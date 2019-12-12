Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике

12 декабря, 2019, 13:47

Портников Виталий

Представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что никаких изменений в Минских соглашениях не будет и быть не может

Так бывший спикер российской Государственной Думы отреагировал на слова одного из украинских представителей в контактной группе Алексея Резникова о том, что Киев к следующей встрече в "нормандском формате" собирается подготовить изменения в Минские соглашения.

Грызлов же считает, что сами заявления о возможности изменений в Минских соглашениях – заметьте, не даже не правки, а просто заявления о правках – носят "провокационный характер" и "осложнить ситуацию на Донбассе". "Любые киевские заявления о пересмотре приносят Украине только вред - и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться" - отметил российский представитель.

Назвать эту реакцию Грызлова предсказуемой – означает ничего не сказать вообще. То, что Россия не собирается участвовать в пересмотре Минских соглашений, было хорошо известно и до встречи в Париже. А после нее российская позиция могла только ужесточиться – потому что не было капитуляции, на которую рассчитывал Путин.

Накануне встречи в Париже Владимир Зеленский мог жить в фантазиях относительно того, что Владимир Путин хочет завершить войну на Донбассе – нужно только с ним встретиться и поговорить. А советники Зеленского могли давать своим российским конфидентам любые заверения о "конструктивности" начальника – только чтобы удовлетворить его нелепое желание и устроить встречу с Путиным.

Но теперь – все. Это встреча уже была. В нежелании Путина завершать конфликт можно было убедиться. Нужно просто покинуть пространство комфорта, в котором неопытный Зеленский вместе со своими инфантильными сторонниками находился после президентских выборов. Нужно перебираться из политического детского сада хотя бы в первый класс средней школы. Хватит уже!

Нужно признать, что Путин заинтересован в продолжении конфликта для того, чтобы иметь рычаг давления на Украину и не собирается его заканчивать. Нужно понять, что война началась и продолжается потому, что Россия хочет возвратить Украину в свою зону влияния, а не потому, что в этой войне были заинтересованы Порошенко, "националисты" и "барыги". Нужно увидеть, что конфликт будет продолжаться, какими бы ни были иллюзии многих украинских граждан. И задача украинской власти – минимизировать последствия продолжения этого конфликта. Проще говоря – исключить саму возможность расширения агрессии, крепить обороноспособность, принимать меры по упрочению украинской идентичности. Проще говоря – чтобы уже любому стало ясно – армия, мова, вера.

Да, господин Зеленский, то, с чем вы боролись во время своей предвыборной кампании, должно стать содержанием вашего президентства – если, конечно, вы не хотите большой войны и потери новых территорий. И нужно честно сказать об этом своим сторонникам. Конечно, среди этих сторонников много недалеких и наивных людей, которые ничего не поймут. Но многие вам поверят. И главное – вашу честность оценят ваши оппоненты.

А все эти послепарижские судороги – всего лишь доказательство того, в каком тупике вы оказались. Зачем готовить изменения в соглашения, которые никто, кроме вас не собирается менять? Зачем имплементировать "формулу Штайнмайера" в закон, который все равно никогда не будет работать? Зачем все это?

Это – имитация деятельности. А защита страны, государственное строительство – это не кино, а реальность. Хватит уже жить в детских фантазиях и имитировать деятельность, в которой вы не можете разобраться.

Пришло время строить и защищать нашу страну.