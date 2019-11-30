"Зимняя война": как Финляндия остановила наступление сталинских дивизий

30 ноября, 2019, 07:10

80 лет назад, 30 ноября 1939 года, СССР начал войну против маленькой Финляндии. И в этой войне ему не удалось победить

Еспресо.TV предлагает вспомнить, почему СССР планировал нападение на Финляндию, как Сталину не удалось преодолеть сопротивление финнов и какие выводы мы можем сделать из этой истории

Что Сталин хотел от Финляндии

После заключения пакта Молотова-Риббентропа Финляндия была отнесена к советской сфере влияния. Это означало неизбежную попытку оккупации. Но еще до этого СССР начал давить на Финляндию, требуя территориальных уступок.

В марте 1939 года в Москве проходили советско-финские торговые переговоры. На них СССР начал касаться политических вопросов. Речь шла об аренде Советским Союзом островов в Балтийском море, которые принадлежали Финляндии. Финская сторона отклонила это требование.

Впоследствии советские требования были детализированы. В частности, СССР хотел завести своих военных на демилитаризованные Аландские острова. Финляндия должна была предоставить СССР в тридцатилетнюю аренду полуостров Ханко для размещения на нем базы ВМС.

Также от Финляндии требовали передать 2,5 тысячи квадратных километров на Карельском перешейке, чтобы отодвинуть сухопутную границу от Ленинграда. В ответ финские представители заявили, что размещение любых иностранных военных сил на Ханко невозможно. Переговоры закончились ничем.

Формально советские требования не касались всей территории Финляндии. Однако планы Сталина были более широкими. Советское руководство хотело отменить независимость Финляндии, которая до 1917 года была в составе Российской империи. Финляндию ждала судьба республик Балтии. Судьба быть одной из союзных республик в составе СССР.

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Для того, чтобы начать войну, СССР обратился к провокациям. 26 ноября 1939 года правительство Сталина обратилось в Финляндию с официальной нотой, в которой сообщалось, что в результате артобстрела, совершенного якобы с территории Финляндии, погибли четыре советских военных.

Финские пограничники зафиксировали в тот день многочисленные пушечные выстрелы. По их данным, выстрелы были сделаны из советской территории. Как видим, Сталин решил принести в жертву своих военных для достижения геополитической цели.

Еще в сентябре 1939 года советские войска начали сосредотачиваться на финской границе. По планам Генштаба, война должна была быть повторением сентябрьской кампании в Западной Украине и Западной Белоруссии. Основные бои должны были завершиться в течение двух недель.

29 ноября СССР разорвал с Финляндией дипломатические отношения. 30 ноября утром советские войска перешли финскую границу. Однако военная кампания в Финляндии оказалась для СССР значительно более сложной, чем это было в планах сталинских генералов.

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Так называемое правительство создали в Москве

В 1939 году еще было далеко до периода гибридных войн. Войны начинались демонстративно, открыто и с применением всего военного арсенала. Однако СССР умудрился даже в этой кампании использовать пропагандистские приемы, которые можно отнести к гибридным.

Свою войну против Финляндии Сталин представил как освободительный поход финских коммунистов против правительства страны.

1 декабря 1939 московское радио объявило о создании Финляндской Демократической Республики. Марионеточное правительство было собрано на базе руководства компартии Финляндии, которое тогда находилось в Москве. Это очень напоминает сегодняшние попытки представить миру войну на Донбассе как восстание со стороны "Д / ЛНР".

Во главе так называемого финского правительства в Москве поставили члена исполкома Коминтерна Отто Куусинена. СССР немедленно признал так называемое правительство Куусинена и заключил с ним «договор о дружбе».

В период с 30 ноября 1939 по 10 февраля 1940 Красная армия наступала на территории от Финского залива до берегов Баренцева моря.

9-я советская армия наступала с целью разделить Финляндию на две части. Она стремительно начала продвигаться вперед. Однако финские войска при отступлении рядом минировали территорию, а многочисленные лыжные отряды неожиданно атаковали колонны советских войск.

Как мы писали чуть выше, СССР планировал завершить войну за две недели. Однако до конца декабря советские войска не смогли преодолеть мощную линию обороны финнов. За этот период погибло и было ранено почти 70 тысяч советских солдат.

Оказалось, что небольшая Финляндия способна сопротивляться большой советской армии.

Бои активизировались в феврале 1940-го, когда СССР сосредоточил на финском фронте 760 тыс. военных. В середине февраля 7-я и 13-я армии сломали сопротивление 15 финских дивизий и в начале марта завершили прорыв «Линии Маннергейма». Эти линия была главной в системе финских оборонительных сооружений.

Победа на грани поражения

Финляндия в этих условиях согласилась на заключение мирного соглашения, которое было подписано в Москве 12 марта 1940 года. По этому соглашению в состав СССР отошли весь Карельский перешеек и западное и северное побережье Ладожского озера.

Бои на финском фронте продолжались 105 дней. За это время советские войска потеряли по разным оценкам от 422 до 722 тысяч убитыми, ранеными и пленными. 17 тыс. солдат пропали без вести.

Потери СССР существенно преобладали потери финской стороны (более 70 000 погибших, раненых и пленных).

На первый взгляд, Финляндия потеряла часть своей территории, следовательно проиграла в этой войне. Однако побежденным чувствовал себя скорее СССР. Советская армия не смогла выполнить все задачи, которые были поставлены перед началом кампании. Так, сталинским генералам удалось откусить кусок финских земель, однако Финляндия сохранила свою независимость.

После Второй мировой войны уже не возникал вопрос о судьбе этой страны, которая была определена как самостоятельная и европейская. Соседним странам Балтии меньше повезло и они надолго были оторваны от Европы.

Пример успешной обороны финнов в 1939-40 годах может были полезным и для Украины. Потому что сейчас мы делаем то же, что финны сделали 80 лет назад. Успешно защищаемся против большой армии, которая по-прежнему стремится завоевать Европу.

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