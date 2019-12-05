С чем Путин приедет в Париж?

5 декабря, 2019, 12:56

Патриотическая общественность обеспокоена, с чем украинская делегация идет к очередному раунду переговоров в Нормандском формате

Честно говоря, это не очень важно и интересно. 5 сценариев - это прекрасно, но все понимают, что решения по Донбассу принимаются в Москве. То есть подача будет с той стороны, и нам важно правильно среагировать. В этом главная стратегия.

После того, как россияне серьезно ударили два раза в августе 2014 г. и феврале 2015 г., мы заняли единственно возможную позицию обороны и выжидания. Чего ждали? Когда Путину станет невыгодно продолжать войну и когда вероятность полномасштабного вторжения РФ на нашу землю станет минимальной. Между тем все усилия должны быть направлены на то, чтобы эту ситуацию приблизить. На это работала дипломатия, западные санкции, усиление армии, стабилизация политической системы, экономическое давление на марионеточные режимы, судебные иски. Мы использовали все инструменты, которые были нам доступны, и адекватные люди это понимают.

А Россия тем временем ждала, пока мы начнем сдаваться, то есть в одностороннем порядке выполнять политическую часть Минских договоренностей. И использовали они свои инструменты давления - дипломатию, усиление своих армейских корпусов на Донбассе и на границах с Украиной, а главное - провокации, пропаганду и влияние на внутриполитическую ситуацию в Украине.

Встреча в Париже свидетельствует, что кто-то дождался.

Ну, о том, что Владимиру Зеленскому надо срочно достичь хоть какого-то политического успеха, это всем понятно. И что это может быть лишь сто раз задекларированный "мир на Донбассе", тоже очевидный факт. Поэтому нетерпение украинской стороны вполне понятно, и настроение в Офисе накануне встречи в Париже близко к описанному русским поэтом состоянию - "как ждет любовник молодой минуты верного свиданья".

Но для танго нужны двое. Поэтому есть основания полагать, что позиция Кремля тоже готова сдвинуться с мертвой точки.

И действительно, Путину уже надо что-то решать, потому что мировой финансовый кризис на подходе, все козыри в геополитической игре уже выброшены, а внутренняя политика грозит серьезными проблемами. Входить в период неуверенности с финансовым бременем ДНР-ЛНР, санкциями и статусом агрессора было бы достаточно проблематично. Поэтому из Донбасса следовало бы выходить и наоборот прийти в объятия Трампа, Меркель и Макрона.

В конце концов Донбасс никогда не был нужен россиянам. Этот регион с руинами индустриального и человеческого потенциала может быть использован Россией только в разобранном виде, то, что называется "на органы". И почти все полезное оттуда уже взято. Субъективно, думаю, Путин радуется тихой радостью уничтожением Донбасса, так же, как радовался унижением Януковича. Поэтому цепляться за Луганск и Донецк он точно не будет. Но есть определенные обстоятельства, которые не позволяют Москве так просто выйти из игры.

Первое, это репутация Путина. Он должен выходить победителем из всех войн и конфликтов, должен всех перехитрить, запугать и принести в дом трофеи. Иначе - "Акела промахнулся". Тем более, когда речь идет о войне с таким "несерьезным" противником, как Украина. Проиграть ей Путину не позволит ни великодержавная Россия, ни его собственное самолюбие.

Второе, это память о "русской весне". Если можно просто "выйти из Донбасса", если можно его просто отдать "нацистам" и "бендеровцам", то вся мифология крымского консенсуса рассыпается, а московским телеведущим остается только растерянно моргать глазами.

Третье, это подозрение, что сразу после "закрытия" темы Донбасса, автоматически "откроется" тема Крыма. Дружба с Западом - дело неопределенное, и всегда можно ожидать удара в самое больное место. А Крым - это как раз оно.

Словом, есть нюансы. Но общий тренд указывает на то, что ждать Москва уже тоже не хочет, и пространство для маневра в Украине таки появилось. Теперь самое важное - это понять пределы этого маневра и вероятный план противника.

Ясно, что выходить из Донбасса Россия готова только на ее собственных условиях. Как настоящий чекист, Путин просчитал, прежде всего, способ выхода из спецоперации и зафиксировал этот маршрут в виде Минских договоренностей.

Все это понимают, и если в Париж Путин приедет только со старой песней о невыполнении Украиной своих обязательств, мантрой "Россия - не сторона конфликта", то, очевидно, этот раунд имеет все шансы закончиться безрезультатно. Но по очкам, по оценкам западных рефери может выиграть боксер в сине-желтом углу. Ибо у него была инициатива, он отвел войска, добровольцев не жалею, пообещал подумать о пенсиях для жителей ОРДЛО, готов к обмену пленных. Приз за такую победу будет незначительным, но Владимиру Александровичу может этого хватить.

А вот Владимиру Владимировичу будет после такого "несправедливого решения судей" горько. Он может потом возмущаться на публику, но стратегически ситуация для него ухудшится. Наступит его очередь делать уступки, но эти уступки уже будут восприниматься как слабость. Ну и прибегнуть к традиционным методам воздействия на ситуацию - обстрелам, провокациям, террористическим актам - будет уже как-то не с руки.

Поэтому, скорее всего, какая-то заготовка в рукаве в российской переговорной стороны таки существует. И нам важно понять, какая. Ведь от скорости и точности реакции команды Зеленского зависит сегодня еще не судьба конфликта на Донбассе, но по крайней мере репутация России. И это действительно очень важно. Потому что это и есть наш план.

А пока стоит почитать московских стратегов, которым почему-то позволили в последнее время делать публичные заявления. Вот, например, очередные признания позволил себе известный политический технолог из окружения Суркова Алексей Чеснаков, в сферу компетенции которого относятся отношения с Украиной. На днях он заявил Интерфаксу, что никакой коррекции Минских документов Россия не допустит, а президент Зеленский «либо не понимает» содержание этих договоренностей, либо «хочет увильнуть». Поэтому надо менять украинские законы и четко придерживаться последовательности - сначала сдача суверенитета, затем передача границы.

Интересно, что в октябре тот же Чеснаков в интервью ТАСС также признался, что выполнение Минских договоренностей не даст Украине восстановить суверенитет над оккупированными территориями Донбасса, и эта «реинтеграция» будет символической. Собственно, Киеву позволят только финансировать ОРДЛО, а управлять там будет и в дальнейшем Москва.

Остается вопрос, почему Украина должна быть заинтересована в таком варианте «возвращения Донбасса»? Завуалировано Чеснаков на это отвечает: «Зеленскому нужно решить, для него плохие законы важнее Украины или Украина важнее плохих законов". То есть, если Украина не согласится на российские условия, то ее, Украины, не станет. Классический шантаж и уголовный разводняк. И если Путин действительно приедет с этим в Париж, то, скорее всего, рефери будет вынужден остановить бой ...