Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A

23 февраля, 2020, 15:29

Дарья Тарасова

Получив максимальный балл от судей и зрителей, электрофольк-группа Go-A стала безапелляционным победителем Национального отбора Евровидения и нынешним представителем Украины на песенном конкурсе, который поедет в Нидерланды

Впервые в истории Евровидения Украину на международном песенном конкурсе будет представлять полностью украиноязычная песня. К такому решению единодушно пришли и судьи, и зрители: Go-A получили максимальные баллы - 8 от одних и от других.

Итоги финала Нацотбора стали довольно неожиданными: лидером первого полуфинала была Krut, а второго, как и, собственно, фаворитом всего Нацотбора, считали дуэт Tvorchi. Но Krut оказалась на 3-й строчке, а Tvorchi - на 4-й. С максимальной суммой баллов победителем вечера стали Go-A, которые и будут выступать в Роттердаме 12 мая в первом полуфинале и в случае прохода дальше (в чем нет сомнения) - 16 мая в гранд-финале Евровидения-2020.

Рассказываем, кто такие Go-A, которые будут представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Go-A - это вокалистка Екатерина Павленко, свирельщик Игорь Диденчук, гитарист Иван Григоряк и мультиинструменталист Тарас Шевченко, который собрал группу вместе. Ранее все, кроме Игоря, играли тяжелый рок. Сейчас вокалистка Gо-A совмещает творчество с работой руководителя хора ветеранов. Тарас Шевченко раньше был в составе рэп-группы, Иван Григоряк успел поиграть в 11 бэндах, а Игорь Диденчук владеет игрой более чем на 30 музыкальных инструментах.

Go-A существуют с 2012 года и за это время 14 раз меняли свой состав. Молодые исполнители играют музыку, время которой пришло. Это фольктроника - украинский аутентичный вокал, который получил немало заинтересованных откликов от обозревателей из других стран, украинская народная музыка, музыкальные инструменты разных стран мира, в том числе африканские барабаны и электроника.

Слишком мягкие для рок-фестивалей, слишком современные для фестивалей народной музыки и слишком странные для танцевальных фестивалей и клубов. Такие отзывы на свое творчество слышали постоянно Go-A. Их музыка появилась чуть раньше массового спроса украинцев на электрофольк, а нехватка финансов мешала музыкантам заниматься своим продвижением, выпускать альбомы и выходить за пределы маленьких клубов.

Название группы Go-A разлагается на "Go" - "идти" и "А" - древнегреческий "Альфу", исток всего.

Первым треком, благодаря которому в Украине узнали о Gо-A, стала "Коляда". После этого группа выпускала новые релизы, которые так же отличались сочетанием украинской аутентичности и современного саунда.

В ноябре 2016 года они представили свой дебютный альбом "# Идиназвук", вышедший на лейбле Moon Records. Тогда же Gо-A стали победителями The Best Track in Ukraine, а их "Веснянка", попав в ротацию Kiss FM, шесть недель возглавляла хит-парад 10 Dance. В конце концов, музыканты стали "Открытием года" премии Kiss FM. Весной 2019-го этот трек попал в топ-10 иTunes Dance chart в Словакии.

На счету Gо-A - выступления на фестивалях "Джаз Коктебель", "Страна грез", "Гогольфест", "Трипольский круг", "ART-Пикник Славы Фроловой", Polyana Music Festival, Kyiv Open Air т.д. и за рубежом - в Израиле , Польши, Беларуси. Кстати, сами музыканты - из разных уголков Украины Екатерина Павленко - из Нежина, Тарас Шевченко - из Киева, Игорь Диденчук - из Луцка, Иван Григоряк - из Буковины.

Украинская песня на Евровидении-2020

Впервые в истории участия Украины в международном конкурсе песня конкурсантов будет действительно украинской. Go-A будут соревноваться за победу в Нидерландах с полностью украиноязычной композицией "Соловей". Ее авторами стали Тарас Шевченко и Екатерина Павленко.

Зарубежные блогеры, которые следят за ходом национальных отборов в других странах и традиционно в начале года делают свои обзоры, отмечают уникальную манеру исполнения Екатерины, народность, сравнивая ее вокал с "голосами бабок". Вместе с тем, электроника делает композицию современной, а свирель добавляет песни "Соловей" уникального звучания, выделяя ее среди других 40 песен стран-участниц.