Украинская элита: отрицательный отбор в действии

11 марта, 2020, 12:19

Элита - одно из тех слов, которые уже вызывают оскомину в информационном пространстве. Всем надоело слышать о хорошей национальной элите, которую нам надо "воспитать", и плохой элите, которую даже элитой называть не хочется, но которая реально определяет содержание политических, экономических и культурных процессов в стране

Хотелось бы даже слово какое-нибудь новое найти для обозначения той привилегированной группы (точнее совокупности групп), от которой зависит жизнь, успех, благосостояние, здоровье остальных членов общества.

Но оно действительно зависит - от их морали, мотивации делать добро для всех, квалификации, патриотизма. Ведь большинство общественных норм и ценностей, наш коллективный вектор движения определяются именно поведением, решениями, вкусами, жизненными приоритетами этого узкого круга людей, которые не сидят уже на высоком замковом холме, а не заседают за круглым рыцарским столом, не произносят воскресные проповеди на кафедре.

Вместо этого они встречаются в саунах и ресторанах, контролируют оффшорные счета, определяют, что нам покажет в прайм-тайм популярный телевизионный канал. То есть, элита существует, и нам важно понять, почему она у нас такая, а не другая.

Если бы кто-то в конце 90-х годов сказал, что иконой отечественной национал-демократии будет Петр Порошенко , главным борцом за социальную справедливость и право украинского на собственную землю - Юлия Тимошенко , известным радикалом страны - Олег Ляшко , лидером прогрессивной партийной фракции в парламенте Вячеслав Вакарчук, а президентом Украины капитан команды КВН "95 квартал" Владимир Зеленский , то такой человек получил бы лавры самого смелого украинского фантаста и драматурга-абсурдиста одновременно. Точнее, это было бы воспринято как неоправданно злая шутка. Казалось, что Украина такого точно не заслуживала.

Как так случилось? Куда делись лучшие, и почему с каждым новым политическим циклом наша элита (и мы вместе с ней) пробивает очередное "дно" цинизма, безответственности и неэффективности?

Когда-то Виктор Андреевич Ющенко сказал своему окружению крылатую фразу: я вас, мол, на помойке подобрал. И это ключ к разгадке феномена отрицательного отбора нашей элиты.

Почему бывший президент не выбирал лучших на тот момент членов общества - наиболее профессиональных, порядочных, креативных представителей различных отраслей и сфер? Ответ имеет три составляющие: 1) потому что ими труднее управлять; 2) потому что они могли проявить несогласие с определенными решениями или же порядками "барского двора"; 3) потому что и без них можно достигать политического результата (как казалось тогда В.А.).

И эти три аргумента действовали при всех президентах. Соответственно, установились неписаные правила политического тимбилдинга: преданность - главное, ум и креативность - не желательны, независимость - зло.

Эти правила политического самосохранения наших лидеров "написаны кровью", и не только в фигуральном смысле. Последним, кто экспериментировал с яркими личностями в своей команде, был Леонид Данилович Кучма. Пинзеник, Марчук, Лазаренко, Кирпа, Кравченко, Ющенко не оправдали его надежд, а наоборот стали угрозой для личной власти главы государства, а затем и для безопасности и благосостояния его клана. Поэтому в итоге всех их заменили Азаров, Пинчук и Медведчук.

Помаранчевая команда Виктора Ющенко уже практически не имела в своем составе самостоятельных и мотивированных политиков. За исключением Юлии Тимошенко. Это исключение и стал роковым.

Кого набрала в свою "штурмовую бригаду" Юлия Владимировна перед, казалось бы, неизбежным президентством 2010 года, можно отследить сегодня по тому, где оказались члены команды БЮТ образца 2009 года в течение следующего десятилетия.

Шутки о том, что в Макеевке во времена Януковича отлавливали бомжей и таксистов, чтобы дать депутатский мандат или административную должность в Киеве, отражают очевидный факт: донецкие откровенно строили свою власть по мафиозному принципу. Чужих там не было, и быть не могло. Разве что на правах обслуги. Впрочем, пришлось пойти на определенные компромиссы с днепропетровским кланом и группой Фирташа, что в итоге и погубило донецкий "тысячелетний рейх".

Постмайданная власть довела принцип "доверяй своим" до крайности. В команде президента Порошенко не нашлось места ни одному политику с амбициями, за исключением разве что Юрия Луценко. Властный центр окружали "дети и слуги", в классических традициях феодализма.

У Владимира Зеленского ситуация вообще парадоксальная. Кроме "95 квартала", у него вообще нет людей, которым бы он мог доверять. Поэтому создается впечатление, что после трудоустройства всех членов творческого коллектива власть руководствуется при кадровых назначениях санитарным принципом "не навреди". То есть не назначь кого-то, кто может оказаться умнее, компетентнее и честнее тебя.

Как видим, система отрицательного отбора политической элиты работает в Украине давно и с каждым изменением власти только совершенствует свои механизмы.

Я уже не говорю о средних и низших уровнях наших элитных иерархий. Такой деградации депутатского корпуса и партийных сред, такой тотальной дискредитации сообщества судей и правоохранителей, и такого снижения моральной и интеллектуальной планки в сферах образования, науки, культуры, общественной коммуникации очень трудно было ожидать в начале трансформационного периода.

Но почему?

У нас же демократия, а ее главный принцип - свободная политическая конкуренция. Согласно классической рыночной теории, в конкурентной борьбе побеждает сильнейший. Единственное, что в сфере политики "сильнее" не всегда означает лучше. Иногда это означает "хитрее", "беспринципнее", "обманчивие", и об этом, кстати, предупреждал еще Аристотель, говоря о рисках и угрозах демократии.

Мы вообще подменили государство и национальные интересы рынком. У нас на уровне политической элиты не понимают разницу между предпринимательством и государственной деятельностью. В том же ряду - набор на государственные должности успешных бизнесменов.

Примечательно, что базой для обучения будущих депутатов "Слуги народа" выбрали Киевскую школу экономики. Экономики в смысле economics. А в сфере economics главное - это выгода, прибыль, победа над конкурентом (этому и учит Т.Милованов на известных видео).

Как следствие, у нас немощные общественные институты, нефункционирующие нормы и слишком гибкая общественная мораль. В этих условиях вся социальная организация держится на лице человека, наделенного властью. И этот человек должен принимать решения и справляться с проблемами, которые под силу только настоящим национальным лидерам.

Но этих лидеров нету. На месте лидеров оказываются имитаторы, которых занесло на высшие ступени ветром перемен, или, что более реалистично для нашей ситуации, волей теневых манипуляторов, которые сосредоточили под своим контролем основные ресурсы (деньги, силовые структуры, медиа).

Кому выгодна инволюция государства и деградация элиты? В первую очередь, нашей отечественной олигархии, которая монополизировала каналы утилизации национальных богатств и выдавливает из территории своего паразитирования уже последнее.

Политики, которых она берет себе на службу, на самом деле ничего не решают. Их роль - декоративная, так и команду они подбираются под эту имитационную функцию. Вот почему им не нужны рядом умные, порядочные и амбициозные. Такие могут сломать игру.

Имитационные властные корпорации, к тому же, создаются на временной основе. Сегодня спрос на "национальную идею" - быстро слепили блок патриотов. Завтра надо будет "преодолевать кризис" - есть правительство прагматиков-технократов. Захотелось чего-то радикального - и такая опция есть на нашем политическом рынке.

Задача тех, кого мы считаем элитой - создавать видимость. И эта видимость не может быть длительной. Поэтому вместо кадровых партий, программ и идеологий у нас работают имиджевые интервью, мотивационные ролики, политические слоганы и яркие билборды во время выборов (на этих билбордах уже нет предложений, а скоро будет и слов, останутся только фото, или фамилии, или рунические знаки).

Неужели вы думаете, что в такой политической системе может сформироваться ответственная, компетентная, объединенная общими целями и ценностями национальная элита?