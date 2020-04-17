Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?

17 апреля, 2020, 13:27

Не так страшна эпидемия коронавируса, как чума реваншизма, которая расправила черные крылья над страной

Эпидемия коронавируса стала прикрытием для многих черных дел в угоду тем, кто до сих пор не может простить свое отстранение от корыта сначала в 2004, затем в 2014 году. А еще больше - резкий поворот не к Путину с его печенегами и половцами, а к группе цивилизованных стран, которые идут вперед, а не танцуют гопак на граблях. Как мудрая украинская нация.

За эту неделю обиженный экс-замглавы Офиса президента Украины Андрей Портнов и его гуппи из щедро финансируемого из госбюджета ГБР - по абсолютно надуманному делу отправили Татьяну Чорновол на круглосуточный домашний арест.

До недавнего времени можно было подумать, что дело Татьяны Черновол - это не более чем фантазии Портнова.

Потому что Чорновол заинтересовалась финансированием партии "Слуга народа" людьми Портнова. А еще первой намекнула, что Портнов переехал из Вены в Киев, потому что его юридическими услугами решил воспользоваться Владимир Зеленский .

Казалось бы у власти хватит мозгов не прессовать Татьяну хотя бы сейчас, когда над ними навис дамоклов меч всех возможных кризисов. Но у нас всегда уникальные люди у власти. И двигаясь по большому бездорожью, они сознательно не обходят глубоких ям.

Поэтому вслед за круглосуточным арестом Татьяны Черновол ГБР по навету скандального "слуги не своего народа" Макса Бужанского начало уголовное производство против народного депутата "Европейской Солидарности" и бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича. За то, что тот ... организовал международный форум по поводу 85-й годовщины чествования жертв Голодомора.

А по сути, Макс Бужанский в эфире одного из телевизионных каналов признался, что поводом для доноса стал фуршет после этого мероприятия, где подавали.... профитроли и бутерброды с красной рыбой. А глобально - депутат из "простого народа решил отомстить Вятровичу за декоммунизацию и открытые страницы истории. Ведь именно Бужанский чуть ли не из каждого утюга рассказывает вещи вроде - "только советские войска единственные освобождали Украину", "УПА получало оружие у фашистов", "День соборности - это праздник-ошибка" и "власть хочет легализировать нацизм".

В глобальном смысле дела Чорновол и Вятровича - это черные метки для самого Владимира Зеленского, который так избегал сравнений с Виктором Януковичем, который решил воспользоваться услугами его адвоката дьявола. И дал "зеленый свет" на уголовное преследование добровольцев, воинов, защитников Украины и тех, кого не смогли купить за щедрые деньги "Газпрома".

Уголовные производства против Татьяны Черновол и Владимира Вятровича - прекрасно показывают цену Государственного бюро расследований - структуры стоимостью в два миллиарда гривень, что дороже и надлежащего ухода за ЧАЭС, и финансирования всех программ Института молекулярной биологии и генетики, которые могли бы разработать качественные тесты и вакцины во времена пандемии.

Эти два производства - замечательная витрина сущности настоящих ценностей Владимира Зеленского и Андрея Ермака. После этих производств на любых дальнейших перспективах ГБР можно ставить крест. Вместо расследования политической коррупции - лоббирования прихотей Рината Леонидовича Ахметова, который прямо угрожает выгнать на улицу 90 тысяч шахтеров и отключать электроэнергию, ГБР стало инструментом политических преследований майдановцев, оппозиционеров и исследователей голодомора в руках Портнова, Ермака, Зеленского и Бужанского.

Интересно, что самому Андрею Портнову можно творить все. Так, следователь Службы безопасности Украины закрыл уголовное производство по поводу угроз, бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов регулярно отправлял прокурору Александру Божко - в том числе нецензурные, как "в****л собачий рот". Ведь действительно, зачем доколупываться к политическому инфлюенсеру?

По факту пошесть реваншизма умело воспользовалась карантином и тем, что экономический простой властно подвесил всю активность крючком за ребро. Пока всех этих людей из кружка "очумелые ручки" спасает одно - новая революция не в интересах измученной Украины. Но ошибки 2004 и 2014 учтены сотнями тысяч людей в нашей стране, которые теперь уже знают, какие именно ошибки нельзя допускать после победы. Никакого сочувствия, ни братства и нулевая вера к тем, кто говорит - "мы здесь их на перевоспитание возьмем".

И Татьяна Чорновол, и Владимир Вятрович выйдут после этих преследований сильнее. А мы умнее - когда речь пойдет о "сделаем их вместе" в будущем.