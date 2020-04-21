План Б. Ликвидировать должность президента

21 апреля, 2020, 13:25

Если коротко, то - у них ничего не получилось.

То есть, кое-кого они, конечно, «сделали», как обещали, но совсем не тех и не так, как этого ожидало общество.

Никакой идеи, программы, плана действий или хотя бы понятной нравственной платформы у команды Зеленского не оказалось и уже не появится.

"Слуги народа" привели во власть очередную партию невежд, проходимцев и случайных людей, которые подбираются уже даже не за кумовскому, а по какому-то дворовому принципу.

Коррупционная система осталась нетронутой, а олигархи снова «спасают страну», диктуя властям свои условия.

Война на Донбассе продолжается, и милости от Путина ожидать не приходится. Зато позиции украинской армии, украинского духа и украинской правды в этой войне ослаблены.

Гуманитарная политика Зеленского не объединила украинцев, а еще больше обострила взаимное недоверие и конфликтность в вопросах идентичности.

Экономического расцвета не наступило, а пенсионеры и бюджетники оказались в еще худшей ситуации, чем раньше.

Поведение власти в кризисной ситуации (коронавирус, пожары) импульсивная, глупая, лишенная стратегии, правовой и административной логики.

Владимир Зеленский был не первым главой украинского государства, начинал с высокого доверия избирателей. И, конечно же, он не первый президент, который разочаровывает украинский народ результатами своей деятельности. Поэтому можно предположить, что одновременно с критикой деятельности Зеленского будет все громче звучать идея отмены института президентства в Украине как такового. Или сведение его к церемониальным полномочиям.

Такие предложения регулярно появляются в отечественном публичном пространстве, и уже даже были частично учтены в конституционной реформе 2004 года, когда президент потерял значительную часть рычагов контроля над исполнительной властью.

Можно не сомневаться, что идея отказаться от президентства станет в Украине снова популярной. Она с начала 2000-х прописана в российском плане демонтажа украинской государственности, вместе с федерализацией и внеблоковостью. Поэтому ее будет продвигать весь антимайдановский пул парламентских фракций, телеканалов и блоггеров.

Избавиться президентского центра власти, наверное, захотят и отечественные олигархи, которым на парламентско-правительственном уровне будет удобнее и безопаснее делить ресурсы, должности, сферы влияния.

Ликвидация должности президента может рассматриваться как хороший выход из плохой ситуации для самого Зеленского. Такой "финт ушами", во-первых, вполне соответствует стилю его президентства, а во-вторых, будет отвечать интересам его спонсоров.

Уничтожение "ненавистной" должности президента и всего негатива, связанного с ней в Украине, может стать третьей "миссией" Зеленского, в которую он вложит весь свой актерский талант. После неудачного прекращения войны на Донбассе и не слишком популярного в народе введения рынка земли, ликвидация поста президента должна хоть как-то оправдать приход Зеленского во власть в глазах вечно "протестного" электората.

Перечень аргументов, которые используют противники сильной президентской власти в Украине, известны. Большинство из них опирается на опыт отечественной политики.

Считается, что именно должность президента создает политическое напряжение, поскольку побуждает каждого, кто занимает эту должность, концентрировать в своих руках власть. А при этом возникает соблазн и воспользоваться этой властью в своих интересах. Очень материальных и очень частных интересах.

И это не единственная причина, почему выборы президента перерастают в Украине в гражданское противостояние. Пока идет процесс национального самоопределения, а граждане не сформировали общей идентичности, победа одного кандидата над другим воспринимается проигравшей стороной как угроза ее базовым ценностям.

Кроме того, критики идеи сильного президента говорят, что мы не должны зависеть от геополитических предпочтений или субъективизма одного человека, который в один момент может развернуть курс страны и жизни граждан на 180 градусов.

Вторая группа аргументов апеллирует к опыту других стран. Мол, в Европе преобладают парламентские республики (и монархии), поэтому наш европейский выбор якобы подсказывает более приемлемую модель организации власти. А еще говорят, что парламентская модель является более демократичной.

Рассмотрение европейского опыта и теоретических основ демократического управления требует более продолжительного разговора и обширной аргументации, поэтому оставим его на будущее. А с собственным опытом президенциализма и позиции его критиков попробуем кратко разобраться.

Казалось бы, аргументация у последних железная. Но такой она кажется только на первый взгляд. И то лишь в случае, если руководствоваться не причинно-следственной логикой, а только ассоциативными связями.

На самом деле, институт президента, его состояние и влияние на ситуацию в стране - это лишь индикатор более глубоких проблем. У нас раздвоенное сознание, недоформированная национальная идентичность и отсутствует культура гражданства. В Украине уже практически нет государства и государственной политики в одной сфере, которых затрагивает первый попавшийся кризис. Последние остатки государственного контроля - это полицейские патрули, которые имеют полномочия штрафовать бабушку на улице на 17 тыс. гривень. Национальные ресурсы, начиная от природных богатств и заканчивая местными бюджетами, контролируются мафией, представляет собой уникальное объединение криминала и правоохранительных органов, бизнеса и политики, медиа и экспертной среды.

Президент - это поплавок на поверхности украинского болота, которого тянет на дно возня жирных сомов в иле.

Но если мы его лишимся, то, во-первых, наша демократия потеряет последний механизм обратной связи между властью и народом в виде прямых выборов главы государства. А во-вторых, мы потеряем инструмент, который оставляет хотя бы теоретическую возможность вытянуть чертей из нашего болота. Инструмент, которым мы пока не воспользовались. К сожалению, Владимир Александрович.