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Espreso.tvОбществоДесятка ЗЕ. Чем запомнился год Зеленского на посту президента

Десятка ЗЕ. Чем запомнился год Зеленского на посту президента


фото: reuters
Хороший комик на экране - в реальной жизни всегда драма. Можно констатировать, что за год президентства Владимир Зеленский так и не стал выдающимся политиком. Это абсолютно по барабану его пылкому избирателю, который не интересуется политикой, но при минимальном критическом мышлении можно увидеть очевидное

Владимир Александрович всего боится. Митингов под окнами, называть войну войной, а Россию оккупантом. Он боится искать государственные кадры, кроме как в "Вечернем Квартале". Шестой до смерти боится неудобных проблемных историй. Не хочет вспоминать имя Путина, даже когда очень нужно в интересах государства. А еще очень боится неудобных журналистов.

Если год назад кандидат и новоиспеченный президент собирали все СМИ в демократическую шаурму-пати в лес, то сейчас Зеленский все больше хочет залезть в теплое джакузи. С пузырьками и удобными вопросами.

Видимо, именно поэтому под предлогом борьбы с COVID-19 в аккредитации Скрыпину, "Главкому", "Буквам" и "Бабелю" отказали. Зато дали зеленый свет спецагентам соседей Гордону и Шарию. Чтобы первый и второй между рекламой российского нарратива вспомнили о СЭ-власть. А также вкусно рассказали вышеупомянутым "лузерам" - что первые "завистливая серость", а они будущая власть, которая будет бросать несогласных на нары.

Катастрофы еще не произошло, но угроза превратиться в fail state нависает черными тучами. Хуже всего, что те, кто может прийти на смену ЗЕ, еще хуже, чем робкий и несмешной комик.

А теперь, собственно, вспомним, ключевые моменты года ЗЕ и его команды.

Парламент ЗЕ

Уже в день своей инаугурации президент объявил, что разгоняет предыдущий парламент и ему для мощной борьбы с олигархами и турбореформ надо свой. Немного игры рук и использование щелей избирательного законодательства - и летом под брендом "Слуга народа" в Верховную Раду зашла пестрая толпа из бывших реформаторов, ноунейм, безработных, мясников и городских сумасшедших вроде Лизы Богуцькой.

Если первые два месяца монобольшинство работало кое-как, потому что с увольнением из должности главы ОПГ Андрея Богдана - вся эта случайная команда сыплется так, что мама не горюй. Есть группы влияния Дубинского и Бужанского, работающих на Коломойского. Есть абсолютно непонятные брагари, чья повестка больше похожа на лозунги ОПЗЖ. Есть кумовья Ермака во главе с Колей Тищенко, которому все можно. И есть группа около 40 человек, которые хранят государственные интересы внутри СН.

Зеленскому все сложнее собирать эту толпу воедино, чтобы провести какое-то серьезное решение. Приходится все больше зависеть от оппонентов - от Порошенко и Вакарчука, когда принимают то прогрессивное. Зато, когда какая-то откровенно негативная фигня - плечо всегда подставит ОПЗЖ.

Обмен Сенцова, Гриба и моряков

30 августа Украина получила своих политзаключенных - Олега Сенцова, Павла Гриба, Александра Кольченко и так далее. Зато отдали Цемаха, Глеба Вышинского и прочий биомусор.

Победа, которая помогла СЭ утвердить флер позитива. По сути чуть ли не единственное событие, которое однозначно хороше и без подводных камней.

Формула Штайнмайера и "я не лох"

Едва ли не первый эпизод, который показал, насколько ЗЕ-президент боится острых вопросов. Возможно, поэтому на сегодняшний пресс-конференции его окружают или подхалимы или # какаяразница от СМИ.

После серии митингов против "Формулы Штайнмайера" и критики разведения войск на Золотом-4, президент показал мастер-класс, как надо общаться с добровольцами.

"Мне 42-й год. Я же не лох какой-то "- сказана на эмоциях фраза - просто квинтэссенция первого года Зеленского в риал политик.

Нормандский формат

Несколько месяцев подряд Владимир Зеленский объяснял попытки повесить на шею Украины "формулу Штайнмайера" и нежелание резко высказываться в отношении Кремля и РФ желанием затянуть Владимира Путина на "нормандский формат" и там все решить. По большому счету единственным позитивом стали договоренности об обмене 76 украинских граждан накануне Нового года. Реальные условия этого и еще одного обмена потом так и остаются тайной. Украинские СМИ не пускают на КПВВ, где обмениваются бусиками с ОРДЛО. От того - цитировали только сепаров и их лжечиновников. Сам обмен накануне Нового года стал объектом скандалов и заложил бомбу замедленного действия в украинское правосудие. Так, ради обмена 12 военнослужащих и остальных гражданских Украина отдала беркутов, харьковских террористов, которые получили пожизненное заключение и наемных убийц. Некоторые из этих людей сразу обжаловали свои приговоры. Эпизоды расследования расстрелов на Майдане мгновенно канули в неопределенность.

Оманский зашквар

Тот, кто страшно критиковал предшественника Петра Порошенко, официального мультимиллионера много лет - за отдых на Мальдивах - сам прыгнул в ту же гречку. Зеленский на Новый год рассказал всем о шпротах и "Оливье", выложил фотку для прикрытия с Буковеля. Но оказалось, что его большая семья в это время загорала в Омане. Когда 8 января иранская ракета сбила украинский самолет МАУ - страна спросила, а где же президент в трудное время? И президент четко показал, что он боится всего. Домой он летел почти двое суток. В Ермака и Мендель божились, что Владимир Александрович работает, не покладая рук. А потом через месяц оказалось, что параллельно с Зеленским в отеле отдыхал любимый фсбшниками Путина Николай Патрушев. А еще дальше в Зеленского врали, что чартер домой оплачивал то султанат Оман, то первая леди. Ужасный кейс о трусе во главе государства.

Трагедия в Тегеране

8 часов понадобилось Зеленскому и его гуру коммуникаций Юлии Мендель, чтобы хоть как-то отреагировать на заявления США и Канады, что МАУ был сбит российской ракетой на вооружении Ирана.

Причем написали потом так сочувствие погибшим, что ни вашим, ни вашим.

Особого страха добавляло то, что Зеленский сам двое суток возвращался с Омана, а его главный спецслужбист Баканов катался на лыжах в Куршевеле.

В трагедии в тегеранском небе погиб украинский экипаж. Но украинский президент боялся спросить что-то сам в Иране. И только решительность мировых лидеров позволила выяснить правду, что это не пилот ошибся, а иранские вооруженные группировки убили 168 пассажиров.

Цинизма добавило и то, что когда домой возвращали тела 9 членов экипажа - ОПУ устроила видеострим ради личного пиара.

Ермак против Богдана

В схватке за влияние на президента эпатажного Андрей Богдана победил льстивый продюсер Андрей Ермак. Ранее Ермак мечтал контролировать рынок МАФов в Киеве, а вот в 2020 году смог стали фактически вице-президентом. Вместо построения какой-то вертикали Зеленского, который пытался делать Богдан - в Ермака решили договариваться со всеми. И торговать национальными интересами. Периодически от Андрея Ермака украинцам предлагают отравленную таблетку - то давайте попробуем продавать воду в Крым, то может, попробуем протянуты выборы в ОРДЛО к взятию под контроль границ. Ермак и его брат Денис стала олицетворением коррупции по-новому. Вместо реакций и расследований - злорадства и отговорки, что Денис живет с родителями-пенсионерами. И просто ищет новые таланты во власть. Что за деньги - это такое. Кроме того, Ермак очень хочет зарабатывать через "черную дыру" ОРДЛО и, чтобы капало от России. Поэтому ему абсолютно и на национальный интерес, и на будущее СЭ-президента, которого спросят первым.

Шмыгаль вместо Гончарука

Очень удобного и малоизвестного Алексея Гончарука поставили в августе 2019 года на должность премьер-министра, чтобы слово Зеленского всегда было сверху. Чтобы никто не мешал и не создавал конкуренцию. Но стоило этому составу правительства зайти на поле интересов Игоря Коломойского и Рината Ахметова - его сразу заменили на любимого кочегара последнего - Дениса Шмыгаля. Формально поводом стали крики от Дубинского и Бужанского про ужасных "соросят" и ливни прослушок, где Гончарук рассказывает о слабом пониманим экономики Зеленским. А на самом деле - Зеленский решил отдать страну на растерзание олигархам. Которые предлагают свое плечо и безлимитный положительный пиар на своих ресурсах. Где-то из-за этого мало кто услышал о коррупции в окружении Ермака.

Коронавирус не для всех

Страну на два месяца загнали на жесткий карантин. Причем часть ограничений, как признались потом в правительстве - была чисто для психологического давления.

Зато элитные "Слуги народа" могли хорошо потусить в карантин в «Велюре» кума Ермака Николая Тищенко. А положительный пиар на масках из Китая втридорога команда ЗЕ делала на еще одних элитных нарушителях - компании «Эпицентр».

Вся Банковая встречала самолет "Мечту" ... с коммерческим грузом сети этих супермаркетов. Который оплатили супруги Герег. Потому что это красиво и киногенично. Зато реальные грузы для больниц встречали без насосов.

Интересно, что во время карантина ЗЕ-президент не посетил ни одной больницы ни в Киеве, ни в регионе - где ситуация с обеспечением была гораздо хуже, чем в столице.

Не случайно после серии этих случаев - для многих граждан карантин закончился 24 апреля. Люди досрочно завершили свою отсидку дома, чтобы спасать свои бизнесы. Потому что одним можно все, а другим нет.

Спецагенты для Зеленского

Президент, который до избрания очень любил публику и овации - все больше уходит в уютную норку. Он очень редко пишет видео в инстаграм, он не хочешь выходить в люди. А еще - президент заигрывает с пророссийской повесткой.

СБУ и ГПУ очень вяло отреагировали на интервью Дмитрия Гордона с колаборанткою Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним-Стрелковым. Разговоры с убийцами и террористами находятся в свободном доступе. Гордон обещает очередное щемящее интервью с Виктором Януковичем.

На итоговую пресс-конференцию к президенту пригласили того же Гордона, который отмечает в вопросе, что мир в Украине может быть только не на украинских условиях.

Все это значит, что Ермак и собственный внутренний хохол втягивают Зеленского в пророссийский нарратив. И попытки уверить, что может быть или российская Украина, или никакой.

Только сопротивление улиц и активизация проукраинской части - так называемого "воинственного меньшинства" может удержать президента в рамках курса на Запад.

Зеленский уже обмолвился, что ему может не хватить два президентских срока. Первый год говорит - спасибо за опыт, но никогда снова.

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