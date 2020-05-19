Виталий Портников: Для Украины важен следующий год

19 мая, 2020, 15:08

Портников Виталий

Первая годовщина вступления Владимира Зеленского президентом Украины стала темой многочисленных комментариев с предсказуемым содержанием

Сторонники президента, как и следовало ожидать, говорят о его достижениях, популярности, "перезагрузке" (практически перманентной) власти, новых законах и освобождении пленных. Противники – о неумении руководить страной, падении экономики, засилье олигархов, коррупции и кумовстве, заискивании перед Путиным.

Все это не имеет никакого значения по одной простой причине: важно не то, что уже произошло. Важен следующий год пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Он и продемонстрирует, каковы перспективы Владимира Зеленского и Украины как таковой.

Нужно понимать, что это будет год перманентных катастроф и испытаний. Экономика будет падать – у нас и во всем мире. Мир будет с трудом приходить в себя после эпидемии и карантина – и готовиться к возможности нового, куда более жесткого карантина спустя несколько месяцев (при этом никто не знает, будет ли необходимость, но ожидание станет дополнительным стрессом для экономики). Пустой украинский холодильник окончательно победит подлый олигархический телевизор. Президент из "своего парня" превратится в героя анекдотов и раздраженных комментариев. Но что из этого?

Нужно понимать, что дело вообще не в Зеленском. Мы находимся внутри чудовищного эксперимента, когда главой государства избран телевизионный персонаж, случайный и далекий от государственных задач человек. При этом большинство избирателей и спустя год готовы это повторить. И из этого нельзя не сделать выводы.

Майдан 2013-2014 годов и последующее сопротивление российской агрессии зафиксировали появление в стране политической нации, которая стремится к построению цивилизованного европейского и – что самое важное – Украинского государства.

Выборы 2019 года зафиксировали, что эта нация не составляет большинство населения в собственной стране, что большинство населения не только не заинтересовано в построении какого-бы то ни было государства, но пребывает в состоянии политической незрелости и общественной деградации.

Эти две тенденции прямо противоположны друг другу, если бы интерес к территории Украины не проявлялся бы в соседней России, правители которой воспринимают эту территорию в качестве своих исконных земель. При этом нарастание кризисных тенденций в самой России, как это уже не раз бывало в истории, может форсировать попытки присоединения этих земель и создания новой империи на территориях России, Украины и Беларуси. При этом ясно, что успех будет на стороне тех, кто знает, чего он хочет. А Путин и его соотечественники знают, чего они хотят – "возвращения Украины". Точно также, как и украинские патриоты знают, чего они хотят – сохранения и развития Украины.

Чего хочет Владимир Зеленский, чего хотят его сторонники, не знает никто.

Именно поэтому следующий год станет если не ответом, то подготовкой ответа на самый главный вопрос нашей с вами жизни – устоит ли Украинское государство на территории бывшей УССР или ему придется сосредоточиться на куда меньшей территории, а оставшаяся часть Украины либо станет территорией России, либо превратится в протекторат Кремля.

Это и будет реальный итог начавшегося в 2019 году страшного эксперимента.