Почему Вакарчук ушел из Рады и когда проукраинские силы объединятся?
13 июня, 2020, 11:16 Николай Княжицкий
Святослав Вакарчук заявил, что складывает депутатский мандат. Воплотилась ли в жизнь его мечта о парламенте молодых и талантливых людей, новых лиц? Сегодня мы увидели, что на самом деле политики делятся не на старых и новых, а на украинском и антиукраинских. Об этом в новом блоге Николая Княжицкого на Еспресо
Святослав Вакарчук ушел, и мы видим, как набросились на него антиукраинские блоггеры, пророссийские средства массовой информации - все, кому не лень. А зря, потому что Вакарчук - честный и ответственный человек. Гораздо честнее и ответственнее, чем Владимир Зеленский .
Святослав Вакарчук мечтал привести в парламент группу молодых, талантливых людей, новых лиц, а уж когда зашел в парламент, то все мы увидели, что разница не между новыми и старыми лицами, а между проукраинскими силами и антиукраинскими, между теми, кто хочет сильное украинское , независимое, европейское государство, и теми, кто хочет вернуть нас в империю ради собственных коррупционных деяний.
Вакарчук увидел эту разницу. Ее видит не только Вакарчук, ее видит Стерненко, которого сегодня преследуют, ее видит Петр Порошенко , который тоже находится под преследованиями этой так называемой власти.
Я абсолютно убежден, что в следующем парламенте мы обязательно должны стоять все вместе, рядом, плечо к плечу. Все проукраинские силы. И я убежден, что Святослав Вакарчук будет достойной фигурой в этом ряду украинских патриотов.