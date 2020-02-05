Виталий Портников: Отмена неприкосновенности стала шагом к диктатуре

5 февраля, 2020, 14:43

Портников Виталий

Образ унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла, придумал украинец Николай Гоголь

Придумал, наверное, потому, что хорошо знал людей вокруг себя. И сейчас, как и во времена Гоголя, украинское общество в очередной раз напоминает мне эту унтер-офицерскую вдову с плеткой в руке.

Годами мне приходилось объяснять, что отмена депутатской неприкосновенности станет не инструментом в борьбе с коррупцией, а шагом к авторитаризму. Но в это практически никто не верил. Не верили даже люди, которые были участниками обоих Майданов и видели, что именно статус народных депутатов позволял защищать людей и продолжать восстания. Но если бог дал человеку смелость, но не дал мозгов, то какой смысл в смелости?



Коррупция в Украине – естественная часть властной вертикали. Мы живем в коррумпированном государстве, которым просто нельзя руководить без интеграции в разнообразные схемы. И пока у нас будет такое государство, пока украинцы на выборах голосуют за олигархических выдвиженцев, коррупционеру ничего не угрожает – с мандатом или без него. У коррупционера начинаются проблемы только тогда, когда он ссорится с государством или когда проигрывает его клан. Но тогда и неприкосновенность не помогает. За доказательствами не нужно идти далеко. Александр Лукашенко, роль которого в последние месяцы пытается играть на украинской сцене Владимир Зеленский, борется с коррупцией уже 25 лет. И никак не может ее победить. Вот на днях арестовал руководителей всех сахарных заводов страны, обвинил их в том, что они создали "компанию-прокладку" в России, для того, чтобы обманывать белорусов и получать взятки. То, что эта компания существует уже 14 лет, Лукашенко своим подданным не сообщил. Пусть лучше радуются тому, как эффективно он борется с коррупционерами.

Именно такое государство после победы популистов на президентских и парламентских выборах 2019 года хотят построить и у нас. Украинцы просто «добрели» до белорусов. Потому что первое, что сделал Лукашенко после своего прихода к власти – разогнал парламент, уничтожил оппозицию и подменил демократию вывеской.

То, что первым результатом отмены депутатской неприкосновенности станет вручение подозрения оппозиционному политику – сигнал того, что авторитаризм на подходе. И единственным препятствием для его триумфа станет вовсе не народное возмущение, а вполне прогнозируемый крах украинской экономики. У Зеленского просто нет российских денег, которые помогли Лукашенко построить белорусскую диктатуру. А когда заканчиваются деньги, заканчивается народная любовь. Ну и олигархическое единство тоже заканчивается, когда всем не хватает украденного.

Так украинская бедность и украинская коррупция, которые так ненавидимы украинцами, в очередной раз спасут украинскую демократию. Обидно, конечно, что так. Но как может быть иначе с унтер-офицерской вдовой?