Без стратегии и здравого смысла. Как Зеленский творит свой Мюнхен-1938

16 февраля, 2020, 12:25

Многообещающий турборежим имеет все шансы не просто войти в историю, а вляпаться в нее по уши в мировом масштабе

Если первые полгода Владимир Зеленский напоминал неуклюжего, но забавного бегемота в надувном бассейне, то сейчас резиновым бегемотом в гостиничном бассейне жонглируют все, как хотят.

Ораторские победы президента на Мюнхенской сфере безопасности конференции убеждают, что Владимир Зеленский душой остался в развлекательном жанре. Где нужно получить розы в целлофане и подписать открытку на память теще от Владимира. А результат - дело десятое. "У меня нет времени думать стратегически. Я часто думаю тактически в интересах Украины", - заявил он в интервью ведущей CNN Кристиан Аманпур. Только вот по факту нет ни стратегии, ни тактики, хотя именно из-за общественного запроса "куда мы идем? сформируйте направление наконец" комик получил такие бешеные результаты на выборах. Даже хорошо, что параллельно с Мюнхеном в Киеве было очередное сборище "Слуг народа", где верные партийцы честно признались, что у них не хватает мозгов на реформы и они хотят быть "центристами без ограничений" - по сути, желудочными приспособлениями, которых правительственный квартал уже видел десятки тысяч. Символ предварительных итогов всей политики ЗЕ-команды - это заявления о государстве в смартфоне, которые эволюционировали в бумажную партийную газету, которую будут развозить бабушки на велосипедах с "Укрпочты". Смешно, когда вспоминаешь, как технологи ЗЕ-команды в предыдущем году накачивали интернеты то об украинском Рейгане, то о нашем ответе Трампу, а по факту Владимир Александрович десакрализирует себя по-черному. И такими темпами не останется даже в амплуа "симпатичного Вовы".

Еще во время декабрьского Нормандского формата Зеленский выглядел более-менее прилично: глупостей не наляпал, национальный интерес хотя бы на публику не сдавал, реверансов перед Путиным не делал, о процветающем экономическом хабе в районе Дебальцево и речи не было. С заменой Богдана на Ермака и настойчивым купанием в джакузи лести на Банковой - в голове президента все больше каша из топора. Если все время отбирает "оперативка", проверка сценариев "Вечернего квартала", но нет времени на стратегии, может, стоит отдохнуть и вернуться к тому, что у Владимира Александровича действительно получалось? Играть бесноватого Наполеона, который имеет любовные сентенции к поручику Ржевскому в женском платье.

Отсутствие стратегического планирования и заявления "мы согласны на патрулирование границы с ОРДЛО, чтобы провести выборы на Донбассе" убеждают даже тех, кто сомневался, что президент пил на брудершафт с близким соратником Путина - Патрушевым в оманском отеле. Президент этим же заявлением посрамил себя и все потуги ВСУ и отрядов профессиональной украинской дипломатии в течение шести последних лет. Тем более эти заявления были сделаны, где экономические партнеры РФ настаивают на ослаблении санкций, а в повестке дня Мюнхенской конференции с подписями малоизвестных укрэкспертов появились "12 шагов к миру", где вся суть мирного урегулирования на Донбассе сводится к тому, что Украина - это ноль и нашу идентичность, историю и язык должны определять россияне. Пока президент маленькой Эстонии, которая может стать следующей жертвой российской агрессии Керсти Кальюланд, как львица объясняла, что экономическая выгода не может превалировать над сферой безопасности, а задабривание РФ приведет лишь к европейским катастрофам, наша делегация боевых морских свинок просто показала, что она не против стать обедом для аквафрешевого удава.

Заявление о совместном контроле границы может быть абсолютным блефом и не имеет шансов на реализацию - слишком много крови пролилось, чтобы ВСУ и Нацгвардия согласились на то, чтобы ходить под руки с любителями Захарченко и Гиви. Но заявлять такое на весь мир, когда ряд стран мечтает снять санкции с РФ и шикарно заниматься торговлей - абсолютная глупость. Путлерюгенды никуда не соберутся и не поедут, а вот, если Украина смирится с гангреной - все санкции с РФ снимут в день. А если вместе показывать, что мы хотим поскорее капитулировать на условиях Путина, то их снимут еще на день раньше.

Я хочу спросить только одно: согласен ли сам Зеленский провести хотя бы неделю в этом патрулировании? Однако не так, чтобы где-то в Краматорске в тепле, а на самой границе? Желательно под обстрелами и при отсутствии реакции слепоглухонемых ОБСЕ- на правах тех, кто сохранял линию фронта там, где она проходит сейчас.

Если у Зеленского нет времени на стратегии, а есть лишь ситуативные плескания надувного бегемота, интересно, на какие компромиссы они могут пойти из Ермаком дальше. Ради экономического хаба на ОРДЛО, хотя его пилотный проект не видели даже в близком к Киеву Борисполе. Ради того, чтоб еще некоторое время порадоваться, что "Вову народ поддерживает".

Еще во время "Нормандии" Путин и его рупоры намекали, что хотели бы увидеть экс-комика на праздновании 9 Мая во Москве. Условия компромисса могут быть разные: обмен пленными, содействие в проведении местных выборов на Донбассе. Увидеть фейс Зеленского, когда на Красной площади будут идти оккупанты Крыма и Донбасса и их приспешники среди народонаселения ОРДЛО - есть слухи, что там будут маршировать и сепары - шикарный подарок для Путина. И плевок украинцам, чтобы те вернулись в стойло и повесили ярмо с георгиевской лентой снова. Можно даже угостить Владимира Александровича конфетой или тульским пряником и показать это в прямом эфире "Первого". Это может также стать мощным сигналом всему миру, что Украина просто федеративный округ РФ, который, наконец, он смирился после временных выходок, что без Кремля нет жизни.

Если у Зеленского не хватает мудрости на стратегию, стоит задуматься над тактикой. Неосторожная тактика может привести к тому, что аплодисменты и розы он будет получать не на концертах. А от того, что толпа вынесет его из правительственного квартала за конечности. Не потому, что он безнадежен и плохой реформатор, а потому, что затоптал надежду.