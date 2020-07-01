Что мешает сформировать современную украинскую национальную идею?

2 июля, 2020, 07:03

Татьяна Литвинова

После провозглашения независимости перед Украиной остро встал вопрос о необходимости формирования нового содержания национальной идеи, которая бы стала фактором консолидации украинского общества и формирования соответствующего уровня национального самосознания

Долгое время мы жили на дивиденды провозглашения независимости. Стратегическими целями страны стало становление молодой страны: развитие политических институтов, политической системы, становление на международной арене. Впрочем, современная политическая ситуация в стране свидетельствует о том, что в обществе отсутствует четко очерченная идея общенационального масштаба.

Национальная идея не может абсолютизироваться за счет экономического, культурного, социального, политического, правового национального бытия.

После Революции Достоинства третий президент Украины Виктор Ющенко подчеркнул, что прошло слишком мало времени для формирования монолитной украинской нации: "Когда западные страны строили демократию - мы жили под коммунистическим игом. Когда европейские народы создавали национальное возрождение - мы были колонией. Когда в 1918 году наши соседи боролись за свою государственность - мы даже в списке не были в этом европейском перечне. О самоопределении Украины просто забыли. Почему же сегодня так трудно творить новое национальное единство? Потому что в один момент мы должны сделать то, над чем поляк работал 150 лет. Нам надо понять, что мы - нация. А национальное сознание не рождается за день, и за 5 лет этого домашнего задания не сделаешь, и 10 лет - мало! " Но родилось ли национальное самосознание с обретением независимости? Вероятно, нет. Национальное сознание возникает уже на том этапе, когда возникает борьба за независимость.

Возникает диалектическое противоречие между единством и национальной идеей. Ведь эти два понятия объединяются в сложном детерминизме: национальная идея ̶ объединяет нацию и, чтобы объединить нацию, нужна национальная идея. Именно в эту ловушку и попал Владимир Зеленский, когда предложил национальную идею "быть едиными каждый день". Исследователь украинской национальной идеи Василий Лисовой обращает внимание, что когда мы говорим об утверждении украинской нации, должны говорить о конкретных вещах: "например о состоянии украинского национального самосознания, о путях гражданской консолидации... О роли успешной экономической реформы... Но что происходит, когда на вопрос , каким образом украинская нация может утвердить себя, отвечают: "Консолидирующим фактором может выступать национальная идея?" Тот, кто это сказал, неизбежно подталкивает почти к неразрешимой дискуссии относительно того, что должно означать национальная идея". Но именно об этом консолидирующем факторе и говорили все украинские президенты, когда ставили вопрос национальной идеи, в то же время пренебрегая этим конкретными путями о которых говорит Лисовой.

Справедливо Василий Лисовой отмечает, что спорить о содержании национальной идеи не стоит, а лучше сосредоточить свое внимание на конкретных действиях: "Вместо того, чтобы спорить о содержании "национальной идеи" и предлагать все новые и новые толкования, лучше обсуждать конкретные пути и средства самоутверждения нации... И ключевым элементом должен быть баланс всех без исключения сфер национального бытия "экономического, культурного, социального, политического, правового и т.д. ни один из этих аспектов не может абсолютизировать за счет другого". В Украине же экономические реформы выходили на первый план стратегического развития страны. Более того, эти экономические блага пытались навязать украинцам вместо национальной идеи. В том числе и шестой президент Украины в первую очередь обещал украинцам "конец эпохи бедности".

Именно об этом балансе между различными сферами писал и идеолог ОУН Дмитрий Донцов: "Нашим идеалом должна быть - неподчиненная нация с собственным национально-политическим идеалом. Это значит, во-первых, что не смеем ставить на первый план либо чисто культурные, либо чисто экономические, ни чисто социальные, ни чисто племенные ("все вместе") потребности национального коллектива". Поэтому вполне понятно, что найти этот баланс и является современным вызовом на пути формирования современной украинской национальной идеи.

Без анализа прошлого, невозможно создать реалистичный проект будущего.

Политтехнолог Сергей Гайдай обращает внимание на то, что после трех десятилетий независимости возникла новая проблема: "все, что связано с украинской идеей, направлено своим взглядом в прошлое". Это выглядит как попытка исправить историю. По мнению Василия Кременя - нация формируется не только тогда, когда люди все помнят из истории, но и при условии, что они способны и немного забывать, исходя из христианского принципа "Прощаю и прошу прощения". Такой тезис примирения имеет смысл, но будет работать на пользу стране, если не будет переходить границу национальных интересов. Особенно опасно такие тезисы звучат на фоне российско-украинской гибридной войны. Просить прощения уагрессора ̶ это мир на условиях врага. Навязывание таких тезисов не только не будет способствовать формированию единой нации, а может стоить стране государственности. Гайдай обращает внимание на то, что нужно сконцентрироваться на будущем, однако без анализа прошлого невозможно создать реалистичный проект будущего. Владимир Горбулин отмечает, что все события нашей современности неразрывно связаны с шагами Украины: "Мы пожинаем то, что легкомысленно или непредусмотрительно посеяли сами. Десять и двадцать лет назад. Вот почему я убежден в необходимости без лишних эмоций заглянуть в прошлое, чтобы вынести на свет Божий те уроки, которые непременно дарит анализ ошибок и достижений, просчетов и белых пятен украинской государственной политики. Только основательно изучив и осмыслив прошлое, мы сможем сформировать более эффективную повестку дня для будущего". Поэтому следующим вызовом перед формированием нашей идеи является поиск этого баланса между бесстрастным изучением прошлого и концентрацией на будущем.

Пятая колонна в Украине - "На них не действуют слова, ибо зомбированы идеей московской имперской надменности, на них действует только сила"

Важную роль в формировании национальной идеи играют элиты. Именно они по мнению Богдана Гаврилишина являются залогом построения "нормального государства". Элиты, по мнению ученого, должны работать ради общества, а не только ради своих интересов: "Это люди которые не несли на себе бремя советского наследия и не действовали как чиновники колонии... Эти люди будут знать иностранные языки, читать первоисточники, общаться с иностранцами прямо, а не через переводчиков". Только такие люди, которые не имеют "комплексов неполноценности", могут изменить страну. Государство со своей стороны должно стать привлекательным для таких граждан, в том числе и для тех, кто решил эмигрировать из страны, потому что не видит для себя перспектив развития. Поэтому Богдан Гаврилишин отмечает, что правительство должно предложить этим людям интересную работу.

Впрочем политику выбирают для себя не только те, кто видит в служении народу свое призвание. Владимир Горбулин отмечает, что на месте элиты может оказаться "кучка лицемеров": "Рассматривая страну как золотоносную шахту, они умудряются бесстыдно высекать золотые искры даже там, где идет кровавая битва за суверенитет страны". К сожалению, в украинские элиты не всегда попадают самые достойные. Для нашей политической жизни характерны такие явления как непотизм и терпимость к коррупции на разных уровнях общественной жизни. Но настоящую угрозу несут даже не те элиты, целью которых является лишь личное обогащение, а те, кто ставит под сомнение существование независимой Украины. Левко Лукьяненко отмечает, что в Украине живет много таких "московитов", которые не воспринимают идею независимости: "они радуются каждому украинскому провалу и пытаются делать все назло. Их практический лозунг: чем хуже для Украины, тем лучше для них. Для них СССР ̶ не империя зла, а "Великая Родина", и хотя они живут в Украине, но чувствуют себя гражданами России. Это и есть пятая колонна московского империализма, которая при малейшей возможности вонзит штык в спину Украинского государства, чтобы снова восстановить над Украиной власть Москвы". Деятельность такого рода элит внесла хаос в формирование той национальной идеи, которая бы не противоречила государственным интересам Украины. Подрывную деятельность российской пятой колонны в независимой Украине связывают с украинским политиком русского происхождения Виктором Медведчуком. Этот политик имеет родственные отношения с президентом РФ Путиным, а его политическая партия ОПЗЖ на последних парламентских выборах предложила такие первоочередные шаги: обеспечение прямых переговоров в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва; прекращение экономической блокады Донбасса; предоставление автономного статуса Донбассу как неотъемлемой составной части Украины путем внесения изменений в Конституцию и законы Украины; принятие законов: об амнистии, о выборах и о свободной экономической зоне на Донбассе. В то же время в программе этой партии вообще не упоминается аннексия Россией Крыма. Интересным фактом является то, что после аннексии Крыма Россией санкции к Медведчуку применили Канада и Соединенные Штаты Америки. Правительство Канады сообщало, что санкции применены к лицам, которые способствовали аннексии Крыма, нарушению Россией территориальной целостности Украины. США отмечали, что Медведчук является лицом, близким к Путину и причастен к дестабилизации ситуации в Украине, является лидером организации, члены которой "задействованы в акциях и политике, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины". Но непосредственно в Украине не введены никакие санкции против политика, который на последних парламентских выборах вновь получил депутатский мандат. Более того, с Виктором Медведчуком связывают деятельность трех информационных телеканалов - NewsOne, 112 Украина и ZIK, - что позволяет политику и его окружению формировать информационную повестку дня и навязывать обществу не украинскую, а русскую национальную идею. Богдан Гаврилишин обращает внимание на то, что с появлением Медведчука в большой политике, демократия в Украине испытывает давление: "убийство Гонгадзе, путаница вокруг этого дела, скандалы вокруг продажи оружия - все это "темная эпоха" режима Кучмы-Медведчука". Такие "медведчуки", которые чувствуют себя в Украине как дома, но не считают ее своим домом, паразитируют на демократизме украинской политической жизни. Левко Лукьяненко отмечает: "На них не действуют слова, ибо зомбированы идеей московской имперской надменности, на них действует только сила". Конечно, речь не идет о физической силе, Левко Лукьяненко отмечает, что только с сильной позиции можно вести переговоры с такими деятелями. "А еще лучше", - иронично добавляет Лукьяненко - "выселить их из Украины в порядке межгосударственного обмена". Впрочем такой вариант нереалистичен, поэтому следующим вызовом на пути формирования современной украинской национальной идеи является демократическое обуздание всех тех сил, которые открыто работают в интересах страны-агрессора.

Патерналистское прошлое

Следующей задачей является качественная трансформация национального самосознания украинцев. Важным элементом национального самосознания является отношение государства к индивиду, и наоборот: человека к государству. Л. Лукьяненко обращает внимание на то, что в тоталитарном патерналистском обществе государство "безбожно грабит трудящихся, однако берет на себя удовлетворение их потребностей". В Украине не одно поколение выросло в таких условиях и после провозглашения независимости быстрая смена общественного строя не была для людей простой. На этот момент обращал внимание и первый президент Украины Леонид Кравчук, когда риторически спрашивал стали ли люди счастливее после обретения независимости. Более того, патернализм и коммунистическая политика, по мнению Левка Лукьяненко, отстранила народ от власти: "Украинцы заинтересованы в скорейшем возрождении Украины, но, относясь к государству как к чужому, продолжают существование колониальных порядков, поддерживают над собой власть мошенников, иностранных проходимцев и чужеродных воров". Такие политические традиции уже в независимой Украине воплощаются в политическом нигилизме украинцев. Часть населения абстрагируется от политической жизни страны, предпочитая продать свой голос на выборах. Но опыт двух Майданов и высокая мобильность остальной части населения, свидетельствует о наличии и развитии гражданского общества в Украине.

Современное противостояние между Украиной и Россией является противостоянием за наследие Киевской Руси

Отмечу, что этническое самосознание основывается на самосознании индивида и не зависит от этнического происхождения. Человек может иметь русское происхождение, но идентифицировать себя как представителя украинской нации. Этот момент очень важен в формировании общенациональной идеи. В полиэтнических странах нация будет единой только у представителей разных наций, составляющих политическую нацию и предпочитающих общенациональную идентичность национальной. Ратковский и Штепа считают, что национальная идея станет объединяющей, если учитывать три критерия: во-первых, будет транснациональной, транссоциальной и транстерриториальной, то есть одинаково привлекательной для абсолютного большинства населения страны, невзирая на национальность, социальный статус и место жительства; во-вторых, базироваться на системе национальных ценностей и приоритетов, историческом опыте побед и свершений, а не поражений и национального унижения; в-третьих, отвечать духовным и материальным интересам современного общества. В 2020 году в Украине отмечают 8 дней траура на общенациональном уровне. Действительно, в истории нашей страны было много трагических страниц, о которых стоит знать и говорить о них. Но такое количество дней траура контрастирует с общенациональными праздниками Страны - как День Соборности, День Независимости. Стоит обращать внимание на те события, которые российская имперская машина пыталась оставить в истории на их точке зрения. Украина долгое время не имела собственной государственности и была разделена между двумя империями, но вместе с тем украинцы и Украина сыграли не последнюю роль в развитии и становлении этих империй. Не стоит забывать, что таких выдающихся деятелей как Иван Мазепа, Феофан Прокопович, Яков Козельский, Николай Гоголь, Александр Довженко, Иван Мечников, Сергей Королев и многие другие. Все они имели украинское происхождение. Лучшие представители политической, культурной и научной жизни закономерно попадали в центры метрополий и строили свою карьеру. Более того, не один десяток украинский вошел в мировую историю. Конечно, часть этих деятелей могли со временем не связывать свою самоидентификацию с Украиной, и тенденция утечки лучших кадров за границу остается проблемой. Но не стоит забывать о том, что Украина была важной частью империй и позже Советского Союза. Поэтому еще одним вызовом на пути формирования современной украинской национальной идеи является переосмысление нашей истории и формирование новой исторической повестки дня для Украины. Не как многострадальной страны-жертвы, а как страны-победительницы. Только с сильной позиции государство сможет защищать свои интересы как во внешней, так и во внутренней политике.

Существуют даже предложения добавить к названию "Украина" часть Русь. "Киевская Русь", "руский", "русичи" - это названия, которыми очерчивали территорию и этнический состав раннего восточнославянского государства Киевская Русь. Богдан Хмельницкий подписывался "Богдан Хмельницкий, держатель земли Руской". А при его преемнике гетмана Иване Выговском наша земля называлась - Великое Княжество Руское. Алексей Арестович отмечает, что современное противостояние между Украиной и Россией, является противостоянием за наследие Киевской Руси. Именно поэтому России важно сохранить свое влияние на Украину, ведь русская национальная идея и политический миф строятся на украденном историческом прошлом. И хотя идея переименования пользуется популярностью среди части населения, официально на высоком уровне она никогда не озвучивалась и не рассматривалась. Многие годы политика балансирования между Западом и Востоком трансформировалась в политику замалчивания истории. Многолетняя политика фальсификации истории, отрицание преступных советских действий и построение пропагандистских тезисов, построенных на исторических вымыслах, используется в гибридной войне против Украины.

После Революции Достоинства был принят Закон Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов". Журналисты, историки, ученые получили возможность разрушить пропагандистские тезисы, в частности, и о "великой победе". Впрочем, открытие архивов не получило сенсационного распространения среди украинцев, хоть и были опубликованы некоторые резонансные материалы. Еще при президентстве Виктора Ющенко был создан Украинский институт национальной памяти, перезапуск которого состоялся в 2014 году. Основными задачами института стали: реализация государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украинского народа; организация всестороннего изучения истории украинского государства; организация исследования исторического наследия и содействие интеграции в украинское общество национальных меньшинств и коренных народов; популяризация истории Украины, ее выдающихся личностей; преодоление исторических мифов; тому подобное. Программа работы Украинского института национальной памяти могла бы лечь в основу создания общенациональной идеи. После 2014 года было сделано много прогрессивных шагов в этом направлении, но эти вещи остались чуждыми для рядового украинца. Поэтому следующим вызовом перед формированием украинской национальной идеи является поиск путей привлечения общества к этим процессам. Удастся ли это сделать без удовлетворения экономических потребностей граждан? Американская мечта возможна за счет экономических возможностей страны и развития, благодаря этому, мощной системы реализации возможностей. Также, когда речь идет о евроинтеграции, большинство людей в первую очередь привлекает высокий уровень жизни в этих странах, а не ценности. Более того, демократические европейские ценности рядовой украинец не разделяет.

Национальная идея и экономическое благополучие

Но, как показывает мировая практика, экономический фактор не всегда играет ключевую роль. Так, в частности, российская идея "русского мира" строится в первую очередь на идее великорусского превосходства. Эта превосходство основывается на многих мифах и пропаганде, которую навязывают с помощью централизованного телевидения и в отсутствии "легальных" путей распространять оппозиционное мнение. В эту систему пропаганды входят легенды о триединых славяная, "великой победе", "загнивающем западе". Другим аспектом русской национальной идеи является военный агрессивный характер внешней политики, а также жесткая централизация ресурсов и власти. В результате образуется цивилизационный, экономический разрыв между российским центром и регионами. Колоссальные средства тратятся на вооружение и силовой аппарат, но уровень жизни россиян, несмотря на ресурсный потенциал, остается невысоким. Например, в 2019 году Россия заняла 62 место из 128 стран в рейтинге по индексу социального прогресса, который оценивает страны по основным факторами благосостояния населения. К ним относятся: доступ к гигиене, жилью, питанию, здравоохранению, информации и образованию, а также соблюдению прав и свобод человека и степени толерантности.

Основой национальной идеи Японии и Китая стали принципы объединения ради восстановления страны и качественной экономической трансформации, которая базируется на трудоголизме граждан. В основу легли система социальных лифтов, культ знаний и образования. С другой стороны это привело к огромному социальному разрыву между бедными и богатыми. Неравенство в доходах увеличилось за последние десятилетия практически во всех регионах мира. И этот факт еще раз демонстрирует, что нет идеальных моделей национальных проектов. Они могут иметь как свои преимущества, так и свои недостатки.

Национальные интересы страны должны получить характер неприкосновенности и носить обязательный характер

Владимир Фесенко предлагает следующие основные составляющие политики интеграции украинского общества: демонстрация мощных успехов в социально-экономическом развитии страны; интеграционная национальная и региональная политика; децентрализация государственного устройства; парламентаризация формы государственного правления; укрепление общенациональной партийной системы; интеграция региональных в общенациональную политическую и административную элиту; гибкая политика в отношениях с Россией; интеграционная гуманитарная политика, направленная на формирование единой политической нации (формирование современной украинской идентичности, активная и современная информационная и просветительская политика пропаганды украинского языка, истории и культуры, гибкое решение языкового вопроса, формирования русскоязычной украинской культуры, налаживание и укрепление связей и обменов между русскоязычными и украиноязычными регионами). Такая стратегия, по мнению автора, должна иметь долгосрочный и комплексный характер, на системной основе объединять различные направления государственной политики. Действительно, последние 29 лет, стратегия страны в любом направлении имела недолгосрочный и неустойчивый характер. Время от времени, государственная стратегия менялась кардинально, чаще всего, под давлением внешнего фактора. Поэтому самая главная проблема не в отсутствии самой стратегии, а в невозможности ее долгосрочного воплощения. Политика гибкости в таких вопросах как русский язык и отношения с Россией, предлагаемая Фесенко, выглядит на первый взгляд достаточно логично, но, как показывает исторический опыт - нереалистично. Вопрос России был яблоком раздора еще во времена Украинской революции и остается по сей день, поскольку горячая память еще долго будет брать верх над холодной историей. Эта ситуация может измениться только после длительной политики примирения и признания своих преступлений со стороны Российской Федерации. В одностороннем порядке эта гибкая стратегия может быть опасной и не сможет объединить украинцев.

Украинский народ боролся за суверенность веками, но получил независимое государство мирным путем, по большому счету, по стечению исторических обстоятельств. Поэтому долгое время национальная идея носила характер становления молодой страны. Впрочем за это короткое время независимости, украинский народ последовательно доказывал это право самостоятельности, сначала революционным путем, и в наши дни защищая суверенитет с оружием в руках. Поэтому перед нами стоит задача сформировать общенациональные цели - одержать победу в гибридной войне на своих условиях. Национальные интересы страны должны получить характер неприкосновенности и носить обязательный характер, который сможет противостоять инсинуациям как на международной арене так и во внутренней политике. В общем, это будет зависеть от сильной позиции со стороны власти. Но вместе с тем мы можем показать, что в Украине сформирован слой гражданского общества, который готов встать на защиту национальных интересов. В таких условиях резко стратегический разворот страны будет маловероятным, а это дает надежду на получение главного - времени. Именно его стоит использовать для становления общенациональной идеи.

Поэтому нам следует преодолеть такие вызовы на пути к формированию современной украинской национальной идеи:

1. отыскать баланс между между различными сферами национального бытия, чтобы ни экономическая, ни культурная, ни социальная или политическая сфера не абсолютизировалась в национальной идее;

2. не концентрироваться на прошлом, но знать и изучать собственную историю, чтобы сформировать эффективную повестку дня на будущее

3. предложить украинской элите интересную работу в Украине, чтобы уменьшить отток образованных кадров за границу

4. сформировать политический дискурс культивируя украинскую культуру, разрушая основы "комплекса неполноценности";

5. применить демократические рычаги обуздания сил, работающих в интересах страны-агрессора;

6. трансформировать сознание украинцев путем изменения ориентиров функционирования самого государства - избавиться от патерналистской советской традиции путем формирования гражданского общества;

7. культивировать исторический опыт побед и свершений;

8. не бояться говорить об исторической справедливости, разрушая основы российской политической мифологии. Не бояться защищать свое право на историческое наследие Киевской Руси;

9. интегрировать украинское общество на основе создания политической нации;

10. во внешней и внутренней политике руководствоваться исключительно интересами украинского государства.