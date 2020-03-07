8 марта, 2020, 10:08

Николай Княжицкий

Неделя перезагрузок власти: почему Зеленский отправил в отставку "своего на 100%" генпрокурора и правительство "новых лиц". Почему разваливается "дримтим" президента, а он постепенно превращается в диктатора

Вы, наверное, помните интересную фотографию, которую, мне кажется, в свое время сам Владимир Зеленский разместил у себя в фейсбуке: стоят они вчетвером - первым Данилюк, потом Рябошапка, потом стоит сам Зеленский, а рядом с ним Баканов. Было это, кажется, где-то в Париже. Dream Team (команда мечты, англ. - ред.) подписал тогда это фото Зеленский.

Думаю, что и для Данилюка, и для Рябошапки это тоже было воплощением определенной мечты. Казалось им, что власть уже в руках: взяли такого неопытного, зеленого, без взглядов и без ценностей, но веселого и юморного Владимира Зеленского, и сейчас вместе с ним будут строить новую Украину. И вся власть будет у них в руках. Ездили они по западным столицам, на блестящем английском уверяли западных лидеров, какие замечательные реформы будет проводить Владимир Зеленский.

Выдумывали. Потому что никаких реформ Владимир Зеленский проводить не собирался. Может даже не потому, что не хотел, а потому, что не понимал ради чего, не понимал, какие именно реформы будут, не понимал в какую сторону будет двигаться Украина.

Чем руководствовался Зеленский, когда шел к власти? Фартовый, говорили о нем. Вот-вот сейчас он придет и, такой фартовый, договорится с Путиным, прекратит стрелять, все его будут любить, и на Западе, и на Востоке... Но мир построен иначе.

И вот уже сам Рябошапка, вслед за Данилюком, покидает свой пост. Когда Рябошапка только пришел на должность, то делал все, чтобы угодить Зеленскому - не только во время международных переговоров, но и как Генеральный прокурор. Подписывал незаконные подозрения, обвинял Софию Федыну в том, в чем обвинять не следует, потому что никаких оснований не было, потому что, очевидно, Федына не готовила никаких покушений на Зеленского. Я ему об этом говорил с трибуны украинского парламента. Подписывал незаконные принудительные вызовы Порошенко на допрос, хотя Порошенко на все допросы ходил. Преследовал бизнес. Выпускал бывших беркутовцев, тех людей, которые уничтожали украинцев на Майдане. Делал много других плохих, гнусных и ужасных дел.

Но, видимо, как-то иначе хотел Рябошапка войти в историю, была у него какая-то грань, которую перейти он не хотел. А от него требовали. Почему требовали? Потому что находиться между всеми и быть любимым всеми не получается. Потому что Путин просто так не любит. Сколько ни заглядывай в его глубокие и искренние, как думал Владимир Зеленский, глаза. Никто не прекратит с нами воевать, сколько бы не прекращали стрелять мы: если мы отводим оружие, то оружие врага придвигается ближе.

Почему это происходит? Потому что цель у Путина одна: сделать так, чтобы нас как государства Украина не было. В этом есть цель агрессора. И в этом ошибка Зеленского. Нельзя договориться с Путиным, который хочет, чтобы тебя не было. Но попытка есть. Требование есть. Обещания предвыборные есть. Владимир Зеленский так поверил в эту свою историю договоренностей с Путиным, что не занимался целый год экономикой - поручил это молодым людям, которые тоже имели большие амбиции и искренне верили, что все само собой сложится.

Но не сложилось. Промышленность падает. Поступления от таможни падают. Поступления от налогов падают. Пробуешь прикрутить малый бизнес, сделать ему фискализацию - они почему-то протестуют, закрывают свои ФОПы, выезжают за границу. Не возвращает НДС - закрываются крупные предприятия. Катастрофа огромная в правительстве. Потому что само собой ничего не происходит.

Если ты приходишь к власти, то должен четко видеть и четко понимать, что мы, Украина, не можем развиваться отдельно от европейского рынка, не можем защищать свою безопасность отдельно от НАТО, не можем быть сильными и независимыми без наших партнеров. Мы не можем давать незаконные указания силовым органам и думать, что кто-то нас возьмет в Европейский Союз. "Я им не указываю", - говорит Зеленский. И тут же собирает силовиков, чтобы они разобрались с Гончаренко. А так не бывает.

Нельзя одновременно быть диктатором и нравиться всем. Нельзя быть диктатором и строить свободную экономику - свободная экономика в диктатурах не развивается. Нельзя быть диктатором, вести войну и надеяться, что тебя кто-то поддержит. Потому что свободные страны, побеждавшие в войнах против агрессоров, как прежде, перед началом Второй мировой войны, Финляндия, или сейчас воюющий Израиль, это сильные демократические страны. Именно поэтому мир и поддерживает их в этой великой войне. А вовсе не потому, что во главе их стоят какие-то диктаторы, которые думают, что победят диктаторов сильных. Так не бывает. Более сильный диктатор всегда побеждает.

Вот и люди, которые пришли в это новое правительство, пришли с определенными надеждами. С какими? Мне понять сложно. То, что я понимаю - что поставлены они олигархами. Потому что олигархи хотят пополнить свои бюджеты, понимают, что беднеют, понимают, что это их последний шанс что-то вырвать из украинского государства - то ли предприятие, то ли землю, то ли еще что-то. Плевать им на будущее. Не нужно им будущее. А те, кто пришли, думают, что все снова само собой сложится.

"Давайте дадим воду в Крым", - говорит новый премьер-министр. И почему-то думает, что таким образом мы победим, якобы спасем каких-то украинцев. А на самом деле собираемся дать воду российским оборонным предприятиям, атомной энергетике. Тем, кто заграбастал наш Крым и хочет из Крыма нас атаковать. Даем им воду, чтобы они нас атаковали.

Все это закончится очевидно плохо. Уже сейчас понятно, что фракция "Слуга народа" фактически раскололась на две части. И 70 депутатов из этой фракции, те, кто чувствуют ответственность перед будущим, не голосовали за снятие Рябошапки. Вовсе не потому, что Рябошапка так хорош. Я уже сказал, чего стоит такой генпрокурор. Но даже Рябошапка был слишком плохим для России: слишком мало преследовал майдановцев, слишком мало освобождал беркутовцев, не хотел пересматривать законодательство, которое не позволяет майдановцев преследовать... Одним словом, был каким-то не таким. И поэтому депутат Бужанский, который занимает последовательную пророссийскую позицию в украинском парламенте, так настаивал на его снятии. И поэтому половина депутатов от "Слуги народа" отказалась голосовать за отставку Рябошапки.

А кто же проголосовал? "Оппозиционный блок". Медведчук, Рабинович, Бойко. Так называемые депутатские группы, для которых главное - деньги, которым кажется, что сегодня, нажав кнопку, они получат средства на свои округа. А на самом деле - уничтожат будущее жителей своих округов. И не только их, а всей Украины.

Наше будущее - очевидно. Алексей Гончаренко, который выступал в парламенте после выступления Зеленского, говорил, возможно, слишком резко, но сказал очевидные вещи. "А король-то - голый", - сказал Гончаренко. Как когда-то мальчик в известной сказке, когда все видели, что король голый, но боялись сказать. Гончаренко сказал это вслух. А когда король - голый, то общество и люди перестают ему верить. Когда король голый - он больной. И поэтому бежит он разбираться к Гончаренко, и пытается угрожать ему... Недостойно это короля. Потому что король должен быть ко всем добр, король должен уметь прощать и уметь иметь ответственность. Те, кто не умеют этого, не могут быть ни королями, ни президентами. Те, кто не имеют ответственности, надеясь на что-то хорошее - на хороших соседей или доброго агрессора - ведут страну к краху.

А наша задача - страну от этого краха уберечь.