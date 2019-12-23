Виталий Портников: кого подкупают Путин и "Газпром"?

23 декабря, 2019, 16:27

Портников Виталий

Если бы буквально на следующий день после обнародования информации о российско-украинских договоренностях по транзиту не появилось бы новости о закупках украинскими компаниями газа у "Газпрома", вопрос о чистоте соглашения все равно оставался бы

Потому что никто никогда не сможет логично объяснить, почему в ситуации, когда Москва все равно заинтересована в продолжении работы украинской газотранспортной системы и все равно обязана выплатить три миллиарда долларов по решению Стокгольмского трибунала, Киев отказывается от иска, связанного с недоплатой за транзит в прошлые годы. Откуда такой карнавал рождественской щедрости, тщетно выдаваемый в украинской столице за трудный компромисс?

Но после сообщений о прямых закупках газа возникают прямые подозрения о банальной политической коррупции. О том, что Владимир Путин на пресс-конференции после "нормандского саммита" не случайно говорил о "дешевом газе для украинской промышленности". Не случайно подчеркивал, что речь идёт именно о дешевом газе для промышленности, а не для населения. Потому что это было прямое приглашение к сотрудничеству для украинских олигархов. А если учесть тесные связи с олигархическими кланами президентского окружения, если вспомнить, что Владимир Зеленский постоянно с этими олигархами встречается, да еще и бравирует этими контактами как достижениями, то это могло быть и приглашение к сотрудничеству для украинской власти. Только через тех посредников. Через тех посредников, которым Владимир Зеленский обязан и властью, и популярностью.

Поэтому нам необходимо знать, какие именно компании и на каких условиях подписали договора с "Газпромом", кому они принадлежат, с кем связаны. И как связаны владельцы компаний с теми, кто сегодня принимает решения о будущем нашей страны.

Потому что в противном случае судьбу нового транзитного контракта постигнет судьба другого соглашения, которое было достигнуто при участии Владимира Путина - договора о поставках газа, согласованного с Юлией Тимошенко. Будут проходить годы, а вопрос о политической составляющей этого документа все еще будет превалировать над соображениями политической выгоды. И самое главное - как и газовый контракт Путина - Тимошенко, новый транзитный контракт может стать платформой для капитуляции. Харьковские соглашения - а значит, и оккупация Крыма, и война - были бы невозможны, если бы не договор, зафиксировавший скидку лишь на ограниченный период, до выборов президента Украины. Транзитный контракт, по сути, рассчитан на срок президентства Зеленского, на то, чтобы сохранить свои деньги и одновременно подсадить Украину на крючок платы за транзит.

А значит, он побуждает к новым уступкам не только этого, но и следующего президента нашей страны.