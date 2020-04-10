Виталий Портников: Реванш больше не прячется

10 апреля, 2020, 15:11

Портников Виталий

Эпидемия нового короновируса в Украине только ускорила приход реванша, его готовность продемонстрировать свою силу и готовность расправиться с каждым, кто защищал страну от криминального режима Януковича и российской агрессии

Об этом реванше предупреждали в 2019 году, когда украинцы на президентских и парламентских выборах голосовали за Владимира Зеленского и партию "Слуга народа". В этот реванш не хотели верить те участники Майдана, которые поддержали нового президента, были его сторонниками и агитаторами, стали депутатами, министрами, чиновниками.

Теперь по статьям, по которым обвиняют Татьяну Черновол, могут прийти к каждому из них. Сегодня – к Черновол. Завтра – к Авакову. На следующий день – к любому из депутатов от партии "Слуга народа", участвовавшему в Майдане. Ну и потом – к любому из избирателей этой партии. Перед реваншем все равны.

Владимир Зеленский – вовсе не глава этого реванша. Он – орудие реванша. Реваншистам был нужен слабый и некомпетентный президент, который не помешает им сформировать кадровую вертикаль и начать наступление на Украину, организовать тот самый "гражданский конфликт", о котором мечтает Владимир Путин, столкнуть власть и общество, облегчить Кремлю оккупацию новых украинских земель. Ведь нужно же чем-то отвлечь россиян в период экономического кризиса. Почему не войной в Украине.

Короновирус отбросил Украину и весь остальной мир в начало ХХ века, эпоху беспомощности перед эпидемией. А сегодняшний обыск у Татьяны Черновол отбросил Украину в 2010 год, время беспомощности украинского общества перед криминальным режимом Виктора Януковича.

Мы опять в прошлом.