Игры в песочнице продолжаются

17 января, 2020, 11:42

Николай Княжицкий

Власть в турборежиме продолжает производить хаос, угрожающий функционированию государственных учреждений, и внедряет правовой нигилизм как основу государственной политики

Главное событие сегодняшнего дня - премьер Гончарук подал президенту заявление об отставке , который теперь "думает" над этим вопросом. Все это официально подтверждает как премьер, так и Офис президента.

Премьер Гончарук на известных записях честно признался, что он профан в экономике, потому что он юрист. Но и с юридическим образованием у него также очевидно большие проблемы. Иначе объяснить незнание им Конституции нельзя. А в Конституции четко написано, что премьер-министр подает заявление об отставке в Верховную Раду, а не президенту.

Конечно, сегодня Украиной руководит молодая креативная команда и к законодательству они также могут подходить "креативно".

Вместо того, что пользоваться Конституцией, премьер решил для своей отставки использовать "Закон об обращении граждан". Ведь президент получил заявление от Гончарука не по адресу, значит Зеленский должен тут же направить ее в Верховную Раду, как в уполномоченный орган рассматривать такие вопросы.

Но если серьезно, то уровень управленческой культуры и функционирования государственных институтов разрушается прямо на глазах. Зеленский сознательно пытается демонстрировать, что он является ключевым лицом государства и если это противоречит Конституции, то это проблемы Конституции. Но пренебрежение Конституцией и законами ради удовлетворения собственного эго плохо закончится и для него, и для страны.

Управления государством, против которой Россия пошла войной, это не Квартал 95 ни игры мальчиков в песочнице.