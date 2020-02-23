 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураЕвровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A

Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A


фото: Facebook Go-A
Получив максимальный балл от судей и зрителей, электрофольк-группа Go-A стала безапелляционным победителем Национального отбора Евровидения и нынешним представителем Украины на песенном конкурсе, который поедет в Нидерланды

Впервые в истории Евровидения Украину на международном песенном конкурсе будет представлять полностью украиноязычная песня. К такому решению единодушно пришли и судьи, и зрители: Go-A получили максимальные баллы - 8 от одних и от других.

Итоги финала Нацотбора стали довольно неожиданными: лидером первого полуфинала была Krut, а второго, как и, собственно, фаворитом всего Нацотбора, считали дуэт Tvorchi. Но Krut оказалась на 3-й строчке, а Tvorchi - на 4-й. С максимальной суммой баллов победителем вечера стали Go-A, которые и будут выступать в Роттердаме 12 мая в первом полуфинале и в случае прохода дальше (в чем нет сомнения) - 16 мая в гранд-финале Евровидения-2020.

null

Рассказываем, кто такие Go-A, которые будут представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Go-A - это вокалистка Екатерина Павленко, свирельщик Игорь Диденчук, гитарист Иван Григоряк и мультиинструменталист Тарас Шевченко, который собрал группу вместе. Ранее все, кроме Игоря, играли тяжелый рок. Сейчас вокалистка Gо-A совмещает творчество с работой руководителя хора ветеранов. Тарас Шевченко раньше был в составе рэп-группы, Иван Григоряк успел поиграть в 11 бэндах, а Игорь Диденчук владеет игрой более чем на 30 музыкальных инструментах.

Go-A существуют с 2012 года и за это время 14 раз меняли свой состав. Молодые исполнители играют музыку, время которой пришло. Это фольктроника - украинский аутентичный вокал, который получил немало заинтересованных откликов от обозревателей из других стран, украинская народная музыка, музыкальные инструменты разных стран мира, в том числе африканские барабаны и электроника.

Слишком мягкие для рок-фестивалей, слишком современные для фестивалей народной музыки и слишком странные для танцевальных фестивалей и клубов. Такие отзывы на свое творчество слышали постоянно Go-A. Их музыка появилась чуть раньше массового спроса украинцев на электрофольк, а нехватка финансов мешала музыкантам заниматься своим продвижением, выпускать альбомы и выходить за пределы маленьких клубов.

Название группы Go-A разлагается на "Go" - "идти" и "А" - древнегреческий "Альфу", исток всего.

Первым треком, благодаря которому в Украине узнали о Gо-A, стала "Коляда". После этого группа выпускала новые релизы, которые так же отличались сочетанием украинской аутентичности и современного саунда.

В ноябре 2016 года они представили свой дебютный альбом "# Идиназвук", вышедший на лейбле Moon Records. Тогда же Gо-A стали победителями The Best Track in Ukraine, а их "Веснянка", попав в ротацию Kiss FM, шесть недель возглавляла хит-парад 10 Dance. В конце концов, музыканты стали "Открытием года" премии Kiss FM. Весной 2019-го этот трек попал в топ-10 иTunes Dance chart в Словакии.

На счету Gо-A - выступления на фестивалях "Джаз Коктебель", "Страна грез", "Гогольфест", "Трипольский круг", "ART-Пикник Славы Фроловой", Polyana Music Festival, Kyiv Open Air т.д. и за рубежом - в Израиле , Польши, Беларуси. Кстати, сами музыканты - из разных уголков Украины Екатерина Павленко - из Нежина, Тарас Шевченко - из Киева, Игорь Диденчук - из Луцка, Иван Григоряк - из Буковины.

Украинская песня на Евровидении-2020

Впервые в истории участия Украины в международном конкурсе песня конкурсантов будет действительно украинской. Go-A будут соревноваться за победу в Нидерландах с полностью украиноязычной композицией "Соловей". Ее авторами стали Тарас Шевченко и Екатерина Павленко.

Зарубежные блогеры, которые следят за ходом национальных отборов в других странах и традиционно в начале года делают свои обзоры, отмечают уникальную манеру исполнения Екатерины, народность, сравнивая ее вокал с "голосами бабок". Вместе с тем, электроника делает композицию современной, а свирель добавляет песни "Соловей" уникального звучания, выделяя ее среди других 40 песен стран-участниц.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 февраля, 2020 воскресенье

22 февраля, 2020 суббота

больше новостей

23 февраля, 2020 воскресенье

22 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать