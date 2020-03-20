Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов

21 марта, 2020, 21:58

Быть президентом непросто. А быть президентом страны, которая имеет военный конфликт с Россией и является причиной ряда негативных заголовков в США в отношении частной энергетической компании Burisma, вообще непросто и не позволяет Украине сохранять авторитет в международной политике

Кеннет Рапоза, www.forbes.com

Цензор.нет

Но сохранить нужно. Именно Владимиру Зеленскому, бывшему успешному телевизионном актеру и продюсеру, было поручено это сделать. Все надеются, что он оттащит Украину от той грани, которая не так давно определяла наше государство как неудачное. Избранный в прошлом году с 73 процентами голосов, президент не оправдывает доверия, сейчас его популярность колеблется в пределах 40%. Это не очень хороший показатель.

Поток прямых иностранных инвестиций существенно уменьшается. Последние отчетные цифры составляют $2,4 млрд в 2018 году, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Казахстан имеет более высокие прямые иностранные инвестиции, чем Украина. Экономический рост в 2019 году разочаровал.

Наблюдая с высоты западной экономики, долговая нагрузка на Украину снизилась с 80% ВВП в 2016 году до 52% сегодня, а инфляция составляет около 4%. Процентные ставки за последние несколько лет снизились примерно на 700 базисных пунктов и сейчас составляют 11%. Это убивает любой рост. Экономика Украины очень нестабильна.

ВВП Украины вырос на 0,1% в четвертом квартале, замедлившись с 0,6% в третьем. Это был самый низкий темп роста с 2016 года. В прошлом году экономика Украины выросла на 1,5%, что лучше, чем у ее новой конкурентки России, но ниже рыночных прогнозов на 2,3%.

Бизнес не процветает.

"Инвесторы с нетерпением ждали 2020 года с Зеленским. Все они думали, что это будет стабильный год расширения возможностей. Но внезапно многие из них по-иному взглянули на эти возможности и приостанавливают свои планы". - Морган Уильямс, генеральный директор Американского Бизнес Совета, Вашингтон, округ Колумбия.

Хорошей новостью для Зеленского является то, что он не был избран, чтобы принести экономический бум в страну. Зеленского выбрали для прекращения войны с Россией и очищения политики, как обычно в Украине. Истории, такие как Burisma, достаточно типичны в Украине. Владельцы крупного бизнеса вытеснили ниши, как маленькие феодальные системы, и им, исторически, нужно было оставаться по правую сторону политической силы в стране, чтобы держать определенную часть Украины в своих руках.

Это создает условия для политических столкновений и феодальных сражений между известными на Западе владельцами миллиардных бизнесов - от самозагнаного в Европу Дмитрия Фирташа, управляющего империей природного газа и удобрений в Украине, до Игоря Коломойского, который начал знаменитую битву за ренационализацию ПриватБанка с Петром Порошенко, человеком, которого Зеленский победил в президентской гонке.

Burisma и Укрнафта Коломойского является, вероятно, наиболее известными делами в США. Однако, многие случаи с участием украинской бизнес-элиты побуждают иностранных инвесторов ставить их планы на паузу.

Две недели назад Зеленский уволил свое первое правительство всего через полгода после вступления в должность. Премьер-министр Алексей Гончарук покинул свой пост и его сменил непонятный экс-глава ОГА Денис Шмыгаль. Немало высших правительственных чиновников также были перегруппированы, параллельно с наймом новых министров - финансов и иностранных дел.

"Это было первое правительство, где не было коррупции на высоком уровне", - говорит Зеленский, на случай если кто-нибудь думал, что они как-то коррумпированы. "Но не воровать - недостаточно. Это было правительство новых лиц, но лиц недостаточно. Нужны новые мозги и новые сердца".

"Перестановка правительства не могла наступить в худший момент для Украины: вспышка коронавируса, спад на мировом рынке, отсутствие соглашения с МВФ, ухудшение государственных облигаций на вторичном рынке и потребность в своевременном погашении значительного государственного долга. Основными приоритетами нового правительства должны стать обеспечение макроэкономической стабильности... и стимулирование прямых иностранных инвестиций". - Энди Хундер, президент Американской торговой палаты в Украине.

Чтобы помочь этому, украинские наблюдатели говорят, что лидеры страны должны убедить иностранные фирмы, что это безопасная страна для инвестирования.

Одна из крупнейших в Украине компаний по железной руде, входящая в список в Лондоне (FTSE 250) - Ferrexpo (FXPO), ведет судебный бой, связанный с соперничеством между крупнейшим акционером компании и генеральным директором Константином Жеваго и Петром Порошенко, бывшим президентом, который проиграл Зеленскому в соотношении 24% к 73%, и дело которого расследуется по коррупции в своей стране.

Украинский суд установил ограничения на продажу швейцарского подразделения компании. Жеваго получал угрозы от человека, которого недавно уволил парламент, генпрокурора Руслана Рябошапки, что он будет объявлен в международный розыск за якобы хищение средств из банка-кредитора, которым он ранее владел.

В октябре украинский магнат добровольно на время оставил должность исполнительного директора Ferrexpo, но это не изменило ситуацию, поскольку его проблемы повлияли на Ferrexpo. Акции в Лондоне за последние четыре недели понизились на 19%, а за последние 12 - на 55%. Это одна из лучших украинских компаний. BlackRock, Norges Bank, Shroeders PLC и JPMC Assets Management являются ее акционерами.

Близкие к Ferrexpo люди, которых нельзя было бы цитировать для записи, говорят, что нападение на Ferrexpo вызвано беспрецедентным шагом политически мотивированных прокуроров заморозить активы и оказать давление на Жеваго. Поводом для этого стал Банк "Финансы и Кредит", который принадлежал Жеваго, и который был вынужден объявить себя банкротом по приказу Порошенко в 2015 году.

"Дела были отложены много раз из-за отсутствия государственных прокуроров, а в некоторых случаях даже судьи отсутствовали более семи раз", - заявил адвокат Жеваго Михаил Ильяшев из компании Ilyashev & Partners 15 марта. "Вы можете рассматривать это как преднамеренную попытку лишить господина Жеваго доступа к правосудию", - сказал он.

"Олигархи владеют всеми основными телевизионными каналами, и они спонсируют лояльных членов парламента в Раде", - говорит Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии в Атлантическом совете. "Инвесторы не дураки. Они не собираются вкладывать серьезные денежные средства в Украину, пока страна не реформирует свои суды". Жеваго был самым молодым мировым миллиардером, и он сталкивается с печальноизвестными непрозрачными украинскими судами - к лучшему это или нет. Он вошел в список миллиардеров Forbes в 2007 году вместе с основателями Google Сергеем Брином и Ларри Пейджем. В том же году он публично заявил о Ferrexpo на главнойм совете Лондонской фондовой биржи. Сейчас в Ferrexpo прямо и опосредованно работает более 40 тысяч человек, а во времена правления Жеваго в компанию были реинвестированы около 3 миллиардов долларов.

Битвы между олигархами, среди которых однозначно Порошенко, известный как "король шоколада" в Украине, поскольку он является владельцем шоколадной компании "Рошен", являются обычным делом. Администрация Зеленского вынуждена этим заниматься.

Зеленский превзошел ожидания большинства украинских наблюдателей в этом месяце, когда он уволил премьер-министра, большую часть кабинета и своего генерального прокурора.

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До этого его команда продвинула некоторые важные, но небольшие реформы, которые облегчили ведение бизнеса. Его судебная реформа была статичной, и некоторые люди предполагали, что не хотят сдвигаться с места суды, а также политики, потому что это идеальное оружие для принуждения и контроля в Украине.

Некоторые реформы были оценены зарубежными бизнесами. Предполагалось, что парламент примет земельную реформу и закончит реформирование банков, но непонятно, примет ли Рада какие-либо законопроекты. Если Рада не примет законопроект о реформировании банковского сектора, она не получит нового соглашения с МВФ.

"Я бы поставил Зеленскому B+ за расправу на прошлой неделе, - говорит Харинг. - После расправы на прошлой неделе мне трудно сказать что-то положительное о новом правительстве, которому не хватает опыта исполнительной власти, харизмы и полномочий по реформам".

Да, Зеленскому нужно противостоять реальности. После своей чрезвычайной победы в 2019 году он стоит перед выбором между реальной политикой и новой Украиной, привлекательной для ее населения и иностранных инвесторов. Падение его авторитета на избирательных участках показывает, что люди теряют доверие к нему, особенно когда он предлагает что-то новое.

Поэтому пока что Украина - это в основном портфельные инвестиции для господ приграничных рынков. Но в то время, когда мировая экономика может двигаться к глобальному спаду, если коронавирус продлится значительно дольше, Украина может быть окончательно истощена.

Во времена новых вызовов, когда лучшие западные экономики проходят определенное испытание, правительству Украины и Зеленскому нужно будет уверить международные финансовые учреждения и инвесторов, что их действия и обращение с западным капиталом не будут напоминать нападение на американского инвестора Майкла Калве со стороны России и ее судов, что, безусловно, всполошило Уолл-стрит и наплыв частного капитала на Манхэттене в прошлом году.

Сотрудничество с бывшими соперниками администрации Порошенко может стать первым шагом в продолжении новой жизни Украины, именно для этого и был избран Зеленский.