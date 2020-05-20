Десятка ЗЕ. Чем запомнился год Зеленского на посту президента

20 мая, 2020, 12:41

Владимир Александрович всего боится. Митингов под окнами, называть войну войной, а Россию оккупантом. Он боится искать государственные кадры, кроме как в "Вечернем Квартале". Шестой до смерти боится неудобных проблемных историй. Не хочет вспоминать имя Путина, даже когда очень нужно в интересах государства. А еще очень боится неудобных журналистов.

Если год назад кандидат и новоиспеченный президент собирали все СМИ в демократическую шаурму-пати в лес, то сейчас Зеленский все больше хочет залезть в теплое джакузи. С пузырьками и удобными вопросами.

Видимо, именно поэтому под предлогом борьбы с COVID-19 в аккредитации Скрыпину, "Главкому", "Буквам" и "Бабелю" отказали. Зато дали зеленый свет спецагентам соседей Гордону и Шарию. Чтобы первый и второй между рекламой российского нарратива вспомнили о СЭ-власть. А также вкусно рассказали вышеупомянутым "лузерам" - что первые "завистливая серость", а они будущая власть, которая будет бросать несогласных на нары.

Катастрофы еще не произошло, но угроза превратиться в fail state нависает черными тучами. Хуже всего, что те, кто может прийти на смену ЗЕ, еще хуже, чем робкий и несмешной комик.

А теперь, собственно, вспомним, ключевые моменты года ЗЕ и его команды.

Парламент ЗЕ

Уже в день своей инаугурации президент объявил, что разгоняет предыдущий парламент и ему для мощной борьбы с олигархами и турбореформ надо свой. Немного игры рук и использование щелей избирательного законодательства - и летом под брендом "Слуга народа" в Верховную Раду зашла пестрая толпа из бывших реформаторов, ноунейм, безработных, мясников и городских сумасшедших вроде Лизы Богуцькой.

Если первые два месяца монобольшинство работало кое-как, потому что с увольнением из должности главы ОПГ Андрея Богдана - вся эта случайная команда сыплется так, что мама не горюй. Есть группы влияния Дубинского и Бужанского, работающих на Коломойского. Есть абсолютно непонятные брагари, чья повестка больше похожа на лозунги ОПЗЖ. Есть кумовья Ермака во главе с Колей Тищенко, которому все можно. И есть группа около 40 человек, которые хранят государственные интересы внутри СН.

Зеленскому все сложнее собирать эту толпу воедино, чтобы провести какое-то серьезное решение. Приходится все больше зависеть от оппонентов - от Порошенко и Вакарчука, когда принимают то прогрессивное. Зато, когда какая-то откровенно негативная фигня - плечо всегда подставит ОПЗЖ.

Обмен Сенцова, Гриба и моряков

30 августа Украина получила своих политзаключенных - Олега Сенцова, Павла Гриба, Александра Кольченко и так далее. Зато отдали Цемаха, Глеба Вышинского и прочий биомусор.

Победа, которая помогла СЭ утвердить флер позитива. По сути чуть ли не единственное событие, которое однозначно хороше и без подводных камней.

Формула Штайнмайера и "я не лох"

Едва ли не первый эпизод, который показал, насколько ЗЕ-президент боится острых вопросов. Возможно, поэтому на сегодняшний пресс-конференции его окружают или подхалимы или # какаяразница от СМИ.

После серии митингов против "Формулы Штайнмайера" и критики разведения войск на Золотом-4, президент показал мастер-класс, как надо общаться с добровольцами.

"Мне 42-й год. Я же не лох какой-то "- сказана на эмоциях фраза - просто квинтэссенция первого года Зеленского в риал политик.

Нормандский формат

Несколько месяцев подряд Владимир Зеленский объяснял попытки повесить на шею Украины "формулу Штайнмайера" и нежелание резко высказываться в отношении Кремля и РФ желанием затянуть Владимира Путина на "нормандский формат" и там все решить. По большому счету единственным позитивом стали договоренности об обмене 76 украинских граждан накануне Нового года. Реальные условия этого и еще одного обмена потом так и остаются тайной. Украинские СМИ не пускают на КПВВ, где обмениваются бусиками с ОРДЛО. От того - цитировали только сепаров и их лжечиновников. Сам обмен накануне Нового года стал объектом скандалов и заложил бомбу замедленного действия в украинское правосудие. Так, ради обмена 12 военнослужащих и остальных гражданских Украина отдала беркутов, харьковских террористов, которые получили пожизненное заключение и наемных убийц. Некоторые из этих людей сразу обжаловали свои приговоры. Эпизоды расследования расстрелов на Майдане мгновенно канули в неопределенность.

Оманский зашквар

Тот, кто страшно критиковал предшественника Петра Порошенко, официального мультимиллионера много лет - за отдых на Мальдивах - сам прыгнул в ту же гречку. Зеленский на Новый год рассказал всем о шпротах и "Оливье", выложил фотку для прикрытия с Буковеля. Но оказалось, что его большая семья в это время загорала в Омане. Когда 8 января иранская ракета сбила украинский самолет МАУ - страна спросила, а где же президент в трудное время? И президент четко показал, что он боится всего. Домой он летел почти двое суток. В Ермака и Мендель божились, что Владимир Александрович работает, не покладая рук. А потом через месяц оказалось, что параллельно с Зеленским в отеле отдыхал любимый фсбшниками Путина Николай Патрушев. А еще дальше в Зеленского врали, что чартер домой оплачивал то султанат Оман, то первая леди. Ужасный кейс о трусе во главе государства.

Трагедия в Тегеране

8 часов понадобилось Зеленскому и его гуру коммуникаций Юлии Мендель, чтобы хоть как-то отреагировать на заявления США и Канады, что МАУ был сбит российской ракетой на вооружении Ирана.

Причем написали потом так сочувствие погибшим, что ни вашим, ни вашим.

Особого страха добавляло то, что Зеленский сам двое суток возвращался с Омана, а его главный спецслужбист Баканов катался на лыжах в Куршевеле.

В трагедии в тегеранском небе погиб украинский экипаж. Но украинский президент боялся спросить что-то сам в Иране. И только решительность мировых лидеров позволила выяснить правду, что это не пилот ошибся, а иранские вооруженные группировки убили 168 пассажиров.

Цинизма добавило и то, что когда домой возвращали тела 9 членов экипажа - ОПУ устроила видеострим ради личного пиара.

Ермак против Богдана

В схватке за влияние на президента эпатажного Андрей Богдана победил льстивый продюсер Андрей Ермак. Ранее Ермак мечтал контролировать рынок МАФов в Киеве, а вот в 2020 году смог стали фактически вице-президентом. Вместо построения какой-то вертикали Зеленского, который пытался делать Богдан - в Ермака решили договариваться со всеми. И торговать национальными интересами. Периодически от Андрея Ермака украинцам предлагают отравленную таблетку - то давайте попробуем продавать воду в Крым, то может, попробуем протянуты выборы в ОРДЛО к взятию под контроль границ. Ермак и его брат Денис стала олицетворением коррупции по-новому. Вместо реакций и расследований - злорадства и отговорки, что Денис живет с родителями-пенсионерами. И просто ищет новые таланты во власть. Что за деньги - это такое. Кроме того, Ермак очень хочет зарабатывать через "черную дыру" ОРДЛО и, чтобы капало от России. Поэтому ему абсолютно и на национальный интерес, и на будущее СЭ-президента, которого спросят первым.

Шмыгаль вместо Гончарука

Очень удобного и малоизвестного Алексея Гончарука поставили в августе 2019 года на должность премьер-министра, чтобы слово Зеленского всегда было сверху. Чтобы никто не мешал и не создавал конкуренцию. Но стоило этому составу правительства зайти на поле интересов Игоря Коломойского и Рината Ахметова - его сразу заменили на любимого кочегара последнего - Дениса Шмыгаля. Формально поводом стали крики от Дубинского и Бужанского про ужасных "соросят" и ливни прослушок, где Гончарук рассказывает о слабом пониманим экономики Зеленским. А на самом деле - Зеленский решил отдать страну на растерзание олигархам. Которые предлагают свое плечо и безлимитный положительный пиар на своих ресурсах. Где-то из-за этого мало кто услышал о коррупции в окружении Ермака.

Коронавирус не для всех

Страну на два месяца загнали на жесткий карантин. Причем часть ограничений, как признались потом в правительстве - была чисто для психологического давления.

Зато элитные "Слуги народа" могли хорошо потусить в карантин в «Велюре» кума Ермака Николая Тищенко. А положительный пиар на масках из Китая втридорога команда ЗЕ делала на еще одних элитных нарушителях - компании «Эпицентр».

Вся Банковая встречала самолет "Мечту" ... с коммерческим грузом сети этих супермаркетов. Который оплатили супруги Герег. Потому что это красиво и киногенично. Зато реальные грузы для больниц встречали без насосов.

Интересно, что во время карантина ЗЕ-президент не посетил ни одной больницы ни в Киеве, ни в регионе - где ситуация с обеспечением была гораздо хуже, чем в столице.

Не случайно после серии этих случаев - для многих граждан карантин закончился 24 апреля. Люди досрочно завершили свою отсидку дома, чтобы спасать свои бизнесы. Потому что одним можно все, а другим нет.

Спецагенты для Зеленского

Президент, который до избрания очень любил публику и овации - все больше уходит в уютную норку. Он очень редко пишет видео в инстаграм, он не хочешь выходить в люди. А еще - президент заигрывает с пророссийской повесткой.

СБУ и ГПУ очень вяло отреагировали на интервью Дмитрия Гордона с колаборанткою Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним-Стрелковым. Разговоры с убийцами и террористами находятся в свободном доступе. Гордон обещает очередное щемящее интервью с Виктором Януковичем.

На итоговую пресс-конференцию к президенту пригласили того же Гордона, который отмечает в вопросе, что мир в Украине может быть только не на украинских условиях.

Все это значит, что Ермак и собственный внутренний хохол втягивают Зеленского в пророссийский нарратив. И попытки уверить, что может быть или российская Украина, или никакой.

Только сопротивление улиц и активизация проукраинской части - так называемого "воинственного меньшинства" может удержать президента в рамках курса на Запад.

Зеленский уже обмолвился, что ему может не хватить два президентских срока. Первый год говорит - спасибо за опыт, но никогда снова.