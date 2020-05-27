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Espreso.tvОбществоКретины и картины. Что стоит за штурмом выставки Порошенко?

Кретины и картины. Что стоит за штурмом выставки Порошенко?


фото: скріншот з відео
Не так давно нынешний глава государстваВладимир Зеленский признался, что не против второго срока. Впрочем каждая неудача команды ЗЕ приближает руководство разве что к премии Дарвина. И здесь важно одно - как бы выпетлять так, чтобы тушу государства не склевали вороны с российскими шевронами

Возьмем хотя бы вчерашний эпизод с штурмом ДБР музея Гончара. Если бы кварталовцы Зеленского снимали сериалы о Голобородько - им бы даже не пришлось тратиться на актеров и декорации. Просто поставь камеру - и пиши реалити, как вера в собственный рейтинг и откровенные политические провокаторы в окружении президента ведут его сомнительным путем Виктора Януковича. Хотя, по сути, Владимир Александрович этого не заслужил - не столь же он отвратителен, как выходец из енакиевской автобазы.

Шестой президент не может прожить ни дня без подзатыльников своему предшественнику Петру Порошенко - и показать, насколько он иной. Ему бы реализовать свои обещания: раскулачить олигархов, побороться с бедностью и сплотить вокруг себя молодых реформаторов. Но Зеленский почему-то уверен, что для успеха стоит просто посадить Петра Порошенко. Поэтому слова, сказанные нынешним главой на пресс-конференции с гордонами и крюковыми: "Наказание еще впереди" в правоохранительных органах услышали очень точно. И ГБР через неделю ворвались в музей Гончара, где размещена выставка частной коллекции картин семьи Порошенко. Айвазовский, Репин, Бенуа... Нет, спецназ ГБР, который выломал дверь выставочного зала, совсем не эстеты и искусствоведы. Просто это пятнадцатое дело против Порошенко. И речь идет чисто о мести. Личной.

Здесь я даже обхожу принципиально важный момент, что следователь ГБР штурмовал музей с недействительным удостоверением, а санкций на обыск не было вообще. Повестку хотели вручить Марине Порошенко, хотя она отнюдь физиологически не напоминает своего мужа. То есть дело - чистая пиарная ерунда. Более того - разбой и бандитизм.

Более важный момент - кто разгоняет сознательный фальсификат правосудия.

Больше всего старается некий Евгений Куксин - работник программы "Деньги" на "1+1". И за совместительством товарищ нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского. Человек гневно возмущается, как неправильно приобрела 43 картины семья Порошенко

Впрочем, кто такой Евгений Куксин?

15 января в сети слили аудиозаписи, где якобы бывший премьер Алексей Гончарук признается, что он - "полный профан в экономике", а у Зеленского "туман в голове". А еще то, что у ЗЕ-лидера "полное непонимание экономических процессов" - и ему надо объяснять их.

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Тот кейс стал причиной очищения правительства от любого намека на реформаторов. Но стоит напомнить, что после слива СБУ провело обыски в одном из зданий "1+1" и изъяла компьютер Евгения Куксина. Ведь оригинал файла прослушки премьер-министра Алексея Гончарука, опубликованный Дубинским, содержал запись в метаданных о том, что этот файл обрабатывался на компьютере с именем пользователя "KUKSIN".

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Впрочем, бравые архангелы Баканова так и не разобрались с чертями Коломойского - и имеем то, что имеем. Как дураки, друзья и ситуативные попутчики превращают Зеленского в токсического кретина.

Эпоха достоинства с упорством барана вытесняется эпохой невежества и хаотических движений. Очень печально, что на седьмом году войны власть все больше избегает разговоров об ответственности Росийской Федерации за разруху и кровь на оккупированных территориях. Зато многочисленные правоохранительные органы за бюджетные средства охотно раздувают истерию вокруг украинских политиков.

Все это шапито также стало возможным в условиях тотального падения IQ и создания героев из соломы и палок. Ведь у нас индивиды, для которых Саша Дубинский и Макс Бужанский - крупные авторитеты мысли. Поэтому эти два хедлайнера новой политики и их меньший товарищ Куксин позволяют себе проводить подрывную деятельность и надеяться, что СБУ даже не накричит.

Рыба гниет с головы, а маятник малоросийства сейчас стал более уверенным, потому что Владимир Зеленский своим #какаяразница дал каждому знак, что не надо развиваться. Не надо улучшать свою жизнь. И банально подниматься над сущностью примата.

Впрочем каучуковый лидер делает хуже себе. Тот самый Саша Дубинский, чьими грязными информационными спецоперациями пользуется власть, будет первым, чье имя появится в обновленном списке ОПЗЖ или партии Шария. Не зря силами ресурсов Виктора Медведчука его раскручивают в новую политическую звезду и дают безлимитный абонемент на все рупоры за российские деньги.

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