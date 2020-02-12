Виталий Портников: Зеленский раззадоривает Путина

12 февраля, 2020, 12:54

Портников Виталий

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорит о возможности проведения двусторонней встречи президентов России и Украины, если это поможет подготовить очередной саммит в "нормандском формате"

Это заявление Ермака показывает, что просьба о встрече в Иерусалиме, которая была проигнорирована Путиным, не была случайностью.

Зеленский до сих пор – и об этом свидетельствует не только заявление Ермака, но и собственные высказывания президента Украины – считает, что сможет договориться с Путиным. Он не может или не хочет понять, что сам "нормандский формат" был сконструирован именно потому, что для Путина Украина – не субъект, а объект переговоров и с ее лидерами он ни о чем договариваться не намерен. На какие-то уступки Путин может согласиться только под угрозой давления – вот зачем нужен "нормандский формат", санкции, судебные иски, все то, что не дает российскому правителю жить спокойно.

С момента своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский избрал по отношению к Владимиру Путину позу просителя. Это он инициирует телефонные беседы. Это он просит о встречах. Путину остается только решать, согласится ли он с просьбой обитателя кабинета на Банковой – как это было с беседами по телефону или проигнорирует ее, как это было с несостоявшейся встречей в Израиле.

Каждая такая просьба убеждает Путина, что капитуляция Зеленского, капитуляция Украины и ее включение в состав России уже близко – нужно просто посильнее надавить. А когда Зеленский во время телефонных бесед или встреч не соглашается на уступки, это вызывает бешенство и желание еще в большей степени усилить давление на непонятливого украинского президента, добиться дестабилизации нашей страны. Зеленский только раззадоривает Путина – и при этом не понимает, что российского президента сдерживает от захвата Украины только Запад.

Владимир Зеленский считает, что агрессивная политика Путина по отношению к Украине может разрушить Россию. Но пока это произойдет, дилетантское отношение Зеленского к диалогу с Путиным может разрушить Украину.