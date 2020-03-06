Виталий Портников: Коалиция предательства

6 марта, 2020, 12:08

Портников Виталий

Коалиция Зеленский - Коломойский - Медведчук уверенно правит Украиной при молчаливой поддержке Ахметова. Коалиция измены. коалиция Путина

Еще до начала каденции Владимира Зеленского я предполагал, что Кремль готовит для нашей страны "молдавский вариант", когда вначале – под предлогом борьбы с олигархатом и коррупцией – создается коалиция прозападных и пророссийских сил, а затем прозападные силы из нее изгоняются и сторонники Путина начинают править самостоятельно. Только при поддержке тех самых беспринципных коррупционеров, с которыми они недавно боролись.

Для осуществления в Украине "молдавского варианта" не понадобилась даже поддержка Запада, которой Кремль заручился в Кишиневе. В Киеве и без Запада обошлись, напротив – послы «группы семи» пытаются остановить сползание Украины в российскую сферу влияния, но пока что без особых успехов.

Вначале с помощью нехитрой популистской технологии в круг избирателей Зеленского и его депутатов в парламенте заманили не только откровенных сторонников капитуляции и сближения с Москвой, не только равнодушных и невежественных обывателей, но и часть недалеких украинских патриотов. А затем создали коалицию с ОПЗЖ и ее сателлитами в Верховной Раде.

Потому что голосование за отставку генерального прокурора, поддержанное Зеленским из Полтавы – это и есть та самая коалиция. Коалиция Зеленский – Коломойский – Медведчук, которая теперь уверенно правит Украиной при молчаливой поддержке Ахметова. Коалиция предательства. Коалиция Путина. И не нужно притворяться, что в 2019 году избиратели Зеленского не за нее голосовали.

За нее. Просто кто-то делал это с искренним убеждением, что здесь должна быть Россия, а кто-то – по глупости и недальновидности."Полезных идиотов" Кремля никто еще не отменял. Как правило, именно такие "полезные идиоты" и разрушают собственные государства. И это вовсе не Зеленский приговор. То, что таких "полезных идиотов" набралось и на 73 процента, и на монобольшинство, и на возможность создания союза с пророссийскими силами – это приговор.

И дело, конечно же, вовсе не в фигуре генерального прокурора, к которому много вопросов. Как в Молдове дело было вовсе не в фигуре одиозного олигарха Плахотнюка, к которому вопросов еще больше. Дело в том, что в день смерти советского императора Иосифа Сталина они провели смотр своих сил в парламенте и убедились: их больше. Им хватает голосов, даже если проукраинская часть в партии президента опомнится и поймет, что же она натворила в своей глупости, в своем хуторянском приспособленчестве.

Теперь они начнут править. И заявление нового премьера о возможности подачи воды в оккупированный Крым – это вовсе не случайность, не оговорка, не дилетантизм. Это то, чего они хотят на самом деле. Просто пока что боятся.

Боятся сопротивления. Но когда они увидят, что сопротивления нет, они начнут действовать. И не говорите, что такой парламент не сможет избрать Медведчука спикером, а Бойко – премьером. Сможет, если Зеленский скажет. А потом Зеленский срочно уедет на гастроли и президентом станет Медведчук. Без всяких выборов, зачем нам выборы, если народ хочет мира и пенсий? Медведчук обеспечит нам мир, пенсии и Россию.

Это и есть российский план, который может устраивать украинских олигархов. Зеленский, который просто расчищает дорогу Медведчуку. Потому что Украина Россию не победит, а деньги зарабатывать надо. А как их зарабатывать, если нет стабильности и проклятый Запад висит над головой? А так – ни Запада, ни российской угрозы, ни безумных патриотов, которые портят жизнь своим языком и желанием сопротивляться. Не нужно сопротивляться. Нужно расслабиться и зарабатывать на большом невольничьем рынке, в который окончательно превратят Украину.

Это, собственно, и есть то, за что украинцы проголосовали в 2019 году. Кушать подано.

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