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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Зеленский теряет пророссийский электорат

Виталий Портников: Зеленский теряет пророссийский электорат


фото: reuters
Самое интересное в результатах последних социологических опросов – вовсе не неуклонное снижение рейтинга президента Владимира Зеленского

Это снижение было предопределено тем, что Зеленский избирался как кандидат надежд, которые не могут сбыться у всех одновременно. И по мере того, как в несбыточности своих надежд будет убеждаться каждая из групп популистского электората – а не сбудется ни у кого и ничего, даже у депутатов-"слуг" - рейтинг Зеленского будет снижаться, дойдет до его же результатов в первом туре выборов главы государства, а потом начнет стремиться к нолю. Причем произойдет это достаточно быстро по одной простой причине. Пока что украинцы – об этом тоже свидетельствует социология – еще не озабочены увольнениями и проблемами с предпринимательской деятельностью. Они просто не понимают, к каким последствиям могут привести сочетание дилетантизма власти и эпидемии. А вот когда после карантина начнутся массовые увольнения и массовое закрытие бизнесов, рейтинг Зеленского начнет выглядеть иначе. Никакие видеообращения уже не помогут: пустой холодильник одержит окончательную и безоговорочную победу над лживым телевизором. Зеленский станет президентом секты – что всегда бывает с политиком-популистом. 

Однако важно понять, какой электорат Зеленский потеряет в первую очередь, вернее – уже теряет. И тут нам на помощь приходит руководитель КМИС Владимир Паниотто, который утверждает, что по данным социологов 26 процентов бывшего электората Зеленского проголосовала бы за кандидата партии Медведчука Юрия Бойко и только один процент – за бывшего президента страны Петра Порошенко.

Этому тоже не стоит удивляться. Владимир Зеленский пришел к власти благодаря шаткому союзу популистского электората с пророссийской частью общества. Проще говоря, очень разные люди, среди которых есть и патриоты страны, и сторонники лозунга "какая разница" объединились со сторонниками возвращения Украины в российское стойло. И теперь, когда эти люди убедились, что Зеленский не готов к безоговорочной капитуляции перед Путиным, они в нем разочаровались. И уже не очаруются. 

Для того, чтобы удовлетворить этих людей, Зеленский должен не вернуть Донбасс в Украину, а присоединить Украину к Донбассу. Не искать в глазах Путина стремление к миру, а исполнять указания, которые нужно читать в этих глазах. Считать себя не президентом Украины, а губернатором Малороссии. Да, у этих людей такие убеждения. Для них Украина – часть "русского мира". Но проблема Зеленского в том, что для большинства его избирателей Украина – это Украина. Какой должна быть эта страна, они не знают. Но в качестве части России ее не воспринимают.

И эти избиратели – без электората Бойко – не составляют большинство граждан. Вернее, составляют. Но только вместе с теми своими соотечественниками, кто в первом туре голосовал за представителей различных национал-демократических сил, а во втором – за Петра Порошенко.

Таков очевидный выбор популистов – не только самого Зеленского, но и выбор его окружения, и выбор всего популистского электората. Он может объединиться с патриотами и государственниками – и сохранить страну. Он может объединиться с пророссийскими силами – и уничтожить ее.

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