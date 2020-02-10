10 февраля, 2020, 16:22

10 февраля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Марусе Звиробий в виде личного обязательства и ношения электронного браслета

В ноябре 2019-го, после стрима нынешняя власть объявила народного депутата Софию Федыну и Марусю Звиробий людьми, которые угрожают безопасности президента Зеленского.

Мы решили напомнить 10 фактов из жизни Маруси Звиробий (Елены Самбул/Биленькой).

1. 41 год. Родилась 17 сентября 1978 года в Киеве. По образованию - журналист и издатель.

2. До Революции Достоинства - частный предприниматель, владелец веб-студии, преподаватель дизайна. Является членом Украинского геральдического общества. Именно Маруся Звиробий - автор таких известных гербов, как эмблема Министерства энергетики, нагрудный знак "Шахтерская слава", гербы и флаги городов и поселков Глеваха, Калиновка, Тростинка и Иванковичи.

3. После массовых расстрелов в центре Киева 18 февраля 2014 года создала проект "Помощь раненым Майдана". После - принимала активное участие в формировании добровольческих батальонов. "Я пришла в войну как гражданин Украины, по рефлекторному зову. Когда в наших граждан откровенно бандитские структуры начинают стрелять, я не понимаю, как можно быть гражданином Украины, и вообще на это не отреагировать. Когда люди восстали, конечно, моя поддержка была максимальной. При этом я была осторожной, потому что еще помню революцию 2004 года, которая для меня была не до конца понятна. Я просто помогала людям и наблюдала, что происходит ", - рассказала Маруся в одном из интервью.

На фото: Маруся Звиробий во время Революции Достоинства, источник: ее Facebook.

4. Осенью 2014-го стала командиром 11-го батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (Киевская область). Позже готовила бойцов на так называемом "Марусином полигоне" на контрактную службу.

5. В 2017 году - военнослужащий бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Руководила инструкторским подразделением "Марусины медведи" ВСУ в ВДВ. Освободилась из армии в запас по состоянию здоровья.

6. 26 октября 2019 после посещения президентом Владимиром Зеленским Золотого - в районе разведения войск, Маруся Зверобой и София Федина записали видео обращение в адрес главы государства. Это было истолковано правоохранителями как угрозы убийством президенту. После - Генеральная прокуратура открыла дело против Софии Федыны и Маруси Зверобой. А 28 ноября во доме Зверобой следователями ГБР был проведен обыск и изъяты мобильные телефоны и ружье с карабином.

7. Расследование против Маруси Звиробий ведется по трем статьям - "Действия по насильственному изменению или свержению конституционного строя или захват государственной власти" (ст. 109, ч. 3), "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" (ст. 112), "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" (ст. 346).

8. 10 февраля 2020 года Печерский районный суд Киева избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства. "Уклонисты и ссыкуны сейчас пытаются нивелировать всю работу ветеранов. Я вижу это дело так. Я не позволю это сделать. Сейчас мы будем знакомиться с Зеленским. Я познакомлю его близко с теми людьми, которым он хамил. Сейчас начнется шоу", - заявила Маруся Звиробий.

9. Награждена негосударственным орденом "Народный герой Украины" и отличием президента Украины "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

10. Замужем. Муж вместе с Марусей тренировал бойцов для фронта, сама Звиробий называет его "Медведем". Супруги воспитывают дочь Зоряну.



Маруся Звиробий с дочкой. Фото с Facebook