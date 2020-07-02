Привет, Венесуэла! Чем обернется вмешательство власти в НБУ

2 июля, 2020, 11:13

Гори сарай, гори и хата. Во времена, когда политическая труппа ОПЗЖ лихо трясет политические рейтинги партии власти - у Зеленского не нашли лучшего, чем разозлили народ реальным обнищанием. Чтобы Украина уже не на словах, а на деле подошла к станции "Венесуэла" имени Николаса Мадуро. Привет, очереди с ночи в обменки за долларами и походы в ломбарды с вырванными золотыми зубами

Группа Игоря Коломойского таки добила за восемь месяцев мощных атак главу Национального банка Украины Якова Смолия. "Подал в отставку из-за политического давления". Правда, было бы хорошо, если бы сказав "А", Смолий не остановился, а четко публично назвал имена тех, кто больше всех давил на него. И таки додавил на увольнение.

Потому что хотя Конституция в нынешних "элит" и не в трендах - там четко написано, что НБУ является независимым государственным регулятором, в работу которого не могут вмешиваться политические институты. Ведь вмешательства в Конституцию в сочетании с коронавирусом и валтасаровым банкетом олигархов во всех сферах экономики - все это дает неутешительные перспективы на осень. Именно под выборы, где саблезубые хозяйственники из ОПЗЖ только что притаились и ждут. Чтобы попросить у России очередной кредит и подвесить государство намертво за ребро зависимости от оккупанта...

Проблема в том, что сами "Слуги народа" - с вассалов олигархов - не больше давили на отмену независимости НБУ в кризисные времена. Это - Александр Дубинский, который регулярно вытирает рядовому украинцу тезис, что дефолт - это нормально. Более того "мама любит скорость" с недавних пор вплоть начал упиваться на эфирах подробными описаниями голодных бунтов, которые могут трясти страну осенью. А в ноябре прошлого года между ним на НБУ вообще произошла серьезная заруба - потому что тогда Яков Смолий обвинял Дубинского в организации платных митингов под стенами НБУ, однако "Слуги народа" тогда прикрыли своего соратника ....

Не отстают от травли НБУ и другие вассалы олигархов. Так, "служанка народа" Людмила Буймистер - многолетний экономист и специалист по реструктуризации Сергея Таруты, не так давно выдала уникальный совет .... надо просто включить печатный станок: "Раздать по 3 тыс. грн каждому украинцу, выдать бесплатные кредиты малому и среднему бизнесу, дофинансировать жилищное строительство, строительство дорог и крупные инфраструктурные проекты, тем самым избежав повторения кризиса 2008 года ". Интересно, что когда Гданьскую верфь в 2008 году возвращали из собственности Таруты в польскую государственную собственность - Людмила Анатольевна билась, как лев, за интересы работодателя. На ушах стояли даже те, кто стоял у истоков "Солидарности". А вот на должности народного депутата Буймистер предлагает просто пустить свое государство по миру.

Говорят, что перед звонком от президента - правительство давило на НБУ, чтобы тот на полную включил денежный печатный станок и дофинансировал бюджетную дыру в несколько сотен миллиардов. То же правительство Дениса Шмыгаля заставляло Нацбанк финансировать кредиты для бизнеса под низкие проценты, ресурсы на которые тоже не было. Кроме того, осуществлялось психологическое давление - под НБУ носили свиные головы и кричали кастрюлями. Самое опасное - что в стране хватает хороших специалистов по банковской деятельности, но, очевидно, что у Зеленского выбор падет на очередного Шкарлета или незадействованную бухгалтершу "Вечернего квартала". Дай Бог, чтобы в Офисе президента Украны не упомянули хотя бы о Сергее Арбузове или Николае Азарове - крепких хозяйственниках на все времена.

Владимир Зеленский и его офис всего за день полезли туда, куда не просили их "очумелые ручки". Заявление об отставке главы Антимонопольного комитета после беседы на Банковой и заявление главы НБУ из-за политического давления - это опасный звон во времена, когда нам всем тяжело, но как-то держимся. Неудивительно, что ряд украинцев после публикации печальных новостей задумались об эмиграции целыми семьями ...

Автор статьи пытается понять логику гаранта. Он получил первый серьезный показатель недоверия, несмотря на некоторую лояльность крупных олигархических групп и негласную договоренность главных каналов "о президенте или хорошо, или никак". После принятия "антиколомойського" закона о банках и кредита МВФ - Владимира Александровича вполне могли поставить перед ультиматумом: или 1 + 1 включает всю мощность и до выборов СН набирает более 10%. Или - ему надо согласиться на публичную порку МВФ.

Команда Зеленского - люди сильно зависимы от рейтингов. Последние опросы КМИС говорят, что из-за постоянного промывания мозгов и накручивания истерии о дьяволе с МВФ - 61% украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ. По сравнению с апрелем этот показатель вырос на 15%.

Поэтому после получения двухмиллиардного транша резко поползло желание упасть на мороз.

Нежелание Зеленского за год с хвостиком хотя бы минимально освоить азы государственного управления, агрессивная антизападная пропаганда всех медведчуковских СМИ и хитросделанность команды ЗЕ сделали свое дело. Очевидно, что "величайшие" лидеры ОПУ тоже считают нормальным обмануть МВФ и Запад, чтобы мощный ураган не так быстро оторвал от кресел на Банковой.

Самое интересное, что голодные бунты, очереди у обменников и доллар минимум по 50 гривен - не принесут политических бонусов никому. Достало. Гениальный комик из голубого экрана оказался неуклюжим слоном в магазине посуды ... У него есть все шансы вызвать у граждан такую же солидарную ярость, которой не видели все пять предшественников вместе.