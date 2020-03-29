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Espreso.tvОбщество10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина

10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина


фото: reuters
В медийном плане украинцам запомнился свиной грипп, вспышка которого пришлась на период премьерства Тимошенко

Еспресо.TV собрало факты о эпидемиях, которые произошли на украинских землях за последние несколько веков.

1. Чума 1812 года в Одессе

Мэр города Ришелье

Ее возникновение связывают с последствиями очередной войны между Россией и Турцией. Чума была распространена в Стамбуле, на Кавказе и во владениях Турции на Дунае.

Эпидемия началась в конце июля 1812 года. Болезнь якобы завезли в Одессу греческие купцы. Мэр города Ришелье собрал Медицинский совет и объявил чрезвычайное положение. Более жесткие карантинные меры он принял в начале сентября, когда ежедневно в городе умирало до 20 человек. В частности, был введен запрет на вылов рыбы.

Затем Ришелье прибег к закрытию всех храмов. Были временно запрещены все собрания людей, а также публичные захоронения.

В конце концов жителям города было запрещено покидать свои дома. В городе пылали костры для дезинфекции воздуха. Умерших забирали особые повозки. Строгий карантин длился 46 суток.

К декабрю 1812 Одесса имела уже 2 632 умерших от чумы, что составило более 10 процентов населения города.

2. Вторая пандемия холеры

Так называемая вторая пандемия холеры коснулась и украинских земель.

В 1826-1828 годах болезнь распространилась в Китае, откуда попала в Афганистан, Хиву и Бухару.

Холеру занесли в Украину в 1830 году. Распространению болезни опять-таки способствовала очередная русско-турецкая война. Когда солдаты начали возвращаться с фронта, они принесли болезнь с собой.

Точных данных о заболеваниях и смертности от этой волны эпидемии нет. Однако известно, что, например, что в небольшом селе Подосы, вблизи Бердичева, летом 1831 года от холеры ежедневно умирало до 8 человек.

3. Третья пандемия

Так называемая третья пандемия холеры в 1847 году достигла берегов Черного и Азовского морей. Она охватила сначала Одессу, а затем распространилась на всю территорию Украины и Польши.

В 1853-1855 годах холера особенно свирепствовала в Крыму. Этому способствовали сложные события Крымской войны. По некоторым данным, французская армия тогда потеряла от холеры 11 200 человек, а англичане - 4 500.

4. Трупы сбрасывали в Днепр

Во время четвертой всемирной пандемии холера распространилась в августе 1865 года из Стамбула сначала в Одессу, а с 1866 года почти по всей Украине. В 1869-1870 годах заболевания холерой в Европе пошли на убыль, а в Украине наоборот усилились. В Киеве, например, летом 1871 года за день умирало до 140 человек. В 1872 году за две недели умер 1 151 житель города.

Установить точные общие данные эпидемии в Украине сложно. По данным военного губернатора, много трупов тайно сбрасывали в Днепр, или прятали в укромных местах.

5. Холера в Галичине

Во время так называемой пятой холерной пандемии в конце 1885 года болезнь достигла Галичины, центральных и восточных земель Украины. Известно, что в Галичине и на Буковине от холеры умерли в 1892-1894 гг. 2 300 человек.

6. Страшная "испанка"

В 1918-1919 годах на планете бушевал так называемый испанский грипп.

Считается, что это была самая большая по смертности пандемия гриппа в истории человечества. В течение 18 месяцев в конце Первой мировой войны от пандемии умерло от 50 до 100 млн человек, что составляло 2,6-5,2% населения планеты.

На западе Украины эпидемия появилась уже весной 1918 года.

В Киеве в августе 1918 года газеты еще не упоминали о таинственной болезни, которая убивает людей. Но уже 30 сентября в газете "Киевлянин" написали, что "испанкой" заболели 1 262 человека, а умер - 201.

Точные данные о количестве жертв эпидемии в Украине не сохранились. Их трудно выделить из общего числа жертв войны, бандитизма, голода того периода.

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7. Холера в советской Одессе

Холера в Одессе в 1970 году стала частью седьмой мировой пандемии, которая захватила больше Азию. Причиной эпидемии считают попадание холерного вибриона из Ирана через Каспийское море в СССР либо из Индии или Пакистана на торговых кораблях.

Начало эпидемии в городе хорошо задокументировано в архивах КГБ. 3 августа в городскую больницу доставили 56-летнего сторожа Федора Лютикова. У мужчины подозревали острый энтероколит. Сам больной считал, что отравился копченой рыбой. Поздно вечером он умер. Анализы показали, что у Лютикова была холера.

6 августа власти ввели в городе карантин. Уехать из Одессы было возможно только после обсервации. Несколько дней люди находились под наблюдением врачей в пионерских лагерях, школах, на теплоходах и тому подобное.

8 августа признаки холеры обнаружили у больных уже в четырех областях УССР. Тогда карантин сделали более жестким. Одессу и окрестности окружили войсками и милицией, обсервация стала обязательной для тех, кто выезжает.

Пик эпидемии в Одессе пришелся на вторую декаду августа. 13 августа холеру обнаружили у 15 человек, 15 августа - у 8. В последующие дни регистрировали не более 5 случаев в день. 15 сентября было объявлено об отмене карантина в Одессе.

Из-за цензурных ограничений трудно установить количество жертв эпидемии. По официальным данным, было 125 больных, 13 из которых умерли.

Документ из архива СБУ

8. Холерные вспышки в 90-х годах

В 1991-1996 годах случаи холеры регистрировали в 14 областях Украины и Севастополе. До эпидемического уровня ситуация доходила в 1994 году (845 больных, летальность 2,6%) и в 1995 году (548 случаев, летальность 1,8%). Наиболее пораженными были южные и центральные регионы страны.

В 2011 году в Мариуполе (Донецкая область) из-за случаев холеры был введен запрет на купание на пляжах, а также на ловлю рыбы и продажу ее на рынках.

9. Карантин Тимошенко

В медийном плане украинцам запомнился свиной грипп, вспышка которого пришлась на период премьерства Юлии Тимошенко.

Еще 27 апреля 2009 года Госкомитет ветеринарной медицины запретил ввозить живых свиней и свинину из США, Мексики, Новой Зеландии и Канады. А 2 июня был подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом у 24-летнего украинца, прибывшего в Киев из США.

В конце октября 2009 года в Украине началась паника из-за распространения очень разной информации о неизвестной болезни на западе страны.

По состоянию на 29 октября в Украине количество больных ОРВИ составило около 40 тысяч, из них 3,5 тысячи - дети. Умерли 30 человек. Случаи заболевания регистрировались в Винницкой, Хмельницкой, Закарпатской и Киевской областях. Имел место стремительный ход от начала заболевания до развития сильной пневмонии.

30 октября 2009 года министр здравоохранения Василий Князевич заявил, что в Украине началась эпидемия калифорнийского гриппа. В тот же день 9 областей Западной Украины были закрыты на карантин. Также на три недели было прекращено обучение во всех украинских учебных заведениях.

Впоследствии Тимошенко критиковали за чрезмерное нагнетание паники в стране. Отдельные врачи считали, что как таковой эпидемии свиного гриппа в Украине не было, а произошло сезонное распространение обычного гриппа.

10. Корь: из-за уменьшения количества вакцинированных

В течение 2017-2019 годов в Украине продолжалась эпидемия кори. Согласно сообщению Европейского регионального бюро ВОЗ, в 2017 году заболеваемость корью в Европе выросла на 400%.

Среди стран, пострадавших от кори больше всего, - Румыния, Италия и Украина. Эксперты ВОЗ связывали рост количества заболеваний со снижением общего охвата плановой иммунизацией, перебоями в поставках вакцин и неэффективной работой систем эпидемиологического надзора.

В начале 2019 года наибольшее количество заболевших корью в Европе было зарегистрировано именно в Украине. Больных было более 25 тысяч, что составило 70% от всех случаев кори на континенте.

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