Виталий Портников: Государство нужно, чтобы выжить

17 марта, 2020, 15:00

Портников Виталий

Самое опасное, что сейчас может сделать президент Зеленський – это попытаться прикрыть экономическую и социальную катастрофу политическими репрессиями и популистскими заявлениями

Экономический и социальный кризис – не результат пандемии. Это результат выбора украинцев в 2019 году. Уже тогда можно было с абсолютной уверенностью предсказать последствия эксперимента, на который решились украинцы. Ведь на самом деле ничего сложного нет. Одни хотят поэксперементировать, что будет со страной и с ними самими, если избрать президентом человека, который никогда не занимался политикой и по тем же принципам компетентности сформировать парламент и правительство. А другие точно знают, что будет катастрофа. Просто когда катастрофа случается, одни не хотят понимать, почему она произошла и не хотят отвечать за последствия своего собственного эксперимента, а другие прекрасно понимают причины кризиса.

Это, однако, не отменяет поисков ответа на вопрос – что делать всем пассажирам этого стремительно тонущего корабля в эпоху пандемии. Ведь украинцам "не повезло" трижды – и с избирателем, и с властью, и с вирусом.

Владимир Зеленский обращается за помощью к олигархам. Что ж, олигархи страну не спасут. Это ведь не настоящий большой бизнес. Это люди, благосостояние которых в полной мере зависит от устойчивости государства. Они зарабатывают прежде всего на своем симбиозе с властью. Да, они могут финансировать вооруженные отряды, как Коломойский и покупать машины скорой помощи, как Ахметов. Но экономика – это не про них.

Выход, как всегда один – западная помощь. То есть внешнее управление – при том, что мало кому сегодня есть дело до Украины. И, тем не менее, никому не хочется, чтобы наша страна превратилась в европейский Афганистан.

Для получения этой внешней помощи необходимо, чтобы власть старательно следовала указаниям кредиторов и отказалась от симбиоза с олигархами. Для сохранения стабильности в стране – национальное единство, а не политические репрессии. Нужно вспомнить: это очень слабое государство. И когда оно начинает превращаться в инструмент для репрессий, оно рушится.

А, между тем, наши правоохранительные органы нам нужны. Нужны просто потому, что социальные проблемы, которые связаны с экономическим кризисом и пандемией, могут привести к всплеску преступности. Вот о чем нужно думать в самую первую очередь. Наше государство нужно нам всем, в том числе и президенту, не для сохранения его власти – понятно, что мы уже на пути к досрочным выборам и смена власти неизбежна.

Наше государство нужно нам всем, чтобы выжить. Это и так будет очень нелегко.