Двойные стандарты: Один из высших иерархов РПЦ невольно выступил в качестве адвоката украинского "5 канала"

11 мая, 2020, 09:46

Андрей Плахонин

В деле с иском наместника Киево-Печерской лавры к "5 каналу" неожиданный поворот. Накануне председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24" назвал те же причины вспышки коронавируса в монастырях РПЦ, как и те, что требует от журналистов опровергнуть митрополит Павел

Не скажу, что в этом мы уникальны. В той же Южной Корее, напомню, источником массового заражения COVID-19 стала секта "Храм скинии свидетельства Шинья-Чонджу". И всё же, даже у нашего восточного соседа России презрение к распоряжениям светских и церковных властей, равнодушие к здоровью и жизням не только своим, но и сотен тысяч прихожан не приобрело такого системного характера как в храмах и монастырях Российской православной церкви в Украине.

Как результат, и два месяца спустя Печерская и Почаевская лавры остаются крупнейшими в стране очагами коронавируса. А предстоятель Киево-Печерской лавры одиозный митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел Лебедь, сам едва оправившись от болезни, обратился в Печерский суд Киева с иском к "5 каналу", требуя от журналистов опровергнуть их слова о том, что одной из главных причин распространения болезни стали призывы церковников, а среди них и самого Павла, к верующим, игнорируя требования карантина, продолжать регулярно посещать храмы.

В отличие от, скажем, Константинополя или Греции, где высшее церковное руководство почти сразу же после того как ВОЗ объявила о пандемии, призвало верующих воздержаться от посещения храмов, РПЦ оказалась в двусмысленной ситуации. Действуя исключительно в фарватере политического курса, определяемого в Кремле, патриарху Кириллу пришлось «вместе с линией партии» буквально на ходу менять позицию Церкви в отношение коронавируса.

Если даже в Греции консервативная часть иерархов (не удивительно, что это те же иерархи, которые выступали против признания автокефалии ПЦУ) восприняла меры карантина в штыки, а митрополита Кифирского Серафима за их нарушение даже задержала полиция, то в России патриарх Кирилл столкнулся если не с организованной оппозицией или протестом, то уж о массовом игнорировании его запоздалых призывов закрыть храмы на Пасху можно говорить с полной уверенностью.

Пока в пасхальную ночь Кирилл перед камерами проводил службу в пустом московском Храме Христа Спасителя, в тысячах других храмов в Москве и по всей России было не в пример многолюдно. Как результат, невиданный даже по украинским меркам "урожай" поплатившихся за свою гордыню жизнями настоятелей престижных храмов и монастырей, и даже целый епископ — Железногорский и Льговский Вениамин. Ну, их хоть назвали по именам. Скончавшиеся прихожане удостоились разве что упоминания в виде цифры официальной статистики.

Так что, когда в это воскресенье председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион с обычно несвойственной ему откровенностью в эфире кремлевского телеканала "Россия-24" говорил о причинах сложившейся ситуации, он, конечно, имел ввиду не Украину.

"В некоторых монастырях, — сказал Иларион, — было такое шапкозакидательское отношение: говорили, что вот, мы не должны ничего бояться, Бог нас спасет… Призывали не бояться вируса, призывали ходить в храмы". "Некоторые из этих священнослужителей уже сейчас лежат в гробу, другие лежат под аппаратом искусственной вентиляции легких. Поэтому, я думаю, нельзя шутить с такими вещами, нельзя бравировать своим православием, когда гражданские и церковные власти призывают к осторожности".

Если здесь у нас робкие попытки светских властей уговорить УПЦ МП соблюдать нормы карантина были представлены из Москвы чуть ли не как репрессии, в самой России наоборот, окружение патриарха напрямую обвинило в многочисленных жертвах пандемии среди духовенства ослушников воли церковных и светских властей. Что примечательно, обвинило практически теми же словами, опровергнуть которые журналистов "5 канала" требует в своём иске, поданном в Печерский суд Киева предстоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь.

Что ж, такая неожиданная прямота вполне объяснима ввиду практически полного отсутствия (об ослаблении позиций Кирилла как в кремлевской вертикали власти так и в самой Церкви вследствие его внешнеполитических просчетов уже некоторое время пишут российские авторы) дисциплинарных мер патриарха к ослушникам. Что же касается РПЦ в Украине, здесь УПЦ МП выступает лишь как проводник кремлевской политики, заинтересованной в первую очередь еще более углубить, обострить церковный конфликт.

Так что, ввиду вышеупомянутых двойных стандартов, никакие жертвы коронавируса, никакие слова высшего иерарха РПЦ не заставят того же Павла (Лебедя) ни на йоту раскаяться в своей гордыне, и, тем более, отозвать свой иск.