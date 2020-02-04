Виталий Портников: Нельзя прикасаться к деньгам российских олигархов

4 февраля, 2020, 12:41

Портников Виталий

Когда накануне международного форума в израильском центре Яд Вашем многие журналисты утверждали, что главным героем этого мероприятия станет российский президент Владимир Путин, а сами жертвы трагедии будут играть роль статистов, независимых наблюдателей обвиняли чуть ли не в кощунстве. И не скрою, людям, потерявшим своих близких в годы Второй Мировой войны, слышать это было тяжело

Когда президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой передать места украинской делегации на форуме семьям жертв Холокоста, Яд Вашем обвинил его в цинизме и непонимании ситуации. Схожие обвинения ранее звучали в адрес президента Польши Анджея Дуды и других политиков, которые отказались приехать в Иерусалим в знак протеста против российского искажения истории и специальной роли, которую организаторы отвели Путину.

Но теперь оказывается, что обвинения в искажении истории и организации печальной церемонии в интересах кремлевского правителя были правдивыми – и это признало руководство мемориала. Оно выступило со специальным письмом, в котором говорится о искажении исторических фактов. Причина такого искажения не называется, однако она очевидна. Потому что искажались или скрывались факты, которые были неудобны Кремлю и его обитателю. "На форуме не упоминалось ни о разделе Польши между Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году, ни об оккупации Западной Европы в 1940-м" - признает Яд Вашем. В материалах форума, кроме того, вообще не вспоминали о Украине – очевидно, чтобы лишний раз не раздражать Путина.

Это самый настоящий позор. И признанный позор. Позор, когда гибель миллионов людей используется в сиюминутных интересах авторитарного политического лидера. Позор, когда крупнейший в мире мемориальный центр идет навстречу амбициям российского олигарха, главная задача которого – заработать больше денег, а значит – выслужиться перед Путиным.

Яд Вашем уже пережил свой позор и мы, потомки жертв Холокоста, вынуждены переживать эту неприятную страницу истории вместе с израильским музеем. А теперь очередь за Украиной.

Потому что в Украине мемориальный центр в Бабьем яре тоже строится на деньги российских олигархов. И то, что этот проект получил одобрение украинских властей и прикрывается фамилиями израильских общественных деятелей – никакое не оправдание того, что происходит. Во время организации форума в Яд Вашем тоже сотрудничали с властями и прикрывались известными именами. Все эти институции и всех этих людей просто грубо и нагло использовали.

В Украине будет именно так, если не хуже. К российским олигархическим деньгам нельзя прикасаться. Они плохо пахнут и за ними всегда стоит Кремль.