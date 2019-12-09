Виталий Портников: Власть обязана разговаривать с обществом

9 декабря, 2019, 13:30

Портников Виталий

Демократические процедуры работают только тогда, когда у общества есть действенные рычаги для контроля над властью. Мы, как правило, боимся таких рычагов из-за их возможных последствий

В каждой массовой акции нам видится Майдан. Сторонники власти утверждают, что акции протеста ослабляют ее позиции. Противники нередко воспринимают свой протест как первый шаг к смене власти. И мы не спрашиваем себя, как выживают западные страны с их бесконечными забастовками и демонстрациями.

Владимир Зеленский сегодня отправляется в Париж – столицу страны, в которой уже пятый день продолжается всеобщая забастовка граждан против политики президента Эммануэля Макрона. Утром в понедельник в центре страны образовались пробки протяженностью 620 км! И протесты будут только усиливаться.

Причем для Франции это – обычное событие. Многие граждане, которые не участвуют в забастовке, сочувствуют своим соотечественникам. Сам Макрон проводит встречи с представителями забастовщиков. И эти встречи могут внести реальные коррективы в проект пенсионной реформы, которую в среду представит в парламенте премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Главное отличие цивилизованной демократии от постсоветского авторитаризма – это способность власти к диалогу с обществом. Западным демократиям это тоже давалось очень нелегко. Но, тем не менее, удалось перейти от революций к забастовкам и демонстрациям, от конфронтации к уважению.

Акции протеста, которые проходят в нашей стране накануне крайне рискованной для самого выживания Украинского государства встречи в Париже – очередное доказательство зрелости и ответственности украинского общества. И представителям новой власти еще предстоит доказать, что она способна к плодотворному участию в диалоге с теми, кто ее предупреждает и с ней не согласен.

Майданы завершались по-разному. В 2004 году власти пришлось согласиться на реальный диалог с участниками протеста, благодаря чему и был достигнут компромисс. В 2014 году режим Януковича устал от имитации диалога и решился на применение силы. Именно это и должно стать главным уроком для любого украинского президента и любого украинского силовика.

С участниками протестов разговаривают. Их не разгоняют и их не убивают.