"Така любов буває раз в ніколи". Лине Костенко - 90! Кто в нее был влюблен и кого любила она

19 марта, 2020, 08:05

Татьяна Зинченко

Она рассказывает о любви так проникновенно и так оригинально, что захватывает дух! Вспомним интимные стихи Лины Костенко, которые никого не оставят равнодушными. В них - вся она!

Она говорила о любви

Мне посчастливилось слушать лекции Лины Костенко. Когда она шла по коридору к аудитории, представлялась весьма суровой, даже неприступной. Тонкие черты лица, сжатые губы - до мимических складок, и острый взгляд усиливали это ощущение. Но когда она начинала говорить, ее лицо менялось, оно как бы открывалось, осветлялось и зацветало улыбкой, глаза светились, как звезды Я никогда не видела, чтобы так менялось лицо человека - от замкнутости к абсолютной, чистой искренности. Она говорила о любви ...

Даже если она говорила о своем непростом пути поиска и науки: сначала Киевский педагогический, затем - Московский литературный - она говорила о любви.

И даже когда говорила о своем и не только о свое шестидесятництве, и это было - о любви.

И даже - когда о диссидентстве.

О годах вынужденного молчания.

О запрете ее произведений, о преследовании, о травле.

Она говорила, что все и делала во имя любви, которая дала ей крылья и силу победить все испытания и создать мировые литературные шедевры.

Лина Костенко имела и имеет собственный взгляд на все: ни премии, ни награды, ни другие блага не интересовали ее на длинном жизненном пути. Хотя путь ее был кое-где очень опасным: шестидесятница, одна из основных фигур в "черных" компартийных списках, защитница Вячеслава Черновола, человек, которого советская цензура запрещала печатать. Она - наша совесть, совесть нашей нации, потому что не молчала в сложные для Украины времена, ни пряталась ни за чьи спины и ничего и никого не боялась. Отказалась от звания Героя Украины - "политической бижутерии не ношу".

Хотя Лина Костенко, несмотря на свою миссию и имя, мало говорит о себе лично и совсем не афиширует свои дела, мы знаем о ней много, потому что интересуемся. О ней невозможно не интересоваться, и, наверное, нет ни одного украинца, кто бы не знал ее имя и хотя бы нескольких ее произведений. Большинство, конечно, может наизусть декламировать "Страшні слова, коли вони мовчать", або Життя іде, і все без коректур", "А буває - ідеш по світу" или декламировать "Марусю Чурай".

А кто знает творчество человека, то, логично, интересуется его жизнью, ее биоргафичнимы данными, поэтому не будем останавливаться - пойдем дальше!

Еспресо.TV предлагает в этот праздничный, юбилейный день вспомнить интимную лирику Лины Костенко, понять ее философию любви и концепцию любви в ее творчестве. Быть такого не может, чтобы такие стихи писались просто так: талантливый человек - своего рода пророк, а Лина Костенко - и подавно! Значит - она говорит о нас, для нас, дает нам ответы на самые сокровенные вопросы, утешает, объясняет. И прививает росток любви, что так необходимо нам всем сейчас.

"Моя любове! Я перед тобою!"

Ее поэзия о любви поражает в самое сердце и очень волнует. Причем таких стихов у нее очень много, они фактически в каждом сборнике. И что интересно: она пишет очень интимные исповеди, очень волнующие, буквально такие, что отражаются не в голове, не в сознании, а в той части, которую мы называем душой. Но в них - ни одного намека на автобиографичность, на личное, на конкретного счастливого избранника. Такое впечатление, что она обобщает весь опыт человечества своими лирическими строками.

Спини мене отямся і отям

така любов буває раз в ніколи

вона ж промчить над зламаним життям

за нею ж будуть бігти видноколи

вона ж порве нам спокій до струни

вона ж слова поспалює вустами

спини мене спини і схамени

ще поки можу думати востаннє

ще поки можу але вже не можу

настала черга й на мою зорю

чи біля тебе душу відморожу

чи біля тебе полум'ям згорю.

Идеализация любви

Лина Костенко избегает описания телесного контакта в стихах, все направлено на идеализацию любви. То есть любовь - чистая, любовь благородная, любовь вечная! Во многих стихах поэтессы в основе лежит конфликт между мыслью и чувством ("Напитись голосу твого", "Я дуже тяжко Вами відболіла", "Я кину все. Я вірю в кілометри", "Це не чудо, це чад…").

Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того.

Завмерти, слухати, не дихать,

Зненацька думку перервать.

Тієї паузи безвихідь

Красивим жартом рятувать.

Слова натягувать, як луки,

Щоб вчасно збити на льоту

Нерозшифрованої муки

Невідворотну німоту.

Триматись вільно й незалежно,

Перемовчати: хто кого.

І так беззахисно й безмежно

Чекати голосу твого.

Галина Бабицкая, учительница украинского языка и литературы, много лет параллельно занимается литературным просвещением - не только в школе. Поэтому из собственных наблюдений говорит, что Лину Костенко читают много и вдохновенно - читают и делятся впечатлениями от прочитанного. Интимная лирика - особая страница ее творчества - любимая среди читателей.

"Философия любви часто раскрывается в в натуральной доходчивой форме, идет в ряду воспоминаний, потому что так ближе сердцу, - говорит Галина Бабицкая. - Каждому читателю бросается в сердце глубинная манера размышлений в промежутке" от когда-то к сейчас или сейчас ". Как вот наблюдаем в поэзии "Недумано, негадано…", "Ти пам’ятаєш, ти прийшов із пристані", "Біля білої вежі…") Природа, заряженная энергией любовного чувства, возвышает. Влюбленные - как за чертой реальности в сферу вечности, недосягаемости ".

"Бессловесный порыв, отражающий стадию интуитивного познания, сфере вечности подсознательного чувства целостности, полноты и сравнивается с любовью. Трактовка которой заключается в объединении разрозненных частиц в крупные, космические измерения .. Недаром в самый яркий момент любовь превращается в мгновение прикосновения к Вселенной. Следует отметить, что в художественном мире Лины Костенко оприявнюються новые грани феномена любви. Любви отведена роль Абсолюта, надежды на духовное бессмертие, то есть космос нашего понимания Божьего измерением мира - "Божевілля моє, божемилля…", "Сади стояли в білому наливі", - добавляет Галина Бабицкая.

Читайте также: "Життя іде, и все без коректур". 10 стихов Лины Костенко, которые больше всего поражают и сильнее всего волнуют

Три любви Лины Костенко

Мужчины ей посвящали целые оды! Она смущала, вдохновляла и окрыляла! Читала, что даже Василий Симоненко был влюблен в талантливую красавицу Лину. А Дмитрий Павлычко с присущим ему лиризмом рассказывал, что долго сохранял (возможно, и сохраняет) коробочку спичек, чтобы прикурить ей сигарету. "Она была экстравагантной ..." - вспоминал как-то ...

О мужчинах Лины Костенко мы знаем мало по той же причине - она этого не афишировала.

Посещая литературную сиудию журнала "Днепр", еще во время учебы в пединституте, Лина познакомилась с Николаем Руденко. Двое красивых умных людей - Лина и Николай. Она на десять лет моложе - похожа на школьницу, он - известный в то время общественный деятель, писатель, философ, красавец .. Взгляды Лины Костенко и Николая Руденко вели "настольный теннис разговоров" на "Вы", от чего "огнем молчания занялось" , виртуозно воспроизведены в поэзии "Пинг понг". Лаконичной психологической новелле, в которой легко угадывается прототип - Николай Руденко - есть поэзия "У Храмах Кабінетної Нудьги".



Твої реальні обриси двояться.

Боюсь на тебе подивитись. Бо

таких очей не можна не боятись.

Душа шукає слів, як молитов.

До синіх вікон туляться дерева.

О, ця побожність, схожа на любов,

очей повільних ласка мигдалева!

А очі ближніх – зведені курки,

і душі в нас беззахисні, як тири.

Ти думаєш, у Тебе дві руки,

а в Тебе дві, і ще крім них чотири.

У Храмах Кабінетної Нудьги

вони з надпліччя виростають хижо

і відливають бронзою жаги

і сріблом заворожених наближень.

Повзе гадюка в чорний телефон.

Мигтять людей столикі дублікати.

А я стою. І це мій марафон –

самій від себе безвісти тікати.

Ми розмовляєм сухо недарма.

Такі чужі. А ти при всіх натомість

незримо обнімаєш чотирма

мою незриму світлу непритомність.

І дві мене, прозорі від безсонь,

на перехресті вічності й вівторка,

стоять під тінню бронзових долонь,

одна – Твоя, а друга – недоторка.

Пінг-понг

– добридень –

– здрастуйте –

– як справи? –

– спасибі – добре – як у вас? –

– робота – літо – спека – спрага –

– а настрій? –

– добре –

– все гаразд –

– неправда – очі –

– вам здалося –

– ви зблідли –

– обережно – м’яч! –

вогнем мовчання зайнялося –

схрестились погляди – пробач –

кажи слова легкі й порожні –

кажи їх знов – кажи їх знов! –

а так так дивитися не можна –

в настільнім тенісі розмов!

Такая история любви в стихах ... Однако Руденко был женат и имел детей, поэтому Лина сумела отказаться от первого бурного ослепления любовью.

Писательница была дважды замужем. Первый брак с Ежи-Яном Пахлевским, который стал отцом дочери писательницы Оксаны Пахлевской. Она с ним познакомилась в Московском институте.

Сади стояли в білому наливі.

Іскрив зеніт, як вольтова дуга.

А ми були безсмертні, бо щасливі.

За нами пам'ять руки простяга -

писала тогда.

Но оставить свою землю, ехать с ним она так и не решилась.

Я люблю, коханий, Київ і Варшаву,

Але Батьківщина в кожного одна.

Наверное, от того невероятного ощущения родились эти строки:

А тепер... Що тепер? Моє серце навіки стерпне.

На пожежах печалі я пам'ять свою обпалю.

Якби ти знав, як солодко, як нестерпно,

і як спочатку я тебе люблю!

Затем Лина Костенко имела отношения с Аркадием Добровольским, писателем и переводчиком, который прошел сталинские лагеря. Тогда поэтессе было 28, а ему - 48. В целом он был осужден трижды. Он работал в сценарном отделе киностудии им. Александра Довженко, зарабатывая переводами художественной литературы. Они здесь и познакомились.

Второй брак Лина Костенко взяла с директором киностудии имени Довженко Василием Цвиркуновым. Вместе они прожили 25 лет, воспитывали сына Василия.

Они познакомились в 1963 году. Сквозь неистовый осуждение общества они совместно пошли по жизни. Он был инвалидом без ноги, на стареньком "Запорожце" вместе с новой женой объехал всю Украину, показал Лине величие родной страны. В трудное время двое безработных должны были жить очень скромно. Последние годы совместной жизни супругов были тяжелыми: муж пережил несколько инсультов, но держался, как настоящий рыцарь.

Каждый из этих мужчин занял надлежащее место в жизни выдающейся писательницы Лины Костенко. Они тревожили, внушали беспокойство и покой, радовали и огорчали. Но - подносили и вдохновляли! Вот на такие поэзии, многие из которых уже стали песнями.

Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни.

Лиш не зроби слухняною рабою,

не ошукай і крил не обітни!

Не допусти, щоб світ зійшовся клином,

і не приспи, для чого я живу.

Даруй мені над шляхом тополиним

важкого сонця древню булаву.

Не дай мені заплутатись в дрібницях,

не розміняй на спотички доріг,

бо кості перевернуться в гробницях

гірких і гордих прадідів моїх.

І в них було кохання, як у мене,

і від любові тьмарився їм світ.

І їх жінки хапали за стремена,

та що поробиш, – тільки до воріт.

А там, а там... Жорстокий клекіт бою

і дзвін мечів до третьої весни...

Моя любове! Я перед тобою.

Бери мене в свої блаженні сни.

І як тепер тебе забути?

Душа до краю добрела.

Такої дивної отрути

я ще ніколи не пила

Такої чистої печалі,

Такої спраглої жаги,

Такого зойку у мовчанні,

Такого сяйва навкруги.

Такої зоряної тиші.

Такого безміру в добі!..

Це, може, навіть і не вірші,

А квіти, кинуті тобі.

Спини мене отямся і отям

така любов буває раз в ніколи

вона ж промчить над зламаним життям

за нею ж будуть бігти видноколи

вона ж порве нам спокій до струни

вона ж слова поспалює вустами

спини мене спини і схамени

ще поки можу думати востаннє

ще поки можу але вже не можу

настала черга й на мою зорю

чи біля тебе душу відморожу

чи біля тебе полум'ям згорю.

***

Я дуже тяжко Вами відболіла.

Це все було як марення, як сон.

Любов підкралась тихо, як Даліла,

А розум спав, довірливий Самсон.

Тепер пора прощатися нам. Будень.

На білих вікнах змерзли вітражі.

І як ми будем, як тепер ми будем?!

Такі вже рідні, і такі чужі.

Ця казка днів – вона була недовгою.

Цей світлий сон – пішов без вороття.

Це тихе сяйво над моєю долею! –

Воно лишилось на усе життя.

Я ніколи не звикну,

Я не вмію до тебе звикати.

Це за примхи мої ти так гарно мене покарав.

І приходять світанки, щоденних турбот адвокати

І несуть під пахвою тисячі різних справ.

Я кажу їм: світанки! Все на світі таке муруге,

Урожай суєти – залишається тільки стерня.

Скільки ми милувались! І кожного разу – вдруге!

Стільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня.

***

Розкажу тобі думку таємну,

дивний здогад мене обпік:

я залишуся в серці твоєму

на сьогодні, на завтра, навік.

І минатиме час, нанизавши

сотні вражень, імен і країн, –

на сьогодні, на завтра, назавжди! –

ти залишишся в серці моїм.

А чому? То чудна теорема,

на яку ти мене прирік.

То все разом, а ти – окремо.

І сьогодні, і завтра, й навік.

Возможно, именно это большое земное и одновременно неземное чувство, которое она сумела выразить в поэтическом слове, - любовь - не дало ей ничем осквернить душу и стать для нас "неразгаданным чудом", "невероятной птицей", "сказкой сказок", "голосом народа", "пилигримом вечности".

Поздравляем, дорогая наша юбилярша Лина Васильевна! Многая лета!