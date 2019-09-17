Сентябрь 1939-го. 10 фактов о том, как Западная Украина вошла в состав СССР
Еспресо.TV предлагает вспомнить, как происходили сложные и противоречивые события сентября 1939 года, когда советские войска вступили на территорию Западной Украины.
1.Земля Восточной Галиции и Западной Волыни были аннексированы Польшей после украинского-польской войны 1918-1919 годов и польско-советской войны 1920 года. 18 марта 1921 года в Риге большевиками и поляками было подписано соглашение, которое закрепила включения этих районов в состав Польши.
По договору польско-советская граница напоминала линию второго раздела Польши 1793. В марте 1923 года Парижская конференция союзных послов Антанты утвердила границы Польши.
Подписанием в августе 1939 года пакта Молотова-Риббентропа СССР и Германия поделили польскую территорию. Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в советскую сферу влияния.
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2. 7 сентября 1939 под видом учебных сборов начался призыв 2,6 млн военнослужащих. В результате скрытой мобилизации 41 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 17 танковых бригад и 9 артиллерийских полков вошли в состав Белорусского и Украинского фронтов.
3. 17 сентября 1939, в пять часов утра, две группировки советских войск пересекли польскую государственную границу.
Им противостояли части Корпуса охраны пограничья Польши, а также несколько укрепрайонов на Волыни, Галиции и Полесье. На восточных землях польская армия насчитывала 370 тыс человек. На вооружении они имели 540 орудий и 70 танков.
В это время на западе страны польская армия вела бои с немецкими войсками, которые 1 сентября вторглись на территорию Польши.
Именно в период с 18 по 20 сентября польские армии "Познань" и "Поморье" были разбиты немцами. Большая часть польских офицеров и солдат попала в плен. 19 сентября командующий 8-й немецкой армии отдал приказ о штурме Варшавы.
В таких условиях полякам было трудно вести войну на два фронта.
4. В результате военной операции, начатой 17 сентября 1939 года, Красная армия заняла территорию, на которой проживало почти 13 млн человек. Оккупация Западной Украины состоялась на протяжении 12 дней.
Уже в ночь с 17 на 18 сентября советские войска взяли Тернополь, на протяжении 18-19 сентября -Сокаль, Броды, Бибрку, Рогатин, и 19 сентября подошли во Львов. Здесь Красная армия встретилась с частями вермахта, в течение недели блокировали 15-тысячный польский гарнизон. Вследствие переговоров между советским и немецким командованием немцы отступили. Советские войска вошли во Львов 22 сентября.
Также 22 сентября Красная армии были переданы ранее захваченное немцами город Стрый, 24 сентября - Дрогобыч.
5. Потери поляков в боях с советскими войсками насчитывали около 3500 человек убитыми и 20 тыс ранеными. Более 452 тыс польских солдат оказались в советском плену. Потери советской стороны составили до 3 тысяч человек.
Новая ситуация на границах была оформлена 28 сентября 1939 немецко-советским договором о дружбе.
6. После окончания боев были созданы временные администрации в городах и крестьянские комитеты в селах. 1 октября 1939 политбюро ЦК ВКП (б) назначило на 26 октября так называемые народные собрания.
"Выборы" проводились 22 октября. Согласно информации властей, в них якобы приняли участие 93% избирателей, 91% из которых поддержали предложенных кандидатов.
Народное собрание Западной Украины состояли из 1484 депутатов. 26-28 октября депутаты встретились во Львове, в Оперном театре. Они приняли решение направить делегацию во главе с одним из руководителей Христианско-общественной партии Кириллом Студинским в Москву, чтобы попросить включения в состав УССР. Верховный Совет СССР проголосовала за это решение 1 ноября.
15 ноября внеочередная сессия Верховного Совета РСФСР назвала это решение "воссоединением великого украинского народа в едином украинском государстве".
7. Земли Западной Украины были реорганизованы в шесть областей (Дрогобычский, Львовская, Ровенская, Станиславская, Тернопольская и Волынская область). Гражданская администрация была сформирована в основном из выходцев с востока Украины и России.
Местные украинские политические партии были отменены. От 20 до 30 000 активистов скрылись на территории, оккупированные немцами. Сотни кредитных союзов и кооперативов, которые существовали в межвоенный период, были закрыты.
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8. Интересно, что в начале приход Красной армии вызвал положительные эмоции части жителей запада Украины.
Это было связано с тем, что в межвоенной Польше национальные меньшинства подвергались дискриминации. Поэтому часть украинцев и белорусов приветствовала приход Красной армии как способ избавиться польской власти. О последствиях прихода советской власти думали не все.
Сначала, для того, чтобы сохранить определенную лояльность местного населения советская власть делала некоторые шаги в сторону украинских культурных интересов.
Были вновь открыты украинские школы, которые в межвоенный период закрывала польские власти.
Обучение в школах проводилось на украинском языке, однако обязательным языком изучения стал российский. Преподавание украинского было восстановлено во Львовском университете, который был переименован в честь украинского писателя Ивана Франко. Также во Львове был создан филиал Академии наук УССР.
9. Вместе с вводом войск происходило и внедрение карательно-репрессивного аппарата.
Еще 8 сентября 1939 нарком НКВД Лаврентий Берия отдал приказ, согласно которому руководитель НКВД УССР Серов должен был организовать оперативные группы. Их задачей было быть "зачистка от антисоветского элемента".
С началом войны, несмотря на то что на помощь спецгруппы НКВД из состава Киевского округа было выделено несколько батальонов численностью 300 бойцов в каждом, Серов попросил Берию позволить создать новые оперативные группы.
10. Также отдельной составляющей советско-польской войны стало вторжение в Западную Беларусь.
Советская армия заняла Западную Беларусь в период до 25 сентября.
28-30 октября в Белостоке состоялось так называемое народное собрание Западной Белоруссии. Оно приняло Декларацию об установлении советской власти. Также делегаты высказались за вхождение Западной Беларуси в состав БССР.
2 ноября 1939 года внеочередная сессия Верховного Совета СССР 14 и ноября внеочередная сессия Верховной Рады БССР приняли законы о присоединении Западной Беларуси.
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