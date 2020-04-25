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Espreso.tvОбществоГодовщина принятия Закона о Языке и "пряники" от Зеленского

Годовщина принятия Закона о Языке и "пряники" от Зеленского

Прошел год с принятия Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Мы проголосовали его после выборов президента и дали надежду миллионам украинцев, что несмотря на страхи украинцы защитят собственное государство. Если бы победил на выборах Порошенко, я бы не баллотировался в парламент. Думал заниматься кино, музеями и фестивалями. А если бы баллотировался, то, например с какой-то экологической партией. Песчаные бури и обмеление водоемов на фоне вырубки лесов пугают.

Но победил Зеленский. Поэтому я сознательно шел в оппозицию, чтобы как-то защитить то, что мы строили в гуманитарной политике последние пять лет. Частично это удалось. Закон не изменили. Но защитить от саботажа большинства пока не удается. Симптоматично, что выбранная без каких-либо критериев языковой омбудсмен подала в отставку. Потому что правительство не обеспечило ей условий для работы, президент ни разу не встретился. И у нее самой, судя по интервью, специфическое видение роли украинского языка в украинском обществе. Украинские политики из команды Зеленского или с ОПЗЖ намеренно не употребляют украинского в телеэфирах даже если им владеют.

Когда Зеленский баллотировался, он критиковал сторонников проекта закона о языке и обещал "пряники", чтобы распространять украинский. Никаких пряников не было. Очередное пиарное обещание, которое никто не собирался выполнять. Только саботаж.

Но роль закона сложно переоценить. Пойдет эта популистская неукраинская власть и тогда нормы закона начнут реализовываться и воплощаться в жизнь. С "пряников". Будут созданы центры для изучения украинского, специальная правительственная программа развития украинского языка поддержит художников, издателей, ученых и обычных граждан, как это предусмотрено законом. Никто не обещал легкого пути, когда агрессивный колонизатор рядом и ведет войну.

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