы живем: настоящей, украинской и совковой, имени 73 процентов голосующих, не думая. Каждому выбирать, какую Украину иметь в себе. Эти молодые матерные или пьяные люди просто не думают о последствиях! Это же надо такое говорить или делать, снимать на видео и самым выкладывать в сеть !!! Каждый человек даже из предосторожности такого не будет делать, я уже молчу о содержании действий и высказываний, ибо только люди, которые не уважают себя с неуважением относятся к другим !!! Эта молодежь так относится к истории крымских татар, потому что не знает ни своего языка, ни истории !!! Им безразлично !!! И так, такими их просто недовоспитали в семьях, их и государство недовоспитало!

Тарас как раз думал о последствиях! О результатах вырубок лесов, о последствиях потери независимости, о последствиях войны ", - отметил политик и журналист Николай Княжицкий.

"Ты жил правильно. Пусть где-то там будет тебе лучше"

"Мы вместе работали на одном канале. Я - департамент расследований, ты - департамент новостей. Нельзя сказать, что дружили. Время от времени общались, ибо были земляками из Львовщины. Когда канала не стало, судьба нас разбросала. Еще раз мы встретились во время Майдана, когда ты дал интервью иностранным СМИ. Тогда мы виделись в последний раз. Этого я не знал. Впоследствии "из центров" Тарас Матвиив вернулся к себе домой. Время от времени я следил за твоей фб-страницей и мы спрашивали друг друга в Мессенджер "как дела"? На Жидачивщине ты занимался тем, что у нас называют развитием гражданского общества, стал депутатом местного райсовета. Впоследствии пошел в ВСУ. Вчера (10 июля, - ред.) тебя не стало. Ты жил правильно. Пусть где-то там будет тебе лучше ", - вспоминает журналист Любомир Ференц.

Фото со страницы Тараса Матвиива в Facebook .

В понедельник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" погибшему на Донбассе младшему лейтенанту Тарасу Матвииву. Как говорится в сообщении, звание Героя Украины присвоено за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

"Тарас Матвиив на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих собратьев, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это - пример ценностей молодых поколений украинцев, которые творят нашу страну. Вечная память Герою ", - сказал Владимир Зеленский .

Завтра, 14 июля, в 8 утра тело бойца привезут в Киев на Майдан Независимости, к Стеле Героев Майдана, вечером прощания с Героем состоится у гарнизонного храма Львова. По маршруту похоронной процессии во Львове будут вывешены сине-желтые флаги.

Похоронят Тараса Матвиива в среду, 15 июля, в Жидачеве.