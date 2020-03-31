Испытание землей и развал монокоалиции. Сможет ли это Зеленский пережить?

31 марта, 2020, 13:21

Для принятия решительных реформ в Украине нужна пандемия, угроза дефолта и кнут МВФ. А еще чтобы украинский народ в карантине наращивал в себе угрожающие "элите" протестные настроения

Вчера в Раде смогли принять законы о земле и предотвращении возврата "Приватбанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Год назад Владимир Зеленский получил триумфальную победу в первом туре и обещал новую реальность для всех. Только случилось так, что вчера состоялся большой политический перелом, который открывает двери в неизвестное будущее уже перед самым Шестым.

До пандемии и карантина его уровень поддержки достигал 40%, а вот насколько гражданам стал костью в горле вынужденный простой, коррупционные скандалы в окружении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и непопулярный закон о земле станет ясно уже после карантина. Когда социологи померяют градус температуры у граждан с потерянным бизнесом и увольнением с работы.

Одно можно констатировать с большой уверенностью - рейтинги, которыми так гордились у Зеленского и у "Слуге народа", можно считать почившим в бозе.

Фракцию разрывают междоусобицы и скандалы, то из-за коррупционных Ермака, то из-за прихотей новых ситуативных друзей Владимира Александровича - олигархов, которые фактически сейчас дублируют местные власти в стратегических регионах.

Есть еще один момент очень важен для будущего Зеленского. 30 марта 2020 г. можно считать официальной датой смерти первого в истории монобольшинства. Ведь на ни одно из 4 голосований экстренного антикризисного заседания у Зеленского не хватило голосов своей фракции. Более того - "Слуги народа" динамили принятие решений и уговаривать мясников и пиццайоло не втягивать страну в дефолт пришлось Зеленскому лично.

Антикризисное голосование могло не состояться. Если бы за нового главу Сергея Марченко не голосовал "Голос". Если бы за Максима Степанова не было голосов ОПЗЖ. Если бы за закон о запрете возвращения Приватбанка Игорю Коломойскому не нажали "за" "Европейская солидарность" и "Голос". А рынок земли не приняли бы без голосов тех же ЕС, "Голоса" и "Довиры".

Табло голосований показывает, что у Зеленского есть около 40 депутатов-самостийныков, которым откровенно наплевать и на то, как страна откашляет карантин. И, собственно, на самого работодателя.

Однако провал монокоалиции - это шанс для оппозиционных и патриотических "Голоса" и "Европейской солидарности", которые вполне обоснованно могут сказать: мы спасли страну от пандемии и дефолта во времена, когда власть показала, что может.

А самыми болезненными лично для Зеленского станут "антиколомойский" закон о банках ради кредита МВФ и закон о земле.

Закон о банках - это прямой конфликт с Игорем Коломойским и выделение условных дубинских и бужанских во внутреннюю оппозиционную силу к Зеленскому. Автор этих строк специально будет смотреть следующие пару недель все выпуски ТСН - ведь закон еще стоит принять во втором чтении. А Игорю Валерьевичу, который может получить пощечину от МВФ, терять нечего. Поэтому может случиться так, что в условиях отсутствия настоящего лидерства после карантина в воздухе густо запахнет внеочередными парламентскими. Ведь если эффективные заседания Рады будут собираться только после уговоров президента и крепкого плеча оппозиции, а также ситуативно - и ОПЗЖ - годовой конституционный иммунитет закончится скорее для парламента, чем наработается общественный от коронавирусной болезни. В таком случае я не завидую Зеленскому, потому что мечту продолжить карьеру на уютном олигархическом канале можно тоже считать невыполнимой.

Рынок земли - это превращение любви народной к Зеленскому в ненависть. Хотя Владимир Александрович никогда не скрывал, что против моратория на продажу земли и за ее свободный рынок - 70% населения против ее товарности вообще.

Даже щедро урезанный скромный законопроект и с отсрочкой до 1 июля 2021 уже грозится обжаловать в суде ОПЗЖ.

Из законопроекта, который является одним из требований МВФ для предоставления поддержки, убрали все неудобные вещи, если коротко, то суть его такова:

- первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки;

- после этого - следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

- земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут;

- продажа иностранцам только после референдума.

Впрочем, даже такой вариант - превращает карету "Слуги народа" в глазах напуганных продажей земли граждан в тыкву. Причем плохой такую тыкву, причем не первой свежести. Которую невозможно есть, но выбросить пока на помойку тоже жалко.

Предполагал ли Владимир Зеленский, что всего за год он из народной кумира превратится в раздражителя, у которого каждый день не обходится без скандала? Эго успешного бизнесмена и комика мешало ему длительное время включить режим реальности. А вот она для "Слуги народа" очень неприглядна - симуляция партии с широкими либеральными идеями и коктейль из расчета олигархов и безработных оказались не способными держать удар во время пандемии и экономического кризиса.

Не бывает успешных политических проектов, основанных на адекдотах про тещу и без партийного строительства.

Не бывает успехов у лидеров, которые просят своих же депутатов о помощи, когда последние полгода страну не готовили к пандемии и экономическому кризису. Зеленский показал и то, и другое. Что не бывает ничего у того, кто пришел в политику из ниоткуда.