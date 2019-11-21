10 фактов о Дне Свободы и Достоинства

21 ноября, 2019, 07:06

21 ноября Украина отмечает День Свободы и Достоинства, посвященный революционным событиям, которые произошли в 2004 и 2013 годах

Еспресо.TV предлагает вспомнить, какие исторические события в разные годы проходили в Украине 21 и 22 ноября

1. Так сложилось, что украинцы именно в двадцатых числах ноября выходят на массовые акции протеста, которые иногда меняют власть. Так, в 2004 году, когда после второго тура выборов Януковичу не позволили использовать фальсификации для прихода в кресло президента. И так случилось в 2013 году, когда тот же Янукович отказался от курса на евроинтеграцию. Интересно, что первые массовые выступления против Януковича-президента тоже были в ноябре. Это произошло в 2010 году.

2. 21 ноября 2004 г. состоялся второй тур голосования на выборах президента. Участие в нем принимали действующий премьер-министр Виктор Янукович и кандидат от объединенной оппозиции Виктор Ющенко.

Ночью 22 ноября Центральная избирательная комиссия сообщила, что после подсчета 33% бюллетеней лидирует Янукович с 50% голосов, а Ющенко получил 46%. Эти данные отличались от экзит-полов, которые сразу после окончания голосования назвали победителем Ющенко.

Ющенко в ЦИК заявил, что не доверяет подсчетам Центризбиркома. Он призвал своих сторонников выйти на Майдан Независимости, чтобы защитить итоги волеизъявления.

Иностранные наблюдатели из Европы и США заявили, что выборы проведены с многочисленными нарушениями в пользу провластного кандидата. В то же время президент России Владимир Путин первым поздравил Януковича с победой.

23 ноября в Киеве и ряде других городов и областных центров продолжились митинги в поддержку Ющенко. На Майдан Независимости собрались в тот день несколько сотен тысяч протестующих, что стало некоторой неожиданностью даже для лидеров оппозиции.

Как известно, массовые протесты позже привели к отмене итогов второго тура. В так называемом третьем туре победил Ющенко, после чего Януковича некоторое время считали политическим трупом.

3. Налоговым майданом называют массовые протесты против принятия Радой проекта Налогового кодекса. Массовые митинги проходили на Майдане, что стало определенным продолжением Оранжевой революции и подготовкой к Евромайдану.

Протесты начались 16 ноября, но наиболее массовые акции стали происходить именно с 22 ноября. Организаторы запланировали большой митинг на 22 ноября, чтобы привязать его к годовщине оранжевой революции.

В этот день несколько десятков тысяч предпринимателей собрались на Майдане. Митингующие направились к Администрации президента, где требовали от Януковича ветировать Налоговый кодекс. Также был заблокирован проезд по улице Институтской и Крещатику. Началось возведение палаточного городка. События стали напоминать 2004 год. Однако ситуация в обществе тогда еще не созрела для длительных протестов.

Митинги завершились 2 декабря по решению большинства координационного совета Налогового майдана. Однако несколько десятков митингующих остались на Майдане. В ночь на 3 декабря несколько сотен спецназовцев окружили площадь. Митингующие были разогнаны.

4. Правительство Николая Азарова 21 ноября 2013 г. выступило с заявлением об отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Процесс евроинтеграции был приостановлен, хотя Партия регионов весь 2013 год уверяла в его необратимости. В качестве причины такого шага было названо якобы неучтенные последствия санкций со стороны России.

Первый Евромайдан как протест против решения Азарова начался на Майдане Незалежности. Люди начали собираться около 22:00. Участников митинга насчитывалось около 1500. На Майдан пришли журналисты, общественные активисты. Люди решили остаться на ночь.

Со второй половины 22 ноября количество людей на митинге стала расти. Около 21:00 милиция помешала попытке активистов установить палатки. Вечером состоялся митинг, на который собралось около 5000 человек.

5. Как известно, необратимыми тогда события стали 1 декабря, когда после избиения митингующих на Майдане в центр Киева вышли сотни тысяч человек. Евромайдан заканчивался и начиналась Революция Достоинства.

Точно неизвестно, кто отдал приказ на немотивированное жестокое избиение студентов Евромайдана. На допросе в прокуратуре экс-глава КГГА Александр Попов сказал, что разгон протеста на Майдане произошел после того, как секретарь СНБО Андрей Клюев потребовал установить там елку.

По словам Попова, именно Клюев сообщил ему, что дальнейшие указания Попов получит от заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

В свою очередь, начальник киевской милиции Коряк дал показания в ГПУ, что ему позвонил министр внутренних дел Виталий Захарченко и приказал выполнять все команды Сивковича.

6. День Свободы отмечали с 22 ноября 2005 г. в честь годовщины начала Оранжевой революции. С 2011 года празднование праздника было отменено. Януковичу было трудно смириться с наличием праздника в честь борьбы против него. Поэтому власти решили ответить на это календарным переносом.

7. Праздник под странным названием День соборности и свободы был основан 30 декабря 2011 г. указом Януковича. Оно отмечалось 22 января.

Новый праздник возник в результате изменения даты празднования Дня Свободы с 22 ноября на 22 января - дату празднования Дня соборности. Указом Януковича эти два праздника объединили. Перед этим Янукович отменил указ Кучмы от 21 января 1999 года «О Дне соборности» и указ Ющенко о Дне Свободы.

Гибридный праздник День соборности и свободы был в Украине несколько лет, но так и осталось искусственным.

8. 13 ноября 2014 г. президент Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.

9. Бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк считает, что при расследовании преступлений против Майдана были достигнуты "крайне высокие показатели". В частности, было сообщено о подозрении 448 фигурантам, в суд переданы 298 обвинительных актов и вынесены 57 приговоров.

10. Почти каждый год в годовщину майданов оппозиционные политические силы устраивают массовые акции на Майдане Независимости. Это стало общественной традицией. Вот и в этом году Движение сопротивления капитуляции созывает украинцев на вече. Объединение призвало украинцев прийти в День Достоинства и Свободы на Майдан и принять участие в Вече с целью заявить о недопустимости сдачи национальных интересов Украины.