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Espreso.tvОбществоПод прицелом. Зачем Нацгвардию хотят подчинить президенту и к каким последствиям это приведет

Под прицелом. Зачем Нацгвардию хотят подчинить президенту и к каким последствиям это приведет


фото: cheline.com.ua
Перед Украиной стоит непростая задача восстановления своей субъектности. А это возможно только в ситуации динамической стабильности внутри страны

Стабильность (но такая стабильность, которая может быть основой для динамичного развития), в свою очередь, является результатом баланса сил. На сегодняшний день именно Арсен Аваков в политической системе, где гегемоном является Зеленский, представляет патриотическое, активное проукраинское крыло. Именно поэтому внешний фактор - РФ - становится ощутимым и заметным в украинской политике. Подконтрольные внешним силам политики стремятся дестабилизировать ситуацию с помощью ряда шагов. Одним из них является стремление устранить Авакова - тяжеловеса украинской политики, который неоднократно демонстрировал свой политический интеллект и волю. Устранение Авакова резко ослабит позиции президента Зеленского, а визави Россия, так как дестабилизирует его тылы. Именно поэтому могут предлагаться тактические уступки в контексте переговоров в нормандском формате и ситуации на Донбассе.

Владимир Зеленский - новый человек в политике, но отсутствие опыта он компенсирует отличной политической интуицией. Президент прекрасно понимает, что отставка Авакова станет своеобразной "торпедой", которая пошатнет стабильность в стране, а затем будет ударом и против него лично. Прекрасно понимая кадровый голод в своей команде, Зеленский так же осознает, что дееспособную альтернативу Авакову найти не удастся (и об этом президент высказывался неоднократно публично).

Еще одним "троянским конем", с помощью которого стремятся "расшатать" ситуацию в стране, есть довольно абсурдное предложение подчинить Нацгвардию напрямую президенту. Нацгвардия и в составе МВД подчиняется президенту как Верховному главнокомандующему (так же, как и все люди в погонах). В то же время прямое подчинение аналога НГУ президенту мы наблюдаем в РФ, где президенту подчинена так называемая "Росгвардия". Кстати, существует устоявшаяся европейская традиция наличия в рядах МВД военизированной полиции (жандармов, карабинеров), которые сотрудничают с полицией регулярной. Но кроме политических аргументов (стремление любого главы государства завести собственных преторианцев должно вызвать у общественности естественное подозрение появления авторитарных тенденций), есть еще аргументы финансово-организационные. Годовой бюджет НГУ составляет более 12 млрд грн. В случае подчинения НГУ президенту, эти деньги должны будут поступать через Офис президента, который отнюдь институционально не настроен на такой вид деятельности. И конечно, встанет вопрос координации Нацгвардии с полицией. Сейчас этим логично и успешно занимается МВД, который имеет и опыт, и профессиональные кадры. Офис президента явно с такими задачами не справится, да и не должен за них браться.

Итак, на сегодняшнем этапе социально-политических изменений в Украине критически важным будет сохранить вектор политического развития и избежать тенденций политического упадка. Очевидно, президент прекрасно понимает, что потеря такой политической фигуры, как Аваков, существенно подважит его позиции как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому этот альянс главы государства и министра МВД - альянс, от которого выигрывает общество в целом, должен сохраниться.

Павел Кутуев, доктор социологических наук, профессор. Специалист по сравнительно-исторической политической социологии и по проблемам модернизации. Неоднократно стажировался и выступал с лекциями в ведущих университетах США, Западной Европы и Японии.

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