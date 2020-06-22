Поиск национальной идеи независимой Украины: от Кравчука до Зеленского

23 июня, 2020, 07:04

Татьяна Литвинова

16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Провозглашалось верховенство, самостоятельность, полнота и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних отношениях

Территория Украины в существующих границах провозглашалась неприкосновенной. И, что важно для формирования украинской национальной идеи, провозглашалось намерение государства обеспечивать национально-культурное возрождение украинского народа, его исторического сознания и традиций, функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни. 24 августа 1991 Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, а 1 декабря того же года состоялся Всеукраинский референдум. 90,32% граждан, участвовавших в референдуме, высказались за независимость Украины.

Леонид Кравчук "между капельками"

Первый президент Украины Леонид Кравчук провозглашение независимости называл одним из самых ярких событий в жизни, ведь в то, что 90 процентов украинцев проголосуют за независимость, поверить не мог никто. "И когда мне сказали: 90 процентов ̶ у меня были слезы. Я настолько склонился перед мудростью народа ̶ трудно даже представить. Народ, переживший такие ужасы, такие пытки, такие издевательства, голод войны, поднялся за короткое время до такой высоты государства и свободы, в один день все вылилось в мощный всплеск ", - писал Кравчук в своих мемуарах.

Кравчук не был сторонником радикальных решений и резких движений. Он часто говорил о демократии и хотел войти в мировую историю миротворцем. Первый президент гордится, что независимость Украина получила без крови. Но такая политика балансирования первого и последующих президентов только оттягивала конфликт во времени. Очень метко, как внешнюю так и внутреннюю политику президента описывает украинский политический анекдот, героем которого стал Леонид Кравчук. Когда первому президенту предлагают зонт, чтобы выйти под дождь, он отвечает: "Ничего, я как-то между капельками". Когда Кравчука называли националистом он не понимал, почему если русский любит свою страну он патриот, а если украинец любит свою страну - он националист. Однозначным остался для Леонида Кравчука и вопрос языка: "Я всегда отмечал это, каждый народ, нация имеют право гордиться - и его надо уважать. Если мы живем вместе с русскими, должны уважать их культуру ... Но адекватно и они должны уважать нас ... 12 млн россиян должны знать два языка. Знать! Украинский и русский! Но государственный язык один! .. Если бы "наши русские" сказали своим детям: "Учите украинский язык", и они овладели двумя языками, как я владею двумя, то в целом вопрос был бы снят с повестки дня! ", - писал Кравчук в дневнике.

Первые годы суверенитета Украины характеризовались культурным подъемом, возвращением украинского языка в школы, и вместе с тем, бесконечными протестами из-за постоянного ухудшения уровня жизни. В 1993 году уровень инфляции в Украине составил 10 200% и, по оценке Всемирного банка, был самым высоким в мире. По мнению Кокотюхи, именно в этот момент окончательно проявилась слабость экономических аргументов, которые к тому времени представляли собой были фундамент политической независимости. Но когда вместо обещанного благополучия жители Украины получили ухудшение своего материального положения, 52% из них, по данным социологического опроса, после первого года самостоятельности уже тосковали по СССР. Вопросы формирования новой национальной идеи отошло на дальний второй план. Украина получила такую желанную независимость, а что дальше? Далее стоял исключительно вопрос выживания. Только через 20 лет после своего президентства Кравчук признает, что все время Украина барахталась в политических спорах и кормила чужую национальную идею: "Не торжествует в родной стране ее национальная идея, значит торжествует другая, не твоего" украинского народа ". Опасность в том, что она может быть даже привлекательной. Не кормят собственную идею - тире кормят чужую, привнесенную ". Кравчук возглавлял страну кратчайшие сроки среди украинских президентов.

Леонид Кучма: "национальная идея не сработала"

Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка 1993 года привела к досрочным выборам президента. Победу во втором туре одержал Леонид Кучма. О своем оппоненте Кравчук писал, что Леонид Кучма вырос и формировался как командир, управленец, для которого принципы и закономерности управления существуют только тогда, когда они ему не мешают командовать.

В своей книге "Украина - не Россия" Леонид Кучма пытается анализировать историю Украины и ее советское прошлое и делает вывод, что в российской имперской системе места для украинцев не было: "Но тем из них, кто настаивал, что украинцы - отдельный народ, подчеркивал свою самобытность, приходилось выслушивать обвинения в отступничестве и "мазепинстве" - считалось, что это очень обидное прозвище. Вплоть до 1905 года полноценная и открытая украинская культурная жизнь вне рамок этнографии была невозможной. Но после этого признание украинцев оставалось половинчатым". Вспоминает Кучма и стремление Советской власти русифицировать украинцев и присвоить себе достояние украинской культуры. Но вывод Кучмы очень оптимистичен: "Склоняюсь ли я к тому, чтобы обвинять в несчастьях Украины Россию - как страну и как нацию? Нет. Потому что вообще не считаю правильным обижаться на историю за то, что она пошла так, а не иначе. Если же вспоминать прошлое, то давно уже нет ни той России, ни той Украины, упокоились в могилах и правые и виноватые, нет больше ни царей, ни генсеков. Какими бы ни были велики страдания, выпавшие на нашу долю в XX веке, все же главным его итогом для Украины стало обретение независимости, и эту независимость она получила при содействии России и ее первого президента, от которого в самый важный момент многое зависело. "Также Кучма пытается ответить на один из главных вопросов национальной идеи: "Кто мы такие?». Но рамки украинской идентичности здесь ограничиваются простой удаленностью украинцев от русских: "Одну из важнейших составляющих украинской идентичности как раз и содержит формула "Украина - не Россия"".

Замечу, что такие рассуждения главы государства, были несколько примитивными, учитывая весь исторический путь украинского общества. Именно с этого отделения начиналось становление украинской нации и ее идеи. Впрочем советский период оставил свой отпечаток, ведь Кучме сложно даже поставить эту границу - между Украиной и Россией: "Часть нашего национального наследия создана на русском языке, и это, разумеется, бросает вызов нашим национальным чувствам. Разумеется, мы не можем отречься от рассказов и дневников Тараса Шевченко, от множества трудов наших выдающихся историков, этнографов, писателей, публицистов, политиков, мыслителей. Впрочем, возникает вопрос: где и как провести черту? И еще более сложный вопрос: по каким критериям определить ту область культуры, которая представляет собой, образно говоря, кондоминиум, то есть находится в совместном российско-украинском владении? "Провести эту границу означает для второго президента Украины - открыть "страшный ящик Пандоры". Другой тезис Кучмы с точки зрения современности ставит под вопрос цивилизованность нашего восточного соседа: "Цивилизованные страны поняли, что у них только один выход: в дальнейшем вести себя прилично, бороться за соблюдение прав человека дома и в мире, развивать открытое общество, даже не пытаясь изменить то, что уже изменить нельзя - прошлое". Книга "Украина - не Россия" была написана для российского читателя - в первом варианте на русском языке и издана в Москве. Создается впечатление, что Кучма, в первую очередь, хочет доказать россиянам, что Украина - не Россия. Мы и так об этом знали.

Политика Леонида Кучмы, как и его предшественника, была многовекторной. Это позволило определенное время балансировать между Западом и Россией, в частности, решить "крымский вопрос" в критический момент в пользу Украины. Но в сентябре 2000 г. при загадочных обстоятельствах исчез известный журналист Георгий Гонгадзе. Обнародование информации о возможной причастности президента к этому преступлению привело к началу массовых акций, которые требовали отставки главы страны. Сам Кучма уже после своего президентства иронично отмечал: "Я хочу посмотреть на Украину без Кучмы вместе с вами".

В своей речи на торжественном заседании по случаю пятой годовщины Независимости Украины Кучма озвучил очень известную фразу: "В Украине национальная идея - не сработала". Доктор политических наук Ирина Кресина называет этот тезис преступным: "Кучма заботился не о национальных интересах и ценностях, а о переизбрании на себя все больших управленческих полномочий, что привело к сращиванию власти и бизнеса, возникновению олигархии. Национальные приоритеты начали отодвигаться на второй план. В обществе началась дискуссия относительно содержания национальной идеи, целью которой была ее фактическая дискредитация". Эта дискуссия - можно ли национальную идею заменить экономическими благами, продолжается до сих пор. Мнения разделились. Часть считает, что объединить страну можно только вокруг экономически могущественного государства, которое может защитить своих граждан. То есть отождествляют национальную идею с идеей экономического развития страны. Именно к такому отождествлению прибегли элиты при президентстве Кравчука и Кучмы. Впрочем материальная идея не может быть долговременной. В частности, исследователь украинской национальной идеи Роман Коршук считает, что экономическая составляющая только тогда становится эффективной частью общенациональной идеи, когда приобретает идеологическую окраску.

Виктор Ющенко и историческая память

После 10 лет переходного периода Украина оказалась на распутье между демократией и авторитаризмом. По итогам второго тура президентских выборов 2004 г. независимые экзит-полы показывали, что Ющенко лидирует: 53% голосов избирателей против 44% у Януковича. Впрочем официальные результаты объявляли, что Янукович победил с 49,5% против 46,9% голосов у Виктора Ющенко. Профессор истории и директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий отмечает, что официальные результаты были сфальсифицированы. "Записи телефонных разговоров между членами предвыборного штаба Януковича показали, что они вмешались в работу сервера государственной избирательной комиссии ... Согласно оценкам, 200 тысяч киевлян вышли на Майдан Независимости в знак протеста против фальсификации выборов". К этим протестам стали присоединяться украинцы из регионов, а фото и видео с площади облетели весь мир. И если раньше Украина ассоциировалась с Россией, мировое сообщество увидело стремление украинцев к свободе и справедливости.

В своей предвыборной программе под названием "Десять шагов навстречу людям" Ющенко обещал создание новых рабочих мест, приоритетное финансирование социальной сферы, уменьшение налогов, борьбу с коррупцией, улучшение демографической ситуации. Но основным стержнем его политики стала украинская культура и история. Это способствовало восстановлению исторической памяти. В частности, голодомор был признан геноцидом украинского народа, было инициировано открытие Музея Памяти героев Крут и присвоено лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины. Эти события актуализировали процесс формирования украинской национальной идеи. Возлагая цветы к памятнику Тарасу Шевченко 9 марта 2007 Ющенко высказал свое видение национальной идеи и призвал политиков объединяться вокруг национальных приоритетов Украины. Украина, по мнению Ющенко, должна быть демократической, с единственным государственным языком, без двойных стандартов в политике, истории и культуре. Он стал первым президентом, который отошел от политики многовекторности и объявил о стремлении Украины стать частью Европейского Союза. Одной из причин, почему это не удалось, стали внутренние политические противоречия. Сам Виктор Ющенко раскол оранжевого лагеря объяснял тем, что оранжевую команду не объединяло ничего, кроме антикучмизма. Кравчук считает, что Виктор Андреевич Ющенко все начатое в период правления Кучмы в сфере организации власти довел до абсурда. "Он полностью разрушил систему управления страной, буквально развалил кадровую политику. Вместо профессионалов управления пришли "дорогие друзья", родственники, кумовья и денежные кошельки".

Впрочем, именно Ющенко актуализировал необходимость изучения собственной истории. События прошлого начали называть своими именами их вынесли на публичную дискуссию в Украине и за ее пределами. Третий президент первым обратил внимание на то, что нельзя подменять идеологические проблемы экономическими: "Я это чувствовал на себе, когда во многих аудиториях ты начинаешь говорить о свободе и демократии. - Было хорошо заметно, как люди, которые смотрели на меня, не слишком скрывали свои чувства, на лицах буквально было написано: "парень, ты где-то в облаках, мы говорим сейчас о зарплатах, о пенсиях, а ты нам рассказываешь, что свобода нас накормит! " Да, я утверждаю, что свобода вас накормит. Если вы настолько гиперрационально мыслите, то подумайте: где самые высокие стандарты пенсий и зарплат? Самые высокие социальные стандарты дала демократия", писал Ющенко в своих "негосударственных тайнах". Ющенко сделал попытку пробудить национальное сознание украинцев путем возвращения к истории и памяти о ее трагических страницах. Такая политика разделила украинское общество, подогревали ситуацию и политические оппоненты президента, поддерживаемые Российской Федерацией. Также причиной потери политического рейтинга стали фрустрационные процессы среди сторонников Ющенко. Участники оранжевой революции надеялись на кардинальные изменения в стране на волне революции. Часть электората третьего президента ждала качественные экономические изменения, обещанные в предвыборной программе, другая часть была разочарована расколом оранжевой команды и политическими распрями.

Виктор Януковча: "национальная идея не шлепать языком"

Политические неудачи Ющенко использовала команда Виктора Януковича, чтобы взять реванш в 2010 году. Во втором туре выборов Янукович стал президентом. Его главный оппонент Юлия Тимошенко вскоре оказалась в тюрьме. За первый год президентства Янукович снова изменил конституцию и таким образом сконцентрировал власть в своих руках, а ключевые посты в стране возглавили выходцы из Донбасса. Позже был подписан контракт с Россией, который продлял пребывание российского флота на крымском полуострове в обмен на скидку на газ. Последней каплей такой политики стал отказ украинской делегации подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. В результате украинцы вышли на второй Майдан, который позже получил название Революция Достоинства - из-за сопротивления произволу и стремления к свободе.

Характерной была языковая политика Януковича. Еще в статусе премьер-министра он хотел провести референдум о предоставлении русскому языку статуса второго государственного. Эти планы остались нереализованными. В целом же, вопрос национальной идеи, идентификации и украинской культуры отошли на дальний второй план. Никто и не ожидал от Януковича четкой национальной программы. Попытки четвертого президента проявить себя как интеллектуала заканчивались обвинениями в плагиате и анекдотическими рассказами. Журналисты начали называть оговорки президента вроде "Анна Ахметова" и "Гулак-Артёмовский" янукизмами. Сюда попали и высказывания о национальной идее. На совещании по вопросам социально-экономического развития Ивано-Франковской области в ноябре 2010 года Виктор Янукович заявил, что "национальная идея ̶ тире любить свою родину, государство, землю, работать, а не шлепать языком". В то же время Янукович называл гуманитарную политику в Украине "поверхностной" и даже дал задание разработать концепцию новой гуманитарной политики Национальной академии наук Украины. В конце концов, Кучма также давал задание академикам разработать концепцию национальной идеи. Впрочем, опять же, что-то "не сработало".

С самого начала президентства в сторону Виктора Януковича летели обвинения в государственной измене. Сначала из-за газовых контрактов и Черноморский флот, позже из-за отступления от евроинтеграционных процессов. Когда Украину охватили массовые протесты Янукович пошел на еще один шаг: обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об использовании Вооруженных сил Российской Федерации "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины". В период, потери высшего руководства страны главный многолетний партнер Украины - Российская Федерация ввела свои войска в Крымский полуостров, где вопреки украинскому законодательству был проведен "референдум". Чтобы вернуть Украину под свою зону влияния Россия идет на еще один шаг. "Новороссия" должна включать Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. Это гарантировало бы РФ сухопутный доступ к аннексированному Крыму и контролируемому Приднестровью. Россия не только пыталась дестабилизировать этот регион, предоставляя боевикам финансовую и военную поддержку, но и задействует регулярные военные вооруженные формирования на украинской территории. Наступление врага было остановлено мощным сопротивлением украинского народа. Несколько добровольцев просто с Майдана Независимости отправились в Новые Петровцы, чтобы присоединиться к украинской армии. Мощное волонтерское движение практически обеспечивало их всем необходимым для военных действий.

Петр Порошенко . Армия. Язык. Вера

В сложных для страны условиях были проведены досрочные президентские выборы, на которых в первом же туре победил Петр Порошенко. Один из лидеров протестов на Майдане набрал большинство голосов во всех областях Украины - 54,70 процента, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Российская агрессия стремилась разделить Украину по языковому, этническому и религиозному признаку, впрочем только объединила Украину в 2014 году. Протесты продемонстрировали готовность украинцев быть непосредственными участниками политических процессов и одновременно стали ответом нарастающим авторитарным тенденциям "режима Януковича". К этим трансформационным процессам следует подходить с научной точки зрения. Конечно, можно сравнивать экономический уровень жизни с "до майдановским". Сейчас мы наблюдаем волну дискредитации революционных событий. Только то, как общество будет развиваться дальше, покажет какими будут последствия евромайдана. В период президентства Порошенко было подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, введен безвизовый режим с европейскими странами, введены международные санкции против Российской Федерации, начались процессы децентрализации и декоммунизации. В Украине появилась каноническая независимая православная церковь. Важным фактором стало принятие закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает квоты для украинского языка на радио и телевидении Началось государственное финансирование украинского кинематографа, увеличилась доля книг написанных на украинском и переведенных на украинский. Вырос процент украинцев, которые гордятся своим гражданством. Впрочем, команда пятого президента не предложила стратегический проект "национальной идеи". Внешний фактор Российской агрессии объединил Украину, но завышенные ожидания граждан, усталость от военных действий, медленный рост экономического благосостояния сделали свое дело. Высокие достижения в различных сферах остались недосягаемыми для рядового украинца. Настроения недовольства подогревали и политические оппоненты. На очередных президентских выборах 2019 года Порошенко предложил слоган "Армия. Язык. Вера ". Именно эти понятия могли бы стать фундаментом национальной идеи украинцев. Впрочем как показали результаты выборов, для большинства граждан привлекательной стала идея "сделать их еще раз вместе".

Владимир Зеленский : "какая разница"

21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур голосования на выборах президента. В бюллетенях были фамилии действующего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Актер, сыгравший президента в сериале "Слуга народа" набрал рекордные 73% голосов. Такой высокий рейтинг связывают, с одной стороны, с антирейтингом Порошенко, который разочаровал часть избирателей не реализованными возможностями после Революции Достоинства. С другой стороны, избиратели голосовали за телевизионный образ Зеленского. Сыграла и усталость населения от традиционной политики.

Во время новогоднего обращения к украинцам, новоизбранный президент попытался ответить на ключевой вопрос национальной идеи: "кто мы такие?" Он акцентировал внимание на вещах, которые объединяют украинцев и нивелировал значение тех вещей, которые разъединяют. Он отметил, что "неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована, нет разницы, у которого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен". Но этот нарратив "какая разница" еще больше усилил раскол между теми, кому есть разница, и теми, кому нет. Предложенная Владимиром Зеленским национальная идея нивелирует достижения Революции Достоинства и ставит под угрозу национальные интересы. Лишена смысла она еще и потому, что не предлагает ценностей вокруг которых нужно объединиться. Единство ради единства - так звучит национальный идеал Зеленского.

За 30 лет независимости никто из руководителей украинского государства не смог предложить такую национальную идею, которая бы смогла объединить украинцев вокруг общих ценностей. В первую очередь проблемой было то, что эти ценности и ориентиры менялись при каденции каждого нового президента. Большинство своего времени украинский истеблишмент стоял на внешнеполитическом перепутье, а экономическая и социальная политика была приоритетной. Желая обходить острые углы, политики боялись действовать в украинских интересах. Впрочем два Майдана дали понять, что модель российского или белорусского абсолютизма в Украине не сработает. Революция Достоинства и российская агрессия очертили красные линии для украинской власти. За эти годы в Украине сформировался класс действенных людей, которые готовы выходить на протесты, становиться на защиту своей страны. Они готовы объединиться в кризисные моменты и работать ради общего блага. Феномены украинских Майданов объясняются неспособностью политических лидеров давать адекватные ответы на вызовы времени, коррумпированностью власти, терпимости этой коррупции обществом, кризисом институциональной системы. Поэтому цель Майдана - перезапуск политической системы, развитие гражданского общества и правового государства, системный подход к формированию национальной идеи остается на повестке дня современного украинского государства.