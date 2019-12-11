План Путина: парижская редакция

11 декабря, 2019, 12:25

Фейсбук напомнил. Шесть лет назад я опубликовал пост о том, что наш Евромайдан развивается по чьему-то сценарию. И что этот сценарий, скорее всего, российский, и для Украины он разрушительный

Сегодня перечитал и понял, что главный успех Путина заключается в том, что мы до сих пор не знаем, чего он хочет от Украины.

После встречи в Минске огромный вал комментариев сводился к одному - "зрада" или "перемога", молодец Зеленский или Порошенко был лучше. При этом каждый комментатор исходил из какой-то своей внутренней убежденности относительно намерений России. Эта аксиоматическая часть отечественного политического дискурса практически не рефлексируется, а потому между сторонниками различных версий (аксиом!) диалог в принципе невозможен.

Чтобы преодолеть эту пропасть, сделаем беглое вскрытие коллективного сознания на предмет представлений об истинных намерениях и желаниях руководства РФ и попробуем оценить их достоверность. Убежден, что именно с этой точки зрения следует рассматривать результаты переговоров в нормандском формате.

Итак, Россия теоретически может иметь в отношении Украины три плана. По крайней мере, их, как сказано выше, можно найти в анамнезе большинства рассуждений и оценок наших комментаторов.

Наиболее патриотическая часть украинского интеллектуального сообщества считает несомненным то, что Путин хочет присоединить Украину к России. Тем или иным образом, но восстановить зависимость политическую, экономическую, вытравить "национализм" и утвердить "русский мир" на нашей земле. Есть версия, что речь идет о "присоединении" не всей Украины, а только "близкой" части - возможно, за исключением Галичины, а возможно, только Новороссии, - о чем неоднократно говорили российские руководители, от Путина до Жириновского включительно.

Но у меня есть определенные сомнения в том, что такой план является актуальным на сегодняшний день. Во-первых, это принесет огромную нагрузку на централизованные ресурсы империи, которые уже находятся на критических отметках. А дальше будет еще труднее. Во-вторых, практические действия РФ говорят о другом. Упорное стремление лишить Украину транзита газа свидетельствует, что контролировать эту территорию Путин не собирается. То же с Донецком и Луганском. Если бы Россия действительно хотела "захватить" Украину, она направила бы мощные ресурсы на то, чтобы создать на оккупированной части Донбасса рай земной. И это было бы лучшей агитацией за создание новых "народных республик" и изменение настроений во всей Украине.

Но нет. Все происходит наоборот. Донбасс в запустении, из него выжимаются последние ресурсы, а среди возможных "лидеров Новороссии" проводятся регулярные чистки, после которых остается на плаву какой-то невнятный оккупационный шлак.

Возможно, не хватает ресурсов. Ведь даже в Крыму Медведев вынужден был говорить, "денег нет" и "всем хорошего настроения". Так так.

Версия о захвате Украины как цели политики Путина исходит из исторической логики изначальной "борьбы за независимость" и "борьбы за порабощение". Ее прямой противоположностью является представление о России как "нормальной стране". Сторонники такого подхода не признают имперской природы современной РФ. Нынешний конфликт они рассматривают как недоразумение, которое можно решить "где-то посередине", и для этого надо только "поговорить с человеком". Эти "понимающие Путина" наблюдатели очень распространены в Европе, а в последнее время все более утверждаются и в публичном пространстве Украины.

Однако этот взгляд не выдерживает испытания практикой. Тот, кто столкнулся лично с российским оружием, русской дезинформацией, русской ненавистью ко всему украинскому по содержанию, а не по форме, никогда не поверит в "диалог" и в "понимание".

Похоже, что в Париже Владимир Зеленский также заглянул в холодные глаза войны. Войны на уничтожение.

Поэтому третья версия по плану Путина мне казалась наиболее вероятной еще шесть лет назад, после памятной попытки 11 декабря 2013 года разогнать киевский Евромайдан. Суть ее проста: Россия хочет просто разрушить Украину. Она не собирается брать на себя ответственность за местное население, не хочет иметь проблем на международной арене, поэтому старается все сделать руками самих украинцев. Тем более, что среди них она имеет много сознательных, а еще больше стихийных помощников.

На территории Украины Путин организовал управляемый хаос, который ведет к быстрой деградации всех форм социальности и исчерпанию ресурсов коллективного выживания. И этот план последовательно реализуется.

Нанесен сокрушительный удар по промышленному потенциалу страны (пророссийским олигархам привет). Почти уничтожены транзитные возможности (еще газопровод и выход к морю, но над этим русские работают). Репутация Украины на международной арене колеблется между званием самой коррумпированной страны и статусом самой надоедливой просительницы помощи и безнадежного "пациента" Европы и Америки.

Внутренняя политика Украины превратилась в фарс с элементами собачьих боев и скандальных роликов в Ютуб.

С нравственным состоянием общества дело не лучше. Страна инфицирована страхом, ненавистью и насилием. А политические и медийные технологии существуют для того, чтобы агрессия направлялась внутрь с эффектом социального аутоиммунного расстройства.

Если рассматривать этот план Путина как наиболее вероятный, то Парижская встреча обозначила лишь определенный этап в его реализации.

Самый быстрый способ разрушить Украины - это, конечно, легализация пророссийских марионеток на Донбассе, размывание патриотического консенсуса внутри украинского общества и управленческий хаос из-за изменения в Конституцию и делегитимации центральной власти и правоохранительной системы. В конце концов, к этому сводятся российские требования по выполнению Минских договоренностей.

Но в Париже россияне договорились с европейцами о том, что пока демонтаж украинской государственности откладывается. Украина получает передышку в виде замораживания конфликта.

Но это время Путин тоже не будет терять зря и от своего плана, конечно же, не откажется. Тем более, что все инструменты у него, как и раньше, в руках.