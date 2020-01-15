Конец эпохи бедности для Зе-команды

15 января, 2020, 11:54

Людей по всей стране вновь возмутило то, что как и при любой украинской власти, конец эпохи бедности в Украине наступил только для ее носителей

Страну снова трясет от зарплатных дискуссий. Мол, как это так, когда бабушки доедают последний вареник с "АТБ" - а, ой, простите, так уже не говорят, так как "конец эпохи бедности". Так вот, когда "обнищание" и "тарифный геноцид" - тьфу ты, опять не то, на "плюсах" и Юлии Тимошенко теперь другая пластинка. Короче говоря, как же это так возможно, когда в стране у врачей, бесчисленных клерков в государственных учреждениях и учителей, то есть, реальных госслужащих, зарплаты остаются на уровне 5-7 тысяч гривен, а руководители этих учреждений, министры и депутаты себе сделали зарплату даже не на рыночном уровне, а сильно выше его. Особенно интересно наблюдать за тем, какое бурление коричневой субстанции эта тема вызвала в ядерно-преданного электората нынешней власти. Которая обещала всем и все сразу после 21 апреля 2019 года. И в этом бурлении пропадает как всегда любой здравый смысл. Который говорит только об одном - в Украине нет социальной справедливости в форме равенства возможностей. И это сказывается на нынешней власти с огромной силой.

Итак, людей по всей стране вновь возмутило то, что как и при любой украинской власти, конец эпохи бедности наступил только для ее носителей. Почему в головах украинцев до сих пор продолжает жить навеянное разве ядреной советской пропагандой представление о власти честной, как горный хрусталь, которая должна жить только ради гражданина, а сама - питаться духом. Не гражданин, а святым. Почему у нас считается, что пойти на государственную службу - это не о деньгах. Ну, то есть, о деньгах, но коррупционных. И любые попытки донести до аудитории "мыла" на ТВ простую мысль, что каждая работа должна были оплачена, да еще и достойно и вовремя, наталкивается на люмпенским вой о "купила один вареник, потому что все остальные деньги спустила в караоке".

Сама тема для дискуссии, откровенно говоря, не имеет этой темы для любого, кто хоть чуть-чуть не потерял способности к критическому мышлению. Ведь во всех адекватных странах мира государственный менеджер не может получать больше его коллегу из сектора частного. То есть, должно существовать четкое понимание, что если государство начнет платить рыночные зарплаты, оно очень быстро станет банкротом. Однако, так же, государственный менеджер не должен существовать на жалкие копейки. Да, государство не может платить кэшем столько же, сколько частная компания. Однако оно должна платить столько, чтобы человек не чувствовал себя лохом, несмотря на то, есть ли ей 42 или нет. Более того, государство обязано компенсировать денежную дельту с частниками льготами, стабильностью места работы. В конце концов - положительным паблисити, которое потом поможет наверстать упущенное в денежном плане за годы работы на государство уже в частном секторе. Еще одна "плюшка" - честь и почет работы человека, работающего на благо общества. Ну, ок, последний пункт - это не про Украину, конечно. Где завистливые невежды всегда хотят доброго царя, который все за них решит, к тому же - без их в этом участия. Поэтому, работа на государство считается прерогативой коррупционных кланов, особенно - в правоохранительно-судебной сфере, которые всегда на "подножном" кормлении.

Вообще, вопрос оплаты труда государственного служащего - это даже не о предотвращении коррупции, на чем сейчас настаивают представители Зе-власти. Мол, мы повысили "зепешкы" своим топам, чтобы меньше воровали. Конечно, это - полная чушь. Ведь, как показывает практика, коррупция у нас как раз на самых высоких уровнях государственного аппарата, где и так зарплаты и особенно премии позволяют безбедно прожить, мягко говоря. Тогда как рядовые клерки раз и не берут взяток, поскольку, во-первых, сколько там им дадут, чтобы рисковать, а, во-вторых - вот их как раз поймают и образцово-показательно впаяют по всей строгости законов. Ну, потому что нужно же делать план.

Вот, собственно, и все исходные данные для этой дискуссии. Да, государственные служащие не могут получать столько же, сколько частные. Да, они должны подбирать свое за счет других льгот и пиетета, и при этом все равно иметь материальную заинтересованность в своей работе - иначе это просто не работает. Да, большой начальник должен получать адекватные деньги. И да, в Украине повышение зарплат только топ-менеджерам и депутатам выглядит как кощунство. Почему? Потому параллельно и адекватно не повышается заработная плата у их подчиненных. Да, никто не поставит под сомнение, что руководитель "Укрпочты" должен получать достойную зарплату, без показательного "бомжевание" на публику, так же, как и народный депутат. И да, безусловно, его вес и, соответственно, оплата должна быть намного больше бабушки-кассирши из почтового отделения в каком-то козюпинську. Потому что господин директор каждый день принимает управленческие решения с большим рисками, ответственностью, особенно - денежное. Однако, это не означает, что его зарплата по сравнению с зарплатами его клерков должен выглядеть как космический "Шаттл" рядом с бричке дикарей до нашей эры.

Владимир Зеленский и Ко, кажется, забыли тот же паттерн, использование которого и позволило, не в последнюю очередь, одержать победу на Петром Порошенко. А это - справедливость. Я сейчас не о большевистского сорта "взять все и поделить" - хотя многие представители Зе-торсиды думают именно так. Как, собственно, и всех украинцев. А просто о банальном желании не жить как в бананово-феодальной республике, где власть и ее клиентелу имеет все, а простым людям - закон. И вот вся эта история с повышением зарплат на миллионы и сотни тысяч только руководству, тогда как обычные государственные служащие получают кощунственное повышение на несколько десятков гривен, и нивелирует любые разговоры о "необходимости честной оплаты труда".

Ребята с Банковой и Грушевского, так все это "не делает". Или повышайте всем, или повышайте так, чтобы люди не начинали вспоминать стишок о "ешь ананасов, Рябчиков жуй, час твой последний приходит, буржуй". Играть в либеральные ценности в экономике, которые, кстати, автор этих строк поддерживает на все сто - это прекрасно. Но в очень бедной стране с населением, две трети которого тратят все заработанное на еду и шмотки, игры такого рода могут закончиться тем, что вас просто выкинут на помойку общественных предпочтений. И все бы ничего, если бы рядом, точнее, прямо здесь, не было российского агрессора с кучей миллиардов долларов в резервах. Которые он с удовольствием бросит в пасть голодному плебсу, которому действительно "какая разница". И никакие диджитализовани ролики не помогут. Вот так, зарплаты топов являются убийцами для рейтинга Зеленского.