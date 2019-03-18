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"Життя іде, і все без коректур" 10 стихов Лины Костенко, которые больше всего впечатляют и больше всего волнуют

Сегодня - день рождения нашей легенды, живого классика Лины Костенко. Вспомним ее поэзию, которая поразит любое сердце

Сегодня Лине Костенко исполняется 89 лет. Нет необходимости перечислять регалии и заслуги нашего живого классика, реальной легенды, чрезвычайной женщины - о ней знают все. Она имела и имеет собственный взгляд на все: ни премии, ни награды, ни другие блага не интересовали ее на длинном жизненном пути. Хотя путь ее был иногда очень опасным: шестидесятница, одна из основных фигур в "черных" компартийных списках, защитница Вячеслава Черновола, человек, которого советская цензура запрещала печатать. Она - наша совесть, совесть нашей нации, потому что не молчала в сложные для Украины времена, ни пряталась ни за чьи спины и ничего и никого не боялась. Отказалась от звания Героя Украины - "политической бижутерии не ношу».

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Просто делаю свое дело, ведь призвание писателя - писать

Я не забуду впечатлений от своего первого открытия духовного и художественного мира этого человека - с тех пор, как моя учительница дала прочитать ее сборник "Неповторимость". Это было что-то вроде перезагрузки - не столько от возбужденного тематики, а от художественного мастерства, силы слова, красоты слов, которые с ее легкой творческой руки просто взлетали над нами, подносили и окрыляли.

Затем Лина Васильевна к нам на лекции приходила, в университет Шевченко - такая строгая, казалось, неприступная. Сжатые губы - слишком, до мимических складок. Не верилось, что в ней живет лирические душа. А когда начинала говорить - о поэзии, о всем, что ее побуждает писать, ее лицо открывалось - я еще не видела, чтобы так у кого-то открывалось лица: прояснялось, цвело, пело, глаза блестели.

А мы, филологи, которые, кажется, за словом в карман не должны лезть, вечером после пар собирались и читали ее стихи: кто читал - другие слушали, а когда чтение завершалось, никто не говорил ни слова. У нас не находилось слов, чтобы прокомментировать услышанное. Потому что это было невероятно, господствовали только эмоции, образы, картины.

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Я скорее дуба врежу, чем меня поставят на колени

Первый сборник у Лины Костенко - "Лучи земли" - еще школьные стихи, но глубокие, волнующие. Затем "Паруса" в 1958 году, "Путешествия сердца" (1961 г.). Это был поэтический прорыв, любовь с первого взгляда украинцев к талантливой поэтессе. Но следующий сборник - "Звездный интеграл" - 1962 была запрещен цензурой, и с тех пор имя Лины Костенко исчезло на 15 лет. Затем шестидесятники, диссидентство. В "ящик" писались "Берестечко", бессмертна "Маруся Чурай", которая была удостоена Шевченковской премии.

В 2010-м, после долгого молчания, писательница презентовала своим читателям и поклонникам прозаическую книгу "Записки украинского самашедшего" - книгу, которая сразу стала бестселлером.

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А несколько лет назад Лина Костенко присоединилась к гуманитарной акции "Второй фронт АТО" - передала защитникам свои книги и искренние пожелания.

В поэтическую десятку. 10 стихотворений-манифестов

Выбрать лучшее из лучшего непросто, но все же предлагаем вниманию читателей те стихи поэтессы, которые наиболее на слуху и на устах. Как у нас, так и за пределами нашей страны.

Душа человека - его крылья

"Крылья" - это известная часть большой поэзии Лины Костенко "Чайка на льдине". Главное в человеке - душа, которая имеет крылья. Духовно богатый человек может все, он летает, тогда он свободен и сильный.

А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина…
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.
У кого – з вірності у коханні.
У кого – з вічного поривання.
У кого – з щирості до роботи.
У кого – з щедрості на турботи.
У кого – з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає…
А крила має. А крила має!

Гениальный Богдан Ступка продекламировал поэзию, передав все эмоции и настроение Лины Костенко:

Украина - Божья красота

Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є — дорога, явори,
усе моє, все зветься — Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.

Мне нужно слово, а не слава

Слово для Лины Костенко, средство выражения себя, язык - это основа нации. "Нации умирают не от инфаркта", - писала она, а продолжение все знают ...

Страшні слова, коли вони мовчать
Страшні слова, коли вони мовчать,
коли вони зненацька причаїлись,
коли не знаєш, з чого їх почать,
бо всі слова були уже чиїмись.

Хтось ними плакав, мучивсь, болів,
із них почав і ними ж і завершив.
Людей мільярди і мільярди слів,
а ти їх маєш вимовити вперше!

Все повторялось: і краса, й потворність.
Усе було: асфальти й спориші.
Поезія – це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі.

Человеку бойся душу обмануть. О жизни как она есть

Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
і ми живем уже після потопу.

Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, – час.
А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цю землю завжди бачили в цвітінні.

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде.

Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш – то уже навіки.

Война ...Тут обелісків ціла рота.
Стрижі над кручею стрижуть.
Високі цвинтарні ворота
високу тишу стережуть.
Звання, і прізвища, і дати.
Печалі бронзове лиття.
Лежать наморені солдати,
а не проживши й півжиття!
Хтось, може, винен перед ними.
Хтось, може, щось колись забув.
Хтось, може, зорями сумними
у снах юнацьких не побув.
Хтось, може, має яку звістку,
які несказані слова…
Тут на одному обеліску
є навіть пошта польова.

Человек - природа - память

Дзвенять у відрах крижані кружальця. 
Село в снігах, і стежка ані руш. 
Старенька груша дихає на пальці, 
їй, певно, сняться повні жмені груш.
Їй сняться хмари і липневі грози, 
чиясь душа, прозора при свічі.
А вікна сплять, засклив мороз їм сльози. 
У вирій полетіли рогачі.
Дощу і снігу наковтався комин, 
і тин упав, навіщо городить?
Живе в тій хаті сивий-сивий спомин, 
улітку він під грушею сидить.
І хата, й тин, і груша серед двору,
і кияшиння чорне де-не-де,
все згадує себе в свою найкращу пору.
І стежка, по якій вже тільки сніг іде...

Моя любовь! Я перед тобой

Моя любове! Я перед тобою.
Бери мене в свої блаженні сни.
Лиш не зроби слухняною рабою,
не ошукай і крил не обітни!
Не допусти, щоб світ зійшовся клином,
і не присни, для чого я живу.
Даруй мені над шляхом тополиним
важкого сонця древню булаву.
Не дай мені заплутатись в дрібницях,
не розміняй на спотички доріг,
бо кості перевернуться в гробницях
гірких і гордих прадідів моїх.
І в них було кохання, як у мене,
і від любові тьмарився їм світ.
І їх жінки хапали за стремена,
та що поробиш,– тільки до воріт.
А там, а там... Жорстокий клекіт бою
і дзвін мечів до третьої весни...
Моя любове! Я перед тобою.
Бери мене в свої блаженні сни.


За все благодарим! Счастливые - потому что живем

Вечірнє сонце, дякую за день!
Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
і за волошку в житі золотому.
За твій світанок, і за твій зеніт,
і за мої обпечені зеніти.
За те, що завтра хоче зеленіть,
за те, що вчора встигло одзвеніти.
За небо в небі, за дитячий сміх.
За те, що можу, і за те, що мушу.
Вечірнє сонце, дякую за всіх,
котрі нічим не осквернили душу.
За те, що завтра жде своїх натхнень.
Що десь у світі кров ще не пролито.
Вечірнє сонце, дякую за день,
за цю потребу слова, як молитви.

 

... Сколько лет люблю, а влюбляюсь в тебя каждый день. Любовь как светспини мене отямся і отям
така любов буває раз в ніколи
вона ж промчить над зламаним життям
за нею ж будуть бігти видноколи
вона ж порве нам спокій до струни
вона ж слова поспалює вустами
спини мене спини і схамени
ще поки можу думати востаннє
ще поки можу але вже не можу
настала черга й на мою зорю
чи біля тебе душу відморожу
чи біля тебе полум'ям згорю.
 
І як тепер тебе забути?
Душа до краю добрела.
Такої дивної отрути 
я ще ніколи не пила
Такої чистої печалі,
Такої спраглої жаги,
Такого зойку у мовчанні,
Такого сяйва навкруги.
Такої зоряної тиші.
Такого безміру в добі!..
Це, може, навіть і не вірші, 
А квіти, кинуті тобі.

Поэт - это не только сборники (слава Богу, опубликованные). Это и тесты, положенные на музыку, и иллюстрации художников к непревзойденным словам. И поэтические вечера при полных залах или выезды подальше от столицы на художественные, и не только, мероприятия. И публичные выступления зпри важных обстоятельств в жизни страны. И тот уровень, когда твои строки цитируют. Цитируем же нашего живого классика. Многая лета и вдохновения, Лина Васильевна!

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