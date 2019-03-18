"Життя іде, і все без коректур" 10 стихов Лины Костенко, которые больше всего впечатляют и больше всего волнуют

19 марта, 2019, 08:27

Татьяна Зинченко

Сегодня - день рождения нашей легенды, живого классика Лины Костенко. Вспомним ее поэзию, которая поразит любое сердце

Сегодня Лине Костенко исполняется 89 лет. Нет необходимости перечислять регалии и заслуги нашего живого классика, реальной легенды, чрезвычайной женщины - о ней знают все. Она имела и имеет собственный взгляд на все: ни премии, ни награды, ни другие блага не интересовали ее на длинном жизненном пути. Хотя путь ее был иногда очень опасным: шестидесятница, одна из основных фигур в "черных" компартийных списках, защитница Вячеслава Черновола, человек, которого советская цензура запрещала печатать. Она - наша совесть, совесть нашей нации, потому что не молчала в сложные для Украины времена, ни пряталась ни за чьи спины и ничего и никого не боялась. Отказалась от звания Героя Украины - "политической бижутерии не ношу».

Просто делаю свое дело, ведь призвание писателя - писать

Я не забуду впечатлений от своего первого открытия духовного и художественного мира этого человека - с тех пор, как моя учительница дала прочитать ее сборник "Неповторимость". Это было что-то вроде перезагрузки - не столько от возбужденного тематики, а от художественного мастерства, силы слова, красоты слов, которые с ее легкой творческой руки просто взлетали над нами, подносили и окрыляли.

Затем Лина Васильевна к нам на лекции приходила, в университет Шевченко - такая строгая, казалось, неприступная. Сжатые губы - слишком, до мимических складок. Не верилось, что в ней живет лирические душа. А когда начинала говорить - о поэзии, о всем, что ее побуждает писать, ее лицо открывалось - я еще не видела, чтобы так у кого-то открывалось лица: прояснялось, цвело, пело, глаза блестели.

А мы, филологи, которые, кажется, за словом в карман не должны лезть, вечером после пар собирались и читали ее стихи: кто читал - другие слушали, а когда чтение завершалось, никто не говорил ни слова. У нас не находилось слов, чтобы прокомментировать услышанное. Потому что это было невероятно, господствовали только эмоции, образы, картины.

Я скорее дуба врежу, чем меня поставят на колени

Первый сборник у Лины Костенко - "Лучи земли" - еще школьные стихи, но глубокие, волнующие. Затем "Паруса" в 1958 году, "Путешествия сердца" (1961 г.). Это был поэтический прорыв, любовь с первого взгляда украинцев к талантливой поэтессе. Но следующий сборник - "Звездный интеграл" - 1962 была запрещен цензурой, и с тех пор имя Лины Костенко исчезло на 15 лет. Затем шестидесятники, диссидентство. В "ящик" писались "Берестечко", бессмертна "Маруся Чурай", которая была удостоена Шевченковской премии.

В 2010-м, после долгого молчания, писательница презентовала своим читателям и поклонникам прозаическую книгу "Записки украинского самашедшего" - книгу, которая сразу стала бестселлером.

А несколько лет назад Лина Костенко присоединилась к гуманитарной акции "Второй фронт АТО" - передала защитникам свои книги и искренние пожелания.

В поэтическую десятку. 10 стихотворений-манифестов

Выбрать лучшее из лучшего непросто, но все же предлагаем вниманию читателей те стихи поэтессы, которые наиболее на слуху и на устах. Как у нас, так и за пределами нашей страны.

Душа человека - его крылья

"Крылья" - это известная часть большой поэзии Лины Костенко "Чайка на льдине". Главное в человеке - душа, которая имеет крылья. Духовно богатый человек может все, он летает, тогда он свободен и сильный.

А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари.

В цьому, напевно, правда пташина…

А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,

А з правди, чесноти і довір'я.

У кого – з вірності у коханні.

У кого – з вічного поривання.

У кого – з щирості до роботи.

У кого – з щедрості на турботи.

У кого – з пісні, або з надії,

Або з поезії, або з мрії.

Людина нібито не літає…

А крила має. А крила має!

Гениальный Богдан Ступка продекламировал поэзию, передав все эмоции и настроение Лины Костенко:

Украина - Божья красота

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є — дорога, явори,

усе моє, все зветься — Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

Мне нужно слово, а не слава

Слово для Лины Костенко, средство выражения себя, язык - это основа нации. "Нации умирают не от инфаркта", - писала она, а продолжение все знают ...

Страшні слова, коли вони мовчать

Страшні слова, коли вони мовчать,

коли вони зненацька причаїлись,

коли не знаєш, з чого їх почать,

бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучивсь, болів,

із них почав і ними ж і завершив.

Людей мільярди і мільярди слів,

а ти їх маєш вимовити вперше! Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія – це завжди неповторність,

якийсь безсмертний дотик до душі.

Человеку бойся душу обмануть. О жизни как она есть

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, – час.

А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі,

а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,

щоб тільки неба очі голубі

цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур,

щоб ці слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш – то уже навіки.

Война ...Тут обелісків ціла рота.

Стрижі над кручею стрижуть.

Високі цвинтарні ворота

високу тишу стережуть.

Звання, і прізвища, і дати.

Печалі бронзове лиття.

Лежать наморені солдати,

а не проживши й півжиття!

Хтось, може, винен перед ними.

Хтось, може, щось колись забув.

Хтось, може, зорями сумними

у снах юнацьких не побув.

Хтось, може, має яку звістку,

які несказані слова…

Тут на одному обеліску

є навіть пошта польова.

Человек - природа - память

Дзвенять у відрах крижані кружальця.

Село в снігах, і стежка ані руш.

Старенька груша дихає на пальці,

їй, певно, сняться повні жмені груш.

Їй сняться хмари і липневі грози,

чиясь душа, прозора при свічі.

А вікна сплять, засклив мороз їм сльози.

У вирій полетіли рогачі.

Дощу і снігу наковтався комин,

і тин упав, навіщо городить?

Живе в тій хаті сивий-сивий спомин,

улітку він під грушею сидить.

І хата, й тин, і груша серед двору,

і кияшиння чорне де-не-де,

все згадує себе в свою найкращу пору.

І стежка, по якій вже тільки сніг іде...

Моя любовь! Я перед тобой

Моя любове! Я перед тобою.

Бери мене в свої блаженні сни.

Лиш не зроби слухняною рабою,

не ошукай і крил не обітни!

Не допусти, щоб світ зійшовся клином,

і не присни, для чого я живу.

Даруй мені над шляхом тополиним

важкого сонця древню булаву.

Не дай мені заплутатись в дрібницях,

не розміняй на спотички доріг,

бо кості перевернуться в гробницях

гірких і гордих прадідів моїх.

І в них було кохання, як у мене,

і від любові тьмарився їм світ.

І їх жінки хапали за стремена,

та що поробиш,– тільки до воріт.

А там, а там... Жорстокий клекіт бою

і дзвін мечів до третьої весни...

Моя любове! Я перед тобою.

Бери мене в свої блаженні сни.



За все благодарим! Счастливые - потому что живем

Вечірнє сонце, дякую за день!

Вечірнє сонце, дякую за втому.

За тих лісів просвітлений Едем

і за волошку в житі золотому.

За твій світанок, і за твій зеніт,

і за мої обпечені зеніти.

За те, що завтра хоче зеленіть,

за те, що вчора встигло одзвеніти.

За небо в небі, за дитячий сміх.

За те, що можу, і за те, що мушу.

Вечірнє сонце, дякую за всіх,

котрі нічим не осквернили душу.

За те, що завтра жде своїх натхнень.

Що десь у світі кров ще не пролито.

Вечірнє сонце, дякую за день,

за цю потребу слова, як молитви.

... Сколько лет люблю, а влюбляюсь в тебя каждый день. Любовь как светспини мене отямся і отям

така любов буває раз в ніколи

вона ж промчить над зламаним життям

за нею ж будуть бігти видноколи

вона ж порве нам спокій до струни

вона ж слова поспалює вустами

спини мене спини і схамени

ще поки можу думати востаннє

ще поки можу але вже не можу

настала черга й на мою зорю

чи біля тебе душу відморожу

чи біля тебе полум'ям згорю.



І як тепер тебе забути?

Душа до краю добрела.

Такої дивної отрути

я ще ніколи не пила

Такої чистої печалі,

Такої спраглої жаги,

Такого зойку у мовчанні,

Такого сяйва навкруги.

Такої зоряної тиші.

Такого безміру в добі!..

Це, може, навіть і не вірші,

А квіти, кинуті тобі.

Поэт - это не только сборники (слава Богу, опубликованные). Это и тесты, положенные на музыку, и иллюстрации художников к непревзойденным словам. И поэтические вечера при полных залах или выезды подальше от столицы на художественные, и не только, мероприятия. И публичные выступления зпри важных обстоятельств в жизни страны. И тот уровень, когда твои строки цитируют. Цитируем же нашего живого классика. Многая лета и вдохновения, Лина Васильевна!