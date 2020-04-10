Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Об этом реванше предупреждали в 2019 году, когда украинцы на президентских и парламентских выборах голосовали за Владимира Зеленского и партию "Слуга народа". В этот реванш не хотели верить те участники Майдана, которые поддержали нового президента, были его сторонниками и агитаторами, стали депутатами, министрами, чиновниками.
Теперь по статьям, по которым обвиняют Татьяну Черновол, могут прийти к каждому из них. Сегодня – к Черновол. Завтра – к Авакову. На следующий день – к любому из депутатов от партии "Слуга народа", участвовавшему в Майдане. Ну и потом – к любому из избирателей этой партии. Перед реваншем все равны.
Владимир Зеленский – вовсе не глава этого реванша. Он – орудие реванша. Реваншистам был нужен слабый и некомпетентный президент, который не помешает им сформировать кадровую вертикаль и начать наступление на Украину, организовать тот самый "гражданский конфликт", о котором мечтает Владимир Путин, столкнуть власть и общество, облегчить Кремлю оккупацию новых украинских земель. Ведь нужно же чем-то отвлечь россиян в период экономического кризиса. Почему не войной в Украине.
Короновирус отбросил Украину и весь остальной мир в начало ХХ века, эпоху беспомощности перед эпидемией. А сегодняшний обыск у Татьяны Черновол отбросил Украину в 2010 год, время беспомощности украинского общества перед криминальным режимом Виктора Януковича.
Мы опять в прошлом.
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