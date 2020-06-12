Почему Вакарчук ушел из Рады и когда проукраинские силы объединятся?

13 июня, 2020, 11:16

Николай Княжицкий

Святослав Вакарчук заявил, что складывает депутатский мандат. Воплотилась ли в жизнь его мечта о парламенте молодых и талантливых людей, новых лиц? Сегодня мы увидели, что на самом деле политики делятся не на старых и новых, а на украинском и антиукраинских. Об этом в новом блоге Николая Княжицкого на Еспресо