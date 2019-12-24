Виталий Портников: Кремль использует обмен как оружие

24 декабря, 2019, 11:29

Портников Виталий

Владимир Путин не раз доказывал, что способен превратить в самое настоящее оружие любые вопросы российско-украинских отношений, ему для этого и войны не нужно

Газ? Возможность коррумпирования украинской политической и предпринимательской элиты, орудие шантажа. База Черноморского флота в украинском Севастополе? Оккупационный контингент! Русский язык? Возможность засылать диверсантов на территорию нашей страны и "защищать русскоязычное население".

Теперь вот таким очередным инструментом давления на Украину становится обмен заложниками. Путин действует как заурядный террорист, который нащупал слабое место в обороне соперника и теперь бьет по этому месту с любой позиции. Он понял, что Владимир Зеленский воспринимает политику «по-человечески», что для нового украинского президента освобождение сограждан из тюрем - это главная задача, ради которой он готов поступиться любыми интересами, в том числе и интересами выживания государства. И Путин настойчиво работает над тем, чтобы каждое такое освобождение приближало крах ненавистной ему Украины.

Стремление Зеленского - да и не только Зеленского, наше общее стремление - освободить из тюрем украинских моряков, Олега Сенцова и других наших соотечественников позволило Кремлю отвести от себя дамоклов меч обвинений на процессе в Гааге, добиться освобождения важного свидетеля, задержание которого стало одной из самых важных и тяжелых операций в истории украинских спецслужб. Теперь вот Кремль потребовал освободить "беркутовцев", участников убийств на Майдане. Тоже понятно, зачем это делается. Зеленскому просто необходимо еще до праздников продемонстрировать, что встреча в Париже была проведена не напрасно. А Путину - окончательно и навсегда заблокировать расследование убийств на Майдане, которое может рано или поздно доказать наличие российского следа. И добиться углубления пропасти между новой властью и патриотической общественностью страны. Проще говоря - создать условия для дестабилизации.

Это очень простая тактика, но она работает. Работает потому, что это тактика главы бывшей империи со страной, которая буквально только что превратилась в государство, элита и жители которой просто еще не имеют государственнического инстинкта. Я очень хорошо понимаю, чего Путин хочет добиться. Он готов отдавать нам наших сограждан, готов поставлять дешевый газ, готов говорить о том, что мы - "братья", один народ. Готов потому, что рассчитывает: уже скоро он будет сам решать, кого в нашей стране казнить, а кого миловать, сам будет главой государства, в котором Украина вновь станет окраиной.