Виталий Портников: Главное – это источник "пленок Деркача"

2 июня, 2020, 12:05

Портников Виталий

Слова Владимира Зеленского о том, что в скандале с "пленками Деркача" его интересует исключительно то, как можно было подслушать офис президента Украины – шаг в сторону возвращения главы государства к цивилизованной политике, к пониманию национальных интересов Украины

Этот подход Зеленского значительно отличается от его же слов на злополучной пресс-конференции – когда казалось, что президента Украины интересует не то, как записывали его статус, а содержание самих записей и то, каким образом удастся использовать это содержание в борьбе, которую Зеленский и его соратники продолжают вести против Петра Порошенко. После этой пресс-конференции многие наблюдатели во всем мире говорили о том, что в своем желании уничтожить Порошенко и помочь Трампу Зеленский может нанести непоправимый вред украинско-американским отношениям и, как следствие, своей собственной стране и ее возможностям сопротивляться российской агрессии.

Очевидно, за это время нашлись аргументы, которые убедили если не самого Зеленского, по-прежнему далекого от политики, то представителей его ближайшего окружения, способных влиять на президента и писать тексты его интервью или тезисов к ним. Нет сомнения, что это были очень сильные и жесткие аргументы. Мы с вами видели лишь верхушку айсберга – когда, например, с призывом не допустить ухудшения украинско-американских отношений к Зеленскому обратились семь из девяти бывших послов Соединенных Штатов в Киеве. Этот сигнал демонстрировал общую обеспокоенность американского истеблишмента и офису Зеленского, очевидно, нельзя было не учесть этой обеспокоенности.

Поэтому теперь мы вправе ожидать настоящего расследования. Не «расследования Печерского суда» против Джозефа Байдена и не расследования офиса Генерального прокурора против Петра Порошенко. А расследования, которое ответит нам и нашим союзникам на очень простой вопрос – кто сделал записи в офисе президента? И были ли вообще сделаны эти записи нелегально или же, как утверждает, например, российский эксперт Андрей Пионтковский, произошла передача документов из президентского архива самим главой офиса президента Андреем Ермаком. И если это действительно так – то знал ли о такой передачи и санкционировал ли ее сам Владимир Зеленский и какой была цель этой передачи – компрометация Петра Порошенко, компрометация Джозефа Байдена, компрометация обоих политиков?

В любом случае – при всей фантастичности подобных обвинений – если они будут звучать в США, это создаст новые проблемы для двусторонних отношений. Поэтому и Зеленский, и Ермак должны быть не только свидетелями расследования. Они должны ответить на вопросы следствия относительно своей возможной причастности к обнародованию скандальных записей – хотя бы для того, чтобы снять с себя все подозрения.